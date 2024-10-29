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Генерал ВСУ Марченко: Фронт в Донбассе "посыпался"

Жан Рофе
29 октября 2024 г.

Cитуация на фронте в Донецкой области осложнилась из-за нехватки боеприпасов, вооружения и людей, а также "разбалансирования управления", заявил украинский генерал Дмитрий Марченко.

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Украинские военные на линии фронта в Донецкой области (фото из архива)
Украинские военные на линии фронта в Донецкой области (фото из архива)Фото: Diego Herrera Carcedo/Anadolu/picture alliance

Вооруженные силы Украины продолжают терять позиции в Донецкой области по мере продвижения российских войск, которые уже практически захватили город Селидово. Об этом заявил в видеоинтервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. Его слова приводят украинские СМИ во вторник, 29 октября.

"Все мы знаем, я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался. К сожалению, в Селидово уже зашли "орки" (так многие украинцы называют российских военнослужащих. - Ред.) и там закрепляются. Я думаю, что в ближайшее время они обойдут его кольцом и захватят полностью, что даст им тактический выход на Покровск. Это очень для нас плохо", - заявил Марченко, занимающий должность начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Он назвал три причины такой ситуации на фронте: "Во-первых, это нехватка боеприпасов, вооружений. Во-вторых, это люди: нет людей, нет пополнений. Люди очень устали, они уже просто не вытягивают те фронты, на которых находятся. В-третьих, это разбалансирование управления (украинскими войсками. - Ред.)". "То, что сейчас происходит, я скажу, что так не должно быть точно", - резюмировал генерал-майор, который с начала полномасштабного вторжения России в Украину и до 6 апреля 2022 года успешно руководил обороной города Николаева.

ВС РФ продвинулись в районе пяти населенных пунктов

Российским войскам удалось продвинуться в Новоселидовке, Богоявленке, Катериновке, возле Острого и Шахтерского Донецкой области, сообщил в своем Telegram-канале 29 октября украинский OSINT-проект DeepState.

Накануне аналитики DeepState подтвердили, что город Горняк в Покровском районе занят российскими войсками. О том, что ВС РФ оккупировали Горняк, ранее писали российские провоенные блогеры. Они также утверждали, что войска РФ в ближайшее время займут или уже заняли Селидово.

 

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