Приглашение для Украины? В НАТО не загадывают на будущее

Россия наступает в Украине, усиливает гибридные атаки на страны НАТО и расширяет сотрудничество с Китаем, КНДР и Ираном, заявляют в альянсе. В ответ там готовы вооружать Киев, но вступать в НАТО пока не приглашают.

Украина не получила приглашения вступить в НАТО на встрече с министрами иностранных дел стран альянса в Брюсселе 3 и 4 декабря - несмотря на категоричные заявления Киева в преддверии этого мероприятия. Консенсуса по поводу того, выдавать ли Киеву символическое приглашение, в альянсе нет. И хотя ряд стран поддерживает это предложение, есть те, кто считает его преждевременным или даже неуместным, поскольку НАТО таких приглашений в принципе не выдает. Однако приблизилась ли Украина к этой цели?

Членство в НАТО как единственная гарантия безопасности

По словам главы украинского МИДа Андрея Сибиги, союзники положительно оценили прогресс Украины за прошедший год в осуществлении плана сближения с НАТО. Согласно видению Киева, единственной действенной гарантией безопасности было и остается вступление страны в альянс, альтернативы этому нет. "Но для этого действительно должно наступить подходящее время. Мы - страна, в отношении которой ведется российская агрессия. Сложно говорить о возможности членства страны в НАТО, когда на ее территории идут военные действия", - заявил министр на брифинге для украинских журналистов. Он напомнил, что некоторые члены альянса считают, что в этом случае оказались бы втянуты в войну, а этого Киев не хочет. "Мы говорим о нашем членстве как о стратегической цели", - подчеркнул министр.

При этом двусторонние соглашения о безопасности, заключенные со странами ЕС и НАТО - это не альтернатива членству, убеждены в Киеве. "Эти соглашения поддерживают нас на пути в НАТО, и в каждом соглашении это отмечается. Это договоренности, которые позволяют нам стратегически планировать", - заявил Сибига. Министр пояснил, что в этих соглашениях партнеры Украины фиксируют свои конкретные обязательства по долгосрочной финансовой поддержке, поставкам вооружений, инвестициям в оборону, гуманитарной и политической помощи, необходимым стране для продолжения ее пути в альянс.

Марк Рютте Фото: Yves Herman/REUTERS

Рютте: Приглашение в НАТО для Украины сейчас не главное

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уклонился от ответа на вопрос DW о том, стала ли Украина ближе к альянсу в результате нынешних встреч с его руководством и отдельными странами в Брюсселе. Он подчеркнул: с тем, что путь страны в НАТО необратим, согласны все члены альянса, а любое нынешнее сотрудничество с Киевом в различных его формах - это "мост" для Украины. "Но я думаю, что союзники также согласны с тем, что первым приоритетом сейчас должно быть то, чтобы Украина оказалась в позиции силы к началу переговоров с россиянами, - сказал генсек. - Это сейчас приоритет номер один, два и три".

По его мнению, для этого Украина, находящаяся в невыгодном положении на поле боя, должна "изменить траекторию", а уже затем выбирать, как вести дискуссию о вступлении в НАТО.

Будущее Украины - в Североатлантическом альянсе, но при этом ей предстоит сделать еще много шагов, чтобы этого достичь, считает и официальный представитель Госдепартамента США при НАТО Мэтт Миллер. Это и внутренние реформы, и усиление борьбы с коррупцией, сказал он, беседуя с корреспонденткой DW, отметив, что украинцы уже предприняли целый ряд важных действий. "С одной стороны, Украина должна завершить все реформы, а с другой - все 32 страны НАТО должны решить, что время пришло", - подчеркнул Миллер.

Партнеры Украины решают практические задачи

В течение двух насыщенных дней в штаб-квартире альянса в Брюсселе партнеры Киева сосредоточенно обсуждали самые насущные практические шаги: предоставление Украине средств и вооружений. Так, например, Киев передал союзникам список из 20 систем для защиты энергетических объектов в Украине в связи с ужесточением целенаправленных российских атак и надеется получить их еще до конца 2024 года.

Между тем Россия не только с беспрецедентной жестокостью бьет по энергетическим и стратегическим целям в Украине, но и стабильно продвигается вглубь ее территории. В НАТО обеспокоены тем, что линия фронта движется на запад, причем гораздо быстрее, чем раньше. "Если в прошлые периоды мы фиксировали продвижение российских войск на несколько метров в день, то теперь бывают дни, когда они продвигаются на 10 километров", - сообщил на брифинге высокопоставленный чиновник альянса.

Россия теряет на войне по 1500 человек в день

По данным НАТО, такой темп обусловлен равнинной территорией на востоке Украины и обеспечивается ценой больших человеческих потерь среди россиян: около 1500 убитых и раненых ежедневно. Общее число убитых и тяжело раненых российских военных с начала полномасштабного вторжения уже достигло 700 тысяч, заявил генсек Рютте. С украинской стороны уровень потерь также высок, говорят в альянсе, хотя конкретные цифры предпочитают не называть. Высокопоставленный чиновник на брифинге указал, что число убитых и раненых в ВСУ приблизительно вдвое меньше, чем среди россиян.

У российских войск по-прежнему существенный перевес в численности людей и техники, ей удается восполнить потери за счет высокого темпа пополнения войск, который, по оценкам НАТО, остается на уровне 30 тысяч человек в месяц. Не забыли в НАТО и о 10-12 тысячах северокорейских спецназовцев в Курской области, хотя их участие в боях пока не подтверждают. При этом Украина остро нуждается в людях, в том числе и для того, чтобы обеспечить ротацию военных на фронте, а также в достаточном количестве оружия на поле боя.

Энтони Блинкен Фото: Virginia Mayo/AP Photo/picture alliance

Чиновник НАТО: Уменьшение помощи США повлияет на ход боев

На своей последней пресс-конференции в НАТО в качестве главы Госдепартамента США Энтони Блинкен пообещал, что союзники обучат и вооружат каждого мобилизованного украинского солдата. При этом в альянсе понимают, что если новые власти в Вашингтоне сменят курс, это чревато негативными последствиями. Особенно учитывая, что Россия все теснее взаимодействует с Пхеньяном, Тегераном и Пекином.

"Вспомним, как сильно повлияла на Украину задержка американской помощи, - сказал высокопоставленный чиновник. - Военная поддержка Украины требует активного участия как Европы, так и Америки. А существенное сокращение помощи со стороны США повлияет на ситуацию на поле боя". И все же в Брюсселе пока не загадывают наперед и ждут инаугурации нового президента США Дональда Трампа, в надежде на то, что новый генсек альянса найдет к нему подход.