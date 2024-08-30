Наступление ВСУ в Курской области не спасет Покровск?

Несмотря на продолжение операции ВСУ в Курской области, на Донбассе российская армия продолжает активное продвижение в направлении Покровска. DW - с оценками военных обозревателей по развитию ситуации.

"Выезжаем пока в Винницу... Есть знакомые, но будем искать жилье, надо будет платить. Когда у нас ночью бахнуло...(решили выезжать), ребенка надо вывозить", - рассказывает пассажирка эвакуационного поезда в Покровске в разговоре с журналистами информагентства "РБК-Украина".

Эвакуацию она с семьей, как и тысячи других жителей Покровска и близлежащих городков и сел, откладывали до последнего. Впрочем, деваться уже некуда - линия фронта теперь проходит в 5-10 километрах от города. В Покровске, который в советские времена носил название Красноармейск, до начала войны проживало около 60 тысяч человек. Сейчас город продолжает пустеть.

На днях президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении признал, что на Покровском направлении в Донецкой области - "чрезвычайно сложно, ключевые российские усилия и наибольшие силы сосредоточены именно там". В сводке Генштаба ВСУ от 30 августа сообщается об отражении за сутки 58 российских атак возле Покровска.

В американском Институте изучения войны (ISW) на этой неделе подтвердили, что российские войска достигли тактических успехов на этом направлении, продолжая "значительное тактическое продвижение на юго-восток от Покровска", в частности в районе города Селидово, а также Новогродовки, куда на этой неделе вошли российские войска.

Повторит ли Покровск судьбу Авдеевки и других захваченных в Донбассе стратегических развязок? DW расспросила западных и украинских обозревателей об их оценках.

Стратегическое значение

Покровск расположен на пересечении главных железнодорожных путей снабжения - "дорог жизни", как их без тени иронии называют жители прифронтовых районов. Поэтому этот город является ключевым логистическим хабом, формируя костяк украинской обороны и обеспечения от Угледара и до севера Донецкой области, пояснил в разговоре с DW офицер службы генштаба Вооруженных сил Австрии (Bundesheer) и глава одного из отделов Военной академии в Вене, полковник Маркус Райснер (Markus Reisner).

Фактически быстрое продвижение войск РФ на этом направлении стало следствием падения Авдеевки, расположенной в 25 километрах к востоку от Покровска. Ее российские штурмовые подразделения, применяя тактику массированных "мясных штурмов", захватили в феврале этого года.

Авдеевка была той "крепостью", которая защищала населенные пункты, железнодорожные пути и дороги на запад. С тех пор эту функцию по сути взял на себя Покровск. Но прорвав две линии обороны, россияне теперь вплотную приблизились к последней, пусть и наиболее защищенной, отмечает Райснер.

Сложность ситуации

Сложность текущей ситуации вокруг Покровска также в том, что российские формирования даже не обязательно должны захватывать сам город: с выходом на его окраины украинские линии обеспечения окажутся в радиусе прямой доступности и поражения российской артиллерии, что усложнит, а то и вообще отрежет Украине возможности обеспечивать фронт и соседние города, считают западные аналитики.

Можно не сомневаться, что российские вооруженные формирования сделают все, чтобы артиллерией сровнять город и логистику с землей, предостерег в разговоре с DW берлинский эксперт из Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель (Gustav Gressel). По худшему сценарию следствием в перспективе может стать полная оккупация РФ Донецкой области.

Эвакуация из Покровска, 19 августа 2024 г. Фото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

В то же время директор международных программ киевского "Центра армии, конверсии и разоружения" Михаил Самусь в комментарии DW выразил мнение, что даже в случае выхода войск РФ на рубежи Покровска ВСУ еще будут иметь возможность перерезать им наземные коридоры. "Если просто продолжать прорыв на Покровское направление, россияне очень сильно рискуют создать своего рода коридор, который можно потом будет перерезать", - говорит он. По мнению Самуся, именно из-за опасной ситуации с флангами армия РФ на этой неделе начала наступление на город Селидово , расположенный примерно в 20 километрах от Покровска. "И они будут пытаться расширять как раз южный и, в принципе, северный фланг своей наступательной группировки на Покровском направлении. Без этого им двигаться дальше на Покровском направлении очень опасно", - считает Самусь.

Курск и Донбасс - часть одного уравнения?

Многие из резервных бригад, которыми можно было бы усилить оборону сложных участков фронта в Украине, сейчас задействованы в операции на территории Курской области России. Стратегические цели наступления Украины в Курской области, начавшегося 6 августа, до сих пор окутаны "туманом войны". По данным Киева, под контроль в настоящее время взято около 1300 квадратных километров территории врага и более 100 населенных пунктов.

