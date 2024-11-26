"Где тонко, там и рвется". Причины успехов РФ в Донбассе

Армия РФ продолжает наступать в Донецкой области, в частности, в направлении Великой Новоселки, Покровска и Курахово, которое уже частично контролирует. "Продвигаются, заходят и берут наших в окружение", - описывает ситуацию в Курахово Артем Павлик, водитель 3-й роты 21-го отдельного батальона специального назначения отдельной президентской бригады.

Еще несколько недель назад Павлик вывозил из окружения раненых сослуживцев и тела погибших - под минометным огнем и ударными дронами. Водитель рассказывает об этом, стоя у бронированного автомобиля Humvee. На его окнах - трещины от попадания мины и FPV. "Дроны патрулируют дорогу, ждут эвакуации, - говорит Павлик. - И РЭБ не всегда спасает, потому что не угадаешь с частотами. Кроме того, у них есть дроны на оптоволокне".

Артем Павлик, водитель 21-го батальона спецназначения, в бронированном автомобиле Humvee. Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

По сведению Генштаба, Кураховское направление остается одним из самых сложных. Успех россиян зависит от ряда ряд факторов, в том числе и от протяженности линии фронта, говорит военнослужащий с позывным "Зима", командир разведывательного взвода 35-й отдельной бригады морской пехоты.

С бойцами подразделения, которое сейчас держит оборону Курахово, мы встречаемся в тылу Донецкой области. "Мы стоим лицом к противнику, а он на 50 километров справа вклинивается в нашу оборону и начинает нас обходить. И нам приходится не только стоять лицом к противнику, но и разворачиваться", - объясняет сложность ситуации на фронте "Зима".

Ротации ВСУ

Месяц назад 35-ю отдельную бригаду морской пехоты перебросили из Херсонской области на Кураховское направление. "Мы сюда попали уже тогда, когда противник разогнался", - говорит "Зима". По его наблюдениям, продвижение россиян совпало с "периодом адаптации" бригады к новому направлению. "Дело в том, что каждый участок фронта имеет свою специфику. Когда подразделение находится на определенном участке, оно к нему приспосабливается", - поясняет "Зима".

Военнослужащий с позывным "Зима", командир разведывательного взвода 35-й отдельной бригады морской пехоты. Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Армия РФ выдвинулась на Курахово после оккупации Горняка в конце октября. Этому предшествовал захват Новогродовки и Очеретино под Покровском в сентябре и мае соответственно. В этом направлении россияне двигаются с февраля - после оккупации Авдеевки. Одним из факторов, повлиявших на оккупацию Авдеевки, стали ротационные изменения между украинскими подразделениями, считает Александр Павлов, командир батареи управления и артиллерийской разведки 110-й отдельной механизированной бригады. Поскольку подразделение воюет на другом направлении, мы говорим с Павловым по видеосвязи.

110-я бригада обороняла Авдеевку с марта 2022 года по февраль 2024 года, когда это подразделение должна была заменить другая механизированная бригада. Однако из-за неопытности бойцов ротация не удалась, вспоминает Павлов. "Они не продержались и десяти дней", - добавляет он, не называя подразделение. В результате 110-я бригада была вынуждена оставаться в Авдеевке. "Мы стояли, едва дыша", - говорит Павлов. В конце концов 110-ю вывели - после подкрепления 3-й отдельной штурмовой бригадой. Так россияне заняли Авдеевку, а это направление стало называться Покровским. 110-я бригада вернулась туда в апреле.

Работа над ошибками

В сентябре состоялась очередная ротация - 110-ю поменяли местами с другой мотопехотной бригадой, которая до этого стояла в районе Селидово. "Мы знаем Покровское направление, мы там облетели каждый квадратный сантиметр, облазили все посадки. И нас бросают на неизвестное для нас направление. Так же их бросают на неизвестное для них направление. Это негативно повлияло на нас - мы потратили время, чтобы изучить территорию. Но россияне не ждут, пока мы учимся. Они лезут постоянно", - говорит Павлов.

Об этом говорит и Роман Коноплянка с позывным "Ромео", главный сержант 1-й роты 21-го отдельного батальона спецназначения. Мы встречаем сержанта на полигоне в Донецкой области, где он тренирует прибывших в подразделение новобранцев - вскоре они будут воевать на Торецком направлении. "Например, одно из стратегических направлений держит десантно-штурмовая бригада, у которой есть все средства - и огневые, и мотивированный личный состав. Ее снимают и на ее место приводят бригаду ТРО, у которой кроме стрелкового оружия нет ничего. Это влияет на ситуацию кардинально ", - говорит "Ромео" и добавляет, что ему известно о нескольких подобных случаях.

