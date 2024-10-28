Российская армия захватила город Горняк в Донецкой области

По данным украинского проекта DeepState, армия РФ заняла Горняк и продвинулась возле ряда других населенных пунктов Донецкой области.

Российские войска взяли под контроль город Горняк Покровского района Донецкой области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 28 октября, украинский OSINT-проект DeepState.

Согласно карте проекта, который следит за ситуацией на фронте по доступным публично фотоснимкам и видеозаписям, россияне также продвинулись в населенных пунктах Селидово, Богоявленка, Новоукраинка, а также возле Шахтерского и Новоалексеевки.

Накануне вечером DeepState сообщил, что российские военные захватили здание городского совета в Селидово. Официальных комментариев властей о происходящем в городе не поступало.

Продвижение россиян в Донецкой области

Ранее о том, что ВС РФ оккупировали Горняк, писали российские провоенные блогеры. Они также утверждали, что российские войска в ближайшее время займут или уже заняли Селидово.

"Глава" самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин в свою очередь заявил телеканалу "Россия 24", что идет "дозачистка населенных пунктов Горняк и Селидово".

Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.