Курская операция является частью большего плана победы Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве 27 августа. Он не стал раскрывать подробности этого плана, но пообещал, что в сентябре передаст его президенту США Джо Байдену и обоим кандидатам в президенты США.

В тот же день главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, выступая на форуме "Украина 2024. Независимость", сообщил о 30 тысячах военных, которые РФ была вынуждена перебросить на Курск.

Но если одной из целей украинского наступления в Курской области было заставить РФ перебросить критическую массу с востока Украины на Курское направление, то эта цель до сих пор не была достигнута, считает Маркус Райснер. Он добавляет, что Кремль только частично перебросил туда некоторые более опытные кадры, задействованные в Украине.

Между тем, судя по многочисленным сообщениям в СМИ, в Москве к обороне в Курской области привлекли в том числе и молодых солдат-срочников. В российских соцсетях в августе появились сообщения об их срочной отправке в Курскую область.

594 российских солдат ВСУ взяли в плен в Курской области с начала операции, заявляют в украинском Генштабе. Газета The Washington Post смогла подтвердить плен по крайней мере 247 военных РФ, многие из которых - срочники. На связь не выходят еще десятки охранявших границу солдат срочной службы, родственники которых записывают обращение к Путину. 24 августа стороны провели обмен пленными: 115 срочников из Курской области обменяли на защитников "Азовстали" и Чонгара.

Тем временем в Кремле решили сознательно преуменьшать значение украинского наступления, маскируя собственные провалы и выставляя для мира и собственного населения присутствие украинских войск на территории РФ "новой нормой", как будто ничего и не произошло, указывает в своей статье эксперт вашингтонского Атлантического Совета Питер Дикенсон.

Кремль, делая вид, что все в порядке вещей, сохраняет натиск в Донбассе и продолжает там наступать, несмотря на украинское продвижение на Курск, констатирует Маркус Райснер. "К сожалению, операция в Курске не имеет никакого влияния на ситуацию в Донбассе", - говорит он. Несмотря на обстановку в Курской области, наступление в Донецкой области для РФ остается приоритетом, подтверждают этот вывод аналитики ISW.

Продвижение РФ: шансов отстоять Покровск у ВСУ все меньше? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ориентировочно примерно шесть украинских бригад, обороняющих Покровск, численно уступают силам РФ. Обозреватели опасаются, что без срочного усиления у них не останется иного выбора, как вскоре сдать город.

Михаил Самусь не разделяет панических настроений и призывает взглянуть на более широкую картину в контексте наступления ВСУ на Курщине. Ведь чем дальше, тем больше Кремль будет вынужден забирать ресурсы из Украины, перебрасывая их на Курское направление. "Они бросают все имеющиеся силы на Покровское направление для того, чтобы достичь этого пропагандистского эффекта, захватить Покровск, изобразить это как победу на 2024 год, остановиться и начать как-то перегруппировываться и попытаться отправить резервы на Курскую область", - считает он.

В ожидании распутицы

Какие варианты сегодня имеет украинское командование для того, чтобы не допустить падения " крепости Покровск"? Маркус Райснер считает, что есть только два реалистичных решения - это усиливать защиту Покровска стратегическими резервами ВСУ или дальше пробовать заставить противника распылять и отвлекать силы с украинского фронта на Курск.

И в этом смысле, как считает Густав Грессель, курское наступление ВСУ еще не исчерпало своего потенциала. "Да, Курская операция - это рискованная игра, содержащая высокие военные риски. Но если посмотреть на все другие варианты, стоящие перед Украиной, то они также содержат высокие политические риски", - отмечает он и указывает на ноябрьские выборы в США, дискуссии о сокращении немецкой помощи Украине и своевременность поставок оружия.

Откуда РФ может планировать главный удар на Покровск - доподлинно неизвестно, но аналитики ISW предполагают, что он может пойти с направления Новогродовка - Гродовка к востоку от города или из окрестностей Селидова.

Какой из вариантов дальнейшей защиты Покровска выберет украинское командование, прояснится в ближайшие недели, ведь с приближением осенне-зимнего бездорожья обе стороны не смогут дальше так активно продолжать наступательные действия. Накануне главнокомандующий ВСУ генерал Сырский, рассказывая о планах Генштаба на ближайшие дни, отметил, что Россия бросает в бой "все, что может двигаться и наступать", и пообещал, что сейчас главной задачей станет усиление обороны.