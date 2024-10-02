Украина подтвердила потерю Угледара в Донбассе

Украинские войска вышли из Угледара на юго-западе Донецкой области, заявили в ВСУ. В украинской армии объяснили сдачу города угрозой окружения.

Украинские войска на юго-западе Донецкой области покинули город Угледар, который был превращен в один из мощных укрепрайонов. Российские войска "в попытке любой ценой взять город под контроль" направили резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении оперативно-стратегической группировки ВСУ "Хортица", обнародованном в среду, 2 октября.

"В результате действий противника возникла угроза оцепления города. Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара в целях сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий", - указывается в сообщении.

Минобороны РФ не подтверждает захвата Угледара

В сводке министерства обороны России, опубликованной 2 октября, о захвате Угледара не упоминается. Министерство сообщило лишь, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Верхнекаменское в Донецкой области.

Накануне глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что войска РФ вошли в центр Угледара. В российских провоенных Telegram-каналах стали выкладывать видео, на которых военные ВС РФ устанавливают флаги России в раличных частях города.

Бои за Угледар длились более двух лет. Российские войска неоднократно пытались его штурмовать, неся при этом большие потери. До войны в Угледаре - небольшом по площади городе, состоящем из нескольких десятков многоэтажек, - жили около 15 тысяч человек. В последнее время там, по данным украинских властей, оставалось около 100 мирных жителей. Город сильно разрушен.

Последствия потери Угледара

Эксперты по-разному оценивают возможные оперативные последствия взятия Угледара российскими войсками. Американский Институт изучения войны (ISW) ранее писал, что это событие вряд ли серьезно повлияет на ход боевых действий, поскольку Угледар не является транспортным узлом, а у Украины есть линии обороны к северу от него. Другие комментаторы, однако, указывают на то, что взятие Угледара поможет российским военным полноценно использовать железную дорогу Донецк - Мариуполь.

Российские военные также угрожают трем другим городам в западной части Донецкой области - Курахову, Селидову и Покровску. Согласно сообщениям как украинских, так и российских источников, на этих направлениях продолжается медленное продвижение войск РФ.