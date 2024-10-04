Эксперт: Угледар был важной, но не стратегической точкой

После двух лет, в течение которых украинские вооруженные силы обороняли Угледар, город все-таки оккупировали российские войска. ВСУ официально подтвердили вывод своих подразделений из-за угрозы окружения. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что это позволило сохранить жизнь бойцов. Что стало причиной потери Угледара, имеет ли это связь с операцией украинских сил в Курской области и как новые реалии могут повлиять на ситуацию на других сложных участках фронта в Украине? Об этом в интервью DW рассказал военный историк, офицер службы Генштаба австрийской армии и руководитель одного из отделов Военной академии в Вене Маркус Райснер (Markus Reisner).

DW: Господин Райснер, насколько критичен выход ВСУ из Угледара?

Маркус Райснер: Когда мы даем оценку военной ситуации, нужно различать три уровня: стратегический уровень, оперативный и тактический. Я начну с самого низкого, тактического уровня. Вызов для украинцев заключается в том, что это война на истощение. Для украинской стороны это означает, что ее армия сталкивается с массированным использованием ракетной артиллерии, особенно с применением управляемых авиабомб, поэтому война на истощение работает против украинцев.

Маркус Райснер Фото: Kurt Kreibich/Bundesheer

Еще чуть больше полугода назад Угледар был примером очень успешной оборонной операции ВСУ. В начале прошлого года Россия предприняла попытку атаковать Угледар, но украинцы отбили все эти атаки, а россияне понесли существенные потери. Однако впоследствии они адаптировались и стали использовать все больше артиллерии, в том числе управляемых авиабомб. И поскольку у украинцев не было достаточных оборонительных возможностей, потому что они были вынуждены использовать их главным образом вокруг городов, защищая свою инфраструктуру, и их не хватало для того, чтобы применять на линии фронта, то это привело к ситуации, которую мы видим в Угледаре.

Относительно оперативного уровня. Здесь Угледар интересен потому, что он как дверная петля, потому что расположен на пересечении линий фронта, который тянется с Запада на восток, из Запорожской области, и с севера, из Купянска в Угледар. Угледар был местом для позиций артиллерии, оттуда украинцы могли бить по главным путям снабжения русских в северных частях Мелитополя и Мариуполя. Теперь, когда украинским силам пришлось отойти на запад, эти каналы снабжения оказались вне радиуса поражения их тяжелой артиллерии. Вот почему Угледар был важен. Некоторые медиа пишут, что он имел стратегическое значение, но я с этим не согласен. Иметь стратегическое значение означает быть тем, за что стоило бороться. Но хотя Угледар был важной крепостью, сильной точкой для украинцев, но не стратегической.

Относительно последнего, стратегического уровня оценки ситуации. Как я уже говорил, использование россиянами тяжелой артиллерии, в частности, управляемых авиабомб, оказало негативное влияние на украинские силы, и именно поэтому президент Зеленский просит союзников предоставить больше дальнобойного оружия. Это оружие эффективно против самолетов россиян, запускающих управляемые авиабомбы по позициям украинских сил, особенно на Донбассе. Поэтому для Украины главное - получить защиту против этого оружия. А Угледар показывает, что может случиться, если просьба Украины о дальнобойном оружии и комплексах противовоздушной обороны не будет выполнена.

- Как выход из Угледара может повлиять на ситуацию на Покровском направлении?

- Как мы видели, из-за ошибки в ротации украинских сил Россия смогла захватить Очеретино (поселок в Донецкой области. - Ред.). Российские войска смогли прорвать там вторую линию обороны украинцев, и это привело к образованию того, что россияне назвали "очеретинским цветком" - плацдарма, распространившегося в разные стороны, из-за чего произошел прорыв в направлении Покровска. Однако русские вынуждены были остановить продвижение, потому что их фланги были атакованы украинцами. Таким образом, российские силы остановились к востоку от Покровска и начали атаковать вдоль флангов в северном направлении, это Торецк, и в южном, в сторону Угледара.

Однако через 2-3 недели начнется осенняя распутица, и я не думаю, что Россия сможет существенно продвинуться дальше. Хотя российские войска и имели определенные успехи, особенно на северном и южном флангах, я не думаю, что Покровск падет. Однако, к сожалению, этот город уже находится в радиусе действия российской артиллерии, и если учесть, что Покровск - важная логистическая точка, то это составляет проблемы для украинской стороны.