Роман Коноплянка с позывным "Ромео" (слева), главный сержант 1-й роты 21-го батальона спецназначения, тренирует новобранцев на полигоне. Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Такая ситуация возникла в Угледаре, говорит Андрей Назаренко, командир батальона беспилотных систем 72-й отдельной механизированной бригады, которая воевала на Угледарском направлении более двух лет и была истощена российскими штурмами, усилившимися в феврале этого года. С ним мы тоже говорим по видеосвязи. "Больше всего в тот момент мы нуждались в сужении линии фронта. Соответственно, для этого нужно было завести еще одну бригаду, которая бы стала рядом и разделила с нами полосу ответственности", - говорит Назаренко. Попытка заменить подразделение бригадой ТРО оказалась неудачной - "из-за ряда объективных причин", говорит военный. В конце концов 72-ю бригаду вывели из-под Угледара только через месяц после оккупации города.

Изменение наступательной тактики РФ

Повторение подобных ситуаций Александр Павлов из 110-й бригады называет "наступлением на те же грабли". В то же время армия РФ работает над своими ошибками, отмечают военнослужащие, которые держат оборону в Донецкой области. Едва ли не каждый месяц они замечают изменения в наступательной тактике россиян. "Если взять Авдеевку, там было больше техники, - вспоминает Павлов. - Тогда штурмы были такие - условно 30 единиц техники с пехотой заезжают к нам на позиции, техника отступает, пехота лезет".

Россияне адаптировались к изменениям и в Угледаре, где в феврале этого года украинские ударные дроны разбили первую колонну их бронетехники, говорит Андрей Назаренко из 72-й бригады. "Следующая колонна техники была полностью защищена разными РЭБ-системами, и почти ни один наш FPV-дрон во время того штурма не смог ее поразить", - вспоминает Назаренко.

Здание, разрушенное в результате обстрела, Доброполье Донецкой области. Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Кроме того, после Авдеевки, за которую шли городские бои, россияне отказались от прямого наступления на большие населенные пункты, отмечает Назаренко. "Они начинают заходить с флангов, перерезая поставки. И когда нет замены пехоты, когда нет подвоза боеприпасов, защита населенного пункта становится невозможной, что и произошло с Угледаром", - говорит военный.

Теперь в Донецкой области россияне наступают преимущественно пехотой, иногда на мотоциклах. Армия РФ обратилась к тактике, используемой бойцами частной военной компании "Вагнер" в Бахмуте, говорит Андрей Зименко, главный сержант 2-й роты 21-го батальона спецназначения. "Заходит первая группа - мы называем ее "верблюдами". Это 5-10 человек, загруженные боекомплектом. Мы их кладем. Заходит вторая группа, такая же. Они могут даже вступать в бой, но они не обучены. И так может быть 3- 4 группы. Они лежат. А потом заходят "рексы", как мы их называем. Пустые, только броня и оружие, максимум два пулемета. БК лежит у них перед носом, на их "мясе", - рассказывает Зименко в перерыве между тренировками новобранцев на полигоне в Донецкой области.

Андрей Зименко, главный сержант 2-й роты 21-го батальона спецназначения, тренирует новобранцев на полигоне. Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Его слова подтверждает "Зима" из 35-й бригады. "На Кураховском направлении на тактическом уровне у россиян преимущество только в людях. Человеческими жизнями они нащупывают наши слабые места, стыки подразделений, - говорит "Зима". - У нас отношение к имеющемуся человеческому ресурсу иначе - мы стараемся максимально его сохранить".

Человеческий ресурс в ВСУ

На третий год полномасштабной войны украинскому войску критически не хватает людей. А это, в свою очередь, влияет на боеспособность подразделений, убеждены опрошенные DW военные. "Если бы у нас было больше людей, нам не нужно было бы находиться на позициях, например, по пять дней", - говорит боец ​​с позывным "Алекс", оператор БПЛА из 35-й бригады.

Новобранцы 21-го батальона спецназначения на полигоне. Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Пополнения недостаточно, жалуются военнослужащие. По их наблюдениям, новобранцы, которых "загнали в военкомат палкой", преимущественно не мотивированы. "Но уж здесь они немного меняют свое мнение, - отмечает Алексей с позывным "Пегас", командир взвода 21-го батальона спецназначения. - Конечно, никто не хочет сидеть там, где холодно и страшно. Но воюют, потому что выбора нет".

