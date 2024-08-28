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ISW: РФ добилась больших тактических успехов под Покровском

Екатерина Венкина
28 августа 2024 г.

По данным Института изучения войны, российские войска стараются продвигаться вдоль железнодорожной линии в Новогродовке в сторону Покровска.

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Последствия атаки на Покровск 3 марта 2024 года
Атака на Покровск (фото из архива)Фото: National Police/Handout via REUTERS

Вооруженные силы РФ "добились значительных тактических успехов" на Покровском направлении в Донбассе. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW) по итогам вторника, 27 августа.

По информации экспертов, украинские формирования отступили "из отдельных районов к юго-востоку от Покровска".

Как пишет агентство УНИАН, геолокационные снимки от 27 августа подтверждают, что силы РФ продвинулись более чем на два километра. По предварительным данным, они могли занять Новогродовку к югу-востоку от Покровска.

"По всей видимости, российские войска в первую очередь стремятся продвинуться вдоль железнодорожной линии в Новогродовке в сторону Покровска, а не вести бои на всей городской территории поселка", - указали в ISW.

"Цель российского летнего наступления - как минимум овладеть Покровском"

Несмотря на наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, Москва не торопится отводить войска с Покровского направления, констатировала газета The New York Times.

"Цель российского летнего наступления - как минимум овладеть Покровском", - отметил военный эксперт, полковник Маркус Райснер (Markus Reisner) из Военной академии в Вене. По его словам, на фоне продвижения к Покровску, никакого "ослабления российской динамики в связи с какой-либо передислокацией не отмечено".

На минувшей неделе в Покровском районе была объявлена принудительная эвакуация детей с родителями.

Зеленский обсуждал обстановку с Сырским

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Покровское направление самым сложным для украинских сил из-за "наиболее интенсивных" действий российских войск. Украинский лидер обсудил ситуацию с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Особое внимание было также уделено обстановке на направлениях на Торецк, Времевку и Курахово в Донецкой области Украины. "Были приняты решения по укреплению наших позиций", - заявил Зеленский.

Покровск (бывший Красноармейск) - районный центр на западной окраине Донецкой области, население которого до вторжения России составляло около 60 тысяч человек.

Эксперт: Ключевой объект атаки - террикон на востоке Покровска

Главред издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов считает, что "ключевой объект атаки - террикон, господствующий над восточной окраиной Покровска". Если военным РФ удастся его захватить и установить там антенны для дронов, это даст возможность "контролировать всю логистику на Покровск и Селидово", после чего городские бои - "вопрос времени", уверен Бутусов.

 

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