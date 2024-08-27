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Сырский: ВСУ взяли в плен под Курском около 600 военных РФ

Лиза Ламбрехт
27 августа 2024 г.

Украинская армия контролирует уже 100 населенных пунктов Курской области и взяла в плен на этом направлении 594 военных РФ, заявил главком ВСУ Александр Сырский.

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Боевые действия в Курской области
Боевые действия в Курской областиФото: 95th Air Assault Brigade/via REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе наступательной операции в Курской области взяли под контроль 100 населенных пунктов, занимающих 1294 квадратных километра территории, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время выступления по видеосвязи на форуме "Украина 2024. Независимость" во вторник, 27 августа.

"Благодаря успешным действиям наших войск, мы также существенно пополнили обменный фонд: на сегодня на этом направлении в плен взято 594 военнослужащих ВС РФ", - добавил Сырский. По его словам, Россия перебросила в Курскую область 30 тысяч военных, и эта цифра ежедневно растет.

"Одной из задач проведения наступательной операции на Курском направлении было отвлечение значительных сил противника с других направлений. В первую очередь это касается Покровского и Кураховского", - указал главком ВСУ. Вместе с тем он отметил, что на Покровском направлении российские войска продолжают наращивать силы и концентрируют там наиболее боеспособные части.

Войска РФ продвигаются на Покровском направлении

Ситуацию на Покровском направлении, где сейчас ведутся самые ожесточенные бои, главком ВСУ охарактеризовал как "довольно сложную". "Противник использует свое преимущество в живой силе, вооружении, военной технике, активно применяет артиллерию и авиацию, использует бронетехнику", - рассказал Сырский.

Он сообщил, что российские войска пытаются завладеть участком трассы Константиновка - Покровск, чтобы перерезать пути снабжения ВСУ, и добавил, что за сутки там в среднем происходит более 50 боестолкновений. При этом в день украинцы "обезвреживают до 300 захватчиков", указал Сырский. "Ситуация, несмотря на всю сложность, находится под нашим контролем", - подчеркнул главком ВСУ.

 

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