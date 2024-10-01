Российские войска вошли в центр Угледара. Об этом сообщил в эфире украинских телеканалов во вторник, 1 октября, глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Ситуацию в городе, где расположен важный укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в южном Донбассе, он назвал крайне тяжелой. Ранее Филашкин написал в своем Telegram-канале, что в Угледаре до сих пор остаются 107 мирных жителей.

Пребывание войск РФ в Угледаре также подтверждает украинский проект DeepState, геолоцировавший видеокадры российских военных блогеров, на которых военнослужащие ВС России водружают флаги по крайней мере на двух домах на западной окраине Угледара. Аналитики DeepState убеждены, что захват города россиянами - вопрос нескольких дней.

В Угледаре дислоцирована 72-я механизированная бригада ВСУ численностью около 2000 человек. Зимой 2023 года украинским военным удалось отбить штурм города и нанести противнику большие потери. Однако нынешнее положение ВСУ в Угледаре эксперты оценивают как критическое. Снабжение гарнизона, обороняющего город, крайне затруднено: ширина горловины между российскими позициями к северу от города составляет всего около трех километров, при этом вся она простреливается армией России, сообщают украинские военные блогеры.

Угледар - важный плацдарм на высоте

Ранее украинское командование неоднократно называло Угледар плацдармом для вероятного контрнаступления на Волноваху и далее в Приазовье. Тактических преимуществ городу придает его высокое положение - около 180-200 метров над уровнем моря, что позволяло держать под артиллерийским контролем населенные пункты на юге и востоке. Однако для армии РФ это преимущество не так очевидно, отмечают в Институте изучения войны (ISW), ведь в случае наступления на запад или север войскам придется преодолевать десятки километров по открытой местности.

Между тем, захватив Угледар, россияне выведут из-под зоны украинских обстрелов важный участок Донецкой железной дороги. Неподалеку от Волновахи он имеет единственную смычку с путями Южной железной дороги, которые через Запорожскую и Херсонскую области тянутся в аннексированный РФ Крым. Восстановив этот железнодорожный узел, разрушенный еще в 2016 году, РФ сможет возобновить железнодорожное сообщение с Крымом, которое остановилось после повреждения Керченского моста, отмечают в ISW.