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Российская армия захватила город Горняк в Донецкой области

Жан Рофе
28 октября 2024 г.

По данным украинского проекта DeepState, армия РФ заняла Горняк и продвинулась возле ряда других населенных пунктов Донецкой области.

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Дым от обстрела в Донецкой области (фото из архива)
Дым от обстрела в Донецкой области (фото из архива)Фото: Genya Savilov/AFP/Getty Images

Российские войска взяли под контроль город Горняк Покровского района Донецкой области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 28 октября, украинский OSINT-проект DeepState.

Согласно карте проекта, который следит за ситуацией на фронте по доступным публично фотоснимкам и видеозаписям, россияне также продвинулись в населенных пунктах Селидово, Богоявленка, Новоукраинка, а также возле Шахтерского и Новоалексеевки.

Накануне вечером DeepState сообщил, что российские военные захватили здание городского совета в Селидово. Официальных комментариев властей о происходящем в городе не поступало.

Продвижение россиян в Донецкой области

Ранее о том, что ВС РФ оккупировали Горняк, писали российские провоенные блогеры. Они также утверждали, что российские войска в ближайшее время займут или уже заняли Селидово.

"Глава" самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин в свою очередь заявил телеканалу "Россия 24", что идет "дозачистка населенных пунктов Горняк и Селидово".

Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

 

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