- Какие преимущества получили российские оккупанты, захватив Угледар?

- Угледар - это была, как я говорил, сильная точка, петля, соединявшая линии фронта, но он не был важным логистическим пунктом. Однако главная проблема той местности - рельеф, потому что он там плоский. Там есть только поля, разделенные лесополосами и пастбищами, и много небольших шахтерских городков. И если вы их захватываете, сразу получаете возможности контролировать близлежащие территории. Ведь эти городки построены вокруг шахт, где есть терриконы, а с терриконов в условиях плоского рельефа местность хорошо просматривается на несколько километров вокруг. Таким образом, это даст россиянам существенное преимущество, хотя и не решающее.

- По вашему мнению, выход из Угледара был неизбежен? Или к этому привели конкретные причины?

- Конкретные причины не сводятся к недостатку человеческих ресурсов или к недостатку систем вооружения. Причина типична для войны на истощение. Если ты не можешь ничего сделать против возможностей врага, особенно против управляемых авиабомб или массированных ударов артиллерии, потому что нет оружия, которое могло бы противостоять контактному артиллерийскому огню; если у тебя нет систем ПВО среднего радиуса действия, которые могут отогнать вражеские самолеты, сбрасывающие управляемые авиабомбы, - тогда все, что тебе остается, - сидеть в окопе до тех пор, пока ты уже не сможешь удерживать позиции, которые в конце концов будут опустошены российскими бомбовыми ударами . В Угледаре мы увидели ситуацию, при которой, если ты не имеешь того, что можешь использовать против своего врага, то он будет просто давить и уничтожать тебя с расстояния. Ведь управляемые авиабомбы, применяемые русскими, являются примером того, как простые средства, являющиеся модернизированной версией старых и очень простых систем вооружений, становятся очень опасным оружием.

- Повлияла ли операция ВСУ в Курской области на ситуацию в Угледаре?

- Перед тем, как Россия начала наступление летом, она атаковала Харьковскую область, чтобы заставить украинцев оттянуть свои силы из Донбасса. Потому что цель летнего наступления русских заключалась в проведении операции по прорыву на Донбассе. Но украинцы не заглотнули эту наживку. Они, конечно, направили силы на Харьковщину, где остановили россиян, но в то же время они смогли удержать свои позиции на Донбассе. А когда давление русских на Донбассе стало сильнее, украинцы попытались сделать то, что до этого пытались сделать армия РФ. ВСУ атаковали Курскую область также с целью вынудить Россию оттянуть свои силы из Донбасса и направить их в Курскую область. Однако, к сожалению, этого не произошло в больших масштабах.

Что сделала Россия? Она использовала силы, которые имела в Харьковской области, это операционная группа "Север". Из этой группы они направили войска в Курскую область, но в то же время большое количество сил из Донбасса они туда не перебросили. В военном деле, когда вы используете оружие, вы должны увидеть результат, который можно оценить. Поэтому, если бы наступление на Донбассе остановилось, мы могли бы увидеть и оценить результаты Курской операцииВСУ. Однако сегодня, к сожалению, это не тот случай.

- В последние дни новости о ситуации в Курской области исчезли из средств массовой информации. Чем вы это объясняете?

- Когда украинцы атаковали Курскую область, они воспользовались фактором неожиданности, что дало им возможность в начале операции продвинуться очень быстро, в первые несколько дней они захватили около 600 квадратных километров, расширив их потом до тысячи квадратных километров. Русским нужно было время, чтобы собрать и направить туда свои силы из Харьковской области и остановить продвижение украинцев. Впоследствии они с помощью беспилотников начали идентифицировать цели ВСУ и бить по ним артиллерией. Когда это было сделано, русские начали контрнаступление на Курщине, наступая с запада и востока. В ответ украинцы начали атаковать их силы в районе Суджи. Мы видим, что действия обеих сторон были достаточно успешными. Однако сегодня ситуация в Курской области застыла в мертвой точке, и сейчас вопрос состоит в том, какая из сторон бросит на это направление больше своих сил, чтобы начать новые маневры.