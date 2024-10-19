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В Покровске не будет централизованного отопительного сезона

Александра Иванова
19 октября 2024 г.

На зимний период в Покровске в Донецкой области Украины на фоне отсутствия электро-, газо- и водоснабжения будут развернуты теплопункты. Жители продолжают эвакуацию.

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Пожилая женщина под Покровском собирает дрова для отопления зимой, 8 октября 2024 года
Пожилая женщина под Покровском собирает дрова для отопления зимойФото: ROMAN PILIPEY/AFP

В городе Покровске Донецкой области Украины, который пытается захватить российская армия, в текущем году не будет централизованного отопительного сезона. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщил глава Покровской городской военной администрации (ГВА) Сергей Добряк в беседе с телеканалом "Орбита".

"Но уж точно известно, что отопительного сезона в городе не будет. Обращаюсь к жителям города, если видите, что возле вас устанавливают "зубы дракона", не медлите, собирайтесь и уезжайте, будет опасно", - цитирует газета его слова. Ранее украинское онлайн-издание "Суспільне.Новини" сообщало, что на фоне отсутствия электро-, газо- и водоснабжения на зимний период в городе будут развернуты теплопункты.

Украинские СМИ передают, что Покровск готовится к возможному российскому вторжению, жители продолжают эвакуацию. "На сегодняшний день в Покровске остаются около 12 тысяч человек, среди которых несколько десятков детей. 40% города полностью без электричества",  - сообщает, в частности, на своем сайте "Пятый канал".

По данным городской администрации, пока в Покровске остаются спасатели, правоохранители, работники социальных и коммунальных служб. Однако ежедневные российские обстрелы приводят к серьезным разрушениям в городе. "Враг постепенно уничтожает город - как в свое время Бахмут и Авдеевку",  - говорится в Telegram-канале ГВА.

Наступление РФ под Покровском

Россия продолжает наступление на Покровск уже несколько месяцев. По данным геолокации, обнародованным 17 октября и проанализированным американским Институтом изучения войны (ISW), российские войска, ведущие бои к юго-востоку от Покровска, в последнее время продвинулись в районе села Лысовка, расположенного к западу от Новогродовки, а также к юго-западу от города Селидово. В то же время, судя по данным геолокации, украинские силы недавно отвоевали незначительные территории в районе села Николаевка, расположенного к востоку от Покровска, говорится в сводке ISW.

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