Кроме мотивации, новобранцам не хватает и базовой военной подготовки, сетуют инструкторы уже не первый месяц. "Им дается шанс научиться, во-первых, воевать, а во-вторых, выжить. И в моей голове не укладывается, почему у них крадут этот шанс в учебных центрах", - говорит Андрей Зименко из 21-го батальона спецназначения. Вместе с другими инструкторами он проводит дополнительные занятия для новобранцев. "Хорошая подготовка у тех, кто хочет готовиться", - со своей стороны добавляет "Пегас".

Военнослужащий Алексей с позывным "Пегас", командир взвода 21-го батальона спецназначения, возле бронированного автомобиля Humvee. Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

По словам военных, именно необученные и немотивированные бойцы чаще всего оставляют позиции. Среди тех, кто дезертируют или самовольно покидают воинские части, есть и уставшие и демотивированные добровольцы, отмечают командиры. Это лишь усугубляет проблему с нехваткой людей и обусловленную ею сдачу позиций. В то же время, не стоит перекладывать всю ответственность на солдат, отмечает Роман "Ромео" Коноплянка из 21-го батальона спецназначения.

На морально-психологический дух украинских военнослужащих в значительной степени влияет тактика российского наступления, говорит Николай Варенцов, заместитель командира 68-й отдельной егерской бригады по психологической поддержке персонала. С ним мы встречаемся в тыловом городе Донецкой области. Бригада воевала в этой области в первый год полномасштабного вторжения. А с марта этого года она держит оборону на Покровском направлении. "Я с первых дней в бригаде, мы многое видели. Но столько сил, как враг бросает на захват Донбасса, не было нигде", - говорит Варенцов.

Западные союзники Украины

"Сидя в окопе, я сделал вывод, что лучше всего морально-боевой дух военнослужащего поднимает мощная артподдержка, - продолжает Варенцов. - Я видел глаза военнослужащего, когда враг кроет и из миномета, и из артиллерии. И когда наши начинают давать "ответку". Ребята просто оживают".

Николай Варенцов, заместитель командира 68-й отдельной егерской бригады по психологической поддержке персонала. Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Украинская армия зависит от поддержки западных союзников, признают опрошенные DW военнослужащие. Хотя большинство из них не хотят высказываться о потенциальном сворачивании военной помощи в связи с избранием Дональда Трампа президентом США, Александр Павлов из 110-й бригады убежден: в армии все говорят о политике. "По Трампу есть два лагеря - одни поддерживают, другие боятся", - говорит Павлов. "От Трампа можно ждать чего угодно, - размышляет Роман "Ромео" Коноплянка из 21-го батальона спецназначения. - Я думаю, что Трамп будет склонен не к выигрышу одной из сторон, а к заморозке конфликта на определенных условиях. Но ведь мы знаем, к чему приводит заморозка конфликтов".

Тем не менее, в последние месяцы своей каденции Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ. Вскоре после этого Украина использовала их для удара по Курской области. Александр Павлов из 110-й бригады считает, что это разрешение положительно повлияет на ход боевых действий в Донецкой области. Ведь, по его наблюдениям, на фронте уже были ощутимы атаки украинских ударных дронов по нефтеперерабатывающим заводам, складам боекомплекта и авиационной технике в российском тылу. "Я за то, чтобы перерезать им логистические пути, - говорит военный. - Тогда у них здесь будет гораздо меньше движения".

Новобранцы 21-го батальона спецназначения тренируются на полигоне. Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Кроме того, на днях стало известно, что США одобрили снабжение Украины противопехотными минами. В американском минобороны объяснили это изменением тактики наступления россиян - они ведут его не механизированными силами, а пехотой. "Конечно, противопехотные мины нужны", - считает Андрей Назаренко из 72-й бригады. В то же время, он не думает, что этот вид вооружения может заменить артиллерию. "Тактика россиян изменилась, но она не будет закрепляться, - говорит Назаренко. - Мы боремся с их пехотой, а в этот момент их артиллерия наносит поражение по нашим блиндажам. И мы обязательно должны давать ответный удар. Если раньше это удавалось делать с помощью FPV, то на сегодняшний день это гораздо сложнее - враг преобладает в средствах РЭБ и РЭР. Поэтому дальнобойная артиллерия очень важна".

