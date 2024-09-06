Важная битва: немецкие эксперты о боях под Покровском

Российская армия подступает к Покровску - городу на востоке Украины, который может стать "ключом" к захвату Донецкой области. Что об этом говорят немецкие военные эксперты.

В начале сентября 2024 года британская разведка заявила, что российские войска с высокой степенью вероятности находятся всего в 10 километрах от украинского Покровска. Чуть позже Владимир Путин во время открытого урока похвастался перед тувинскими школьниками темпами продвижения российской армии в регионе: "Таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было: российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200-300 м, а квадратными километрами", - приводит его слова российское государственное агентство ТАСС.

Впрочем, об ускорении российского наступления говорят и военные эксперты. Так, полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter) в беседе с DW назвал прогресс армии РФ "самым значительным с первых дней войны". "Тогда всё происходило намного быстрее, но с тех пор, как война перешла в стадию изнурения, темп был очень медленным и жестоким. Теперь же мы ежедневно наблюдаем прогресс на 1-2 километра в день. Это уже значительно. Так что есть опасения, что украинцы вынуждены будут оставить Покровск", - говорит он. Самый большой страх, по словам Рихтера, связан с тем, что битва за Покровск может продолжаться "до последней руины", как это уже происходило с другими городами на востоке Украины.

Почему Покровск так важен

Город Покровск расположен в западной части Донецкой области Украины. Вольфганг Рихтер отмечает, что для ВСУ он имеет серьезное значение и как укрепленный оборонительный бастион, и как командный и логистический центр.

"Стратегически важным транспортным узлом", особенно железнодорожным, Покровск называет в интервью DW и другой военный эксперт - сотрудник аналитического центра бундесвера Буркхард Майснер (Burkhard Meißner). Он также уверен, что город играет важную роль в логистике ВСУ.

Взятие Покровска освободит для российской армии дальнейший путь на Славянск и Краматорск и далее - к установлению полного контроля над Донецкой областью, считает Рихтер.

Эвакуация мирных жителей из Покровска Фото: Serhii Nuzhnenko/Radio Free Europe/Radio Liberty/REUTERS

Вместе с тем, отмечает Майснер, падение Покровска не приведет к моментальной капитуляции Киева или оккупации его территорий вплоть до Днепра. "Но что действительно может произойти, так это потеря Украиной важного оборонительного пункта, в котором находятся больницы, склады, ремонтные базы, железнодорожные станции, транспортные узлы, депо - все, что нужно в тылу для того, чтобы вести бои".

Операция ВСУ в Курской области была ошибкой?

Опрошенные DW эксперты полагают, что одной из целей вторжения ВСУ в Курскую область было отвлечение российских сил с покровского направления. Однако эта ставка не сыграла, и теперь начатая украинской армией операция на территории России может обернуться против нее.

"Она (атака Украины в Курской области. - Ред.) не заставила Россию вывести оперативные резервы из Донецкой области, - говорит Вольфганг Рихтер. По его словам, армия РФ сконцентрирована на своей "главной цели" - наступлении в Донецкой области. - Россия стремится лишь остановить украинское наступление в Курской области, а контрнаступления там пока не видно". Хотя и это - "не лучшая новость для Украины", ведь оставшиеся на территории РФ солдаты, которых, по оценкам Рихтера, может быть 10-12 тысяч, в конечном счете понадобятся на других участках фронта - в том числе, в Покровске и Донецкой области. "Поэтому может оказаться, что расчет (Украины. - Ред.) не оправдается", - резюмирует он.

Украинский военный в городе Суджа в Курской области России Фото: Yan Dobronosov/REUTERS

Буркхард Майснер тоже признает, что отвода российских войск с покровского направления, на который рассчитывал Киев в результате курской операции, не произошло. Однако эта тактика рано или поздно может возыметь успех, отмечает он, "ведь у России не бесконечные ресурсы".

Кроме того, говорит Майснер, нападение ВСУ на Курскую область было связано, вероятно, не только с Покровском, но и "с более выгодной стратегической позицией России в целом". "Украинцам запрещено применять дальнобойные системы на российской территории, как этого требуют их западные поставщики, в то время как Россия может атаковать Украину там, где она хочет", - отмечает он.

Такое положение вынуждает ВСУ держать войска по всей линии фронта для обороны, в то время как армия России может сосредотачивать свои силы там, где ей это наиболее необходимо. Нападение на Курск же было призвано поставить российскую сторону перед необходимостью тоже тратить силы на оборону. "Украина уже несколько месяцев старается добиться этой цели с помощью беспилотников в российском тылу, теперь же они пытаются сделать это в наземном бою. Таким образом, стратегически это попытка заставить Россию распределять свои силы", - резюмирует Буркхард Майснер.

Что могут предпринять ВСУ

Тем не менее, несмотря на численное превосходство армии РФ под Покровском и ускорившийся темп ее наступления, ВСУ все еще могут попытаться остановить его.

Буркхард Майснер отмечает, что российские войска наступают на город в составе длинной колонны, которая "может подвергнуться фланговой атаке". "И действительно есть признаки того, что украинцы могут готовить такой внезапный удар", - говорит он. Но добавляет, что не уверен, планируют ли украинские военные подобный маневр, и готовится ли к нему армия РФ: "Это риск, на который идут обе стороны в крупных операциях. Как в районе Курска, так и в районе Покровска".