Оборонные укрепления ВСУ

Смена наступательной тактики россиян не отменяет и необходимость в строительстве противотанковых рубежей, считает Андрей Назаренко из 72-й бригады. "Я бы не сказал, что это прошлое, поскольку россияне постоянно комбинируют тактики наступления. Я недавно видел, как на том же донецком направлении шли штурмовые действия на бронированных средствах - 2 танка, 4 МТЛБ. То есть были бы там противотанковые рвы, было бы по-другому", - убежден Назаренко.

Украинский вертолет пролетает над противотанковым рвом, Донецкая область. Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Военные не берутся судить, повлияло ли отсутствие хорошо обустроенных укреплений на продвижение россиян в Донецкой области. Ведь, по наблюдениям Александра Павлова из 110-й бригады, линии обороны не всегда могут сдержать наступление. "Еще когда мы стояли в Ласточкино и Орловке, линию обороны копали в районе Елизаветовки. Но она была относительно быстро потеряна", - вспоминает военный.

Иван Ермоленко, санитарный инструктор 21-го батальона спецназначения. Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Россияне смогли значительно продвинуться в Донецкой области после оккупации Авдеевки - "крепости, которую защищали много лет", рассуждает санитарный инструктор 21-го батальона спецназначения Иван Ермоленко после занятий на полигоне. "За Авдеевкой не было такого уровня укреплений, которые можно было так же долго держать. Более того, за Авдеевкой, до Покровска, нет таких городов, которые можно хорошо оборудовать для обороны, - говорит Ермоленко. - Там, где тонко, там и рвется. Они попробовали, поняли, что здесь можно, и пошли".

Преимущества армии РФ

Отвечая на вопрос DW о факторах, повлиявших на продвижение российской армии в Донецкой области, в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" перечислили преимущества РФ на поле боя. Среди них - "возможность применять свою авиацию вне зоны действия украинской противовоздушной обороны для нанесения ударов по оборонным укреплениям и логистическим путям с использованием ФАБ и КАБ", отметил полковник Андрей Задубинный, начальник отдела по связям с общественностью. По его словам, РФ также имеет преимущество в артиллерии, "которая составляет 1 к 3, а в некоторых направлениях 1 к 5", в танках и бронетехнике, а также в живой силе.

Об этих преимуществах говорят и опрошенные DW военнослужащие. К этому списку "Зима" из 35-й бригады добавляет и технологическое преимущество. "У них больше средств разведки - у них есть собственные спутники, - говорит он. - Если говорить о тактическом уровне, здесь у них то же самое, что и у нас - они так же летают на китайских коптерах. Я бы не сказал, что количественно они выше. Я бы сказал другое - они очень быстро учатся”.

Военнослужащий с позывным "Алекс", оператор БПЛА 35-й бригады. Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

В Донецкой области россияне начали использовать дроны на оптоволокне и совершенствуют средства РЭБ, чтобы сделать невозможными дроновые атаки со стороны украинских подразделений, в свою очередь замечает "Алекс", оператор БПЛА из 35-й бригады.

Необходимые изменения

Поэтому одной из неотложных потребностей являются новые технологии, говорит "Зима". "Но каждая местность имеет свою особенность. И не факт, что новая технология, работавшая на Херсонском направлении, будет работать здесь", - добавляет он. Как и другие офицеры, "Зима", командующий разведывательным взводом, говорит о необходимости пополнения. "Мне нужны интеллектуалы, умеющие быть на ты с электронной техникой", - уточняет он. У командиров пехотных подразделений другое требование к новобранцам - их возраст. "Эти люди должны быть молодыми, - убежден Алексей с позывным "Пегас" из 21 батальона спецназначения. - Я бы брал с 18 лет. А не тех, кому за 50".

Новобранцы 21-го батальона спецназначения на полигоне. Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

В то же время, опрошенные DW военные соглашаются с тем, что украинская армия нуждается в непрерывной поддержке со стороны западных союзников. "Задержки с боеприпасами - это проблематично, потому что артиллерия и миномет - это наша поддержка, - объясняет Андрей Зименко из 21-го батальона. - Пока что у нас четыре воина держат наступление 15-20 россиян. То есть, чтобы у нас было количественное преимущество в силе, нам нужны эти снаряды и мины".

"Если они нас бросят, это просто покажет слабость Запада, который не способен бороться за свои ценности с автократическими государствами", - делает вывод Иван Ермоленко, санитарный инструктор 21-го батальона.

Публикация подготовлена при участии корреспондента DW Игоря Бурдыги.