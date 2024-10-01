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Российская армия, судя по всему, захватила Угледар

Олег Соколенко
1 октября 2024 г.

Армия РФ практически полностью заняла Угледар, пишут российские провоенные Telegram-каналы, публикуя видеодоказательства. По некоторым данным, в городе могли попасть в окружение сотни украинских солдат.

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Поврежденные многоэтажные здания в Угледаре, ноябрь 2023 года
Угледар, ноябрь 2023 годаФото: Ozge Elif Kizil/Anadolu/picture alliance

Подразделения армии РФ во вторник, 1 октября практически полностью заняли Угледар, пишут российские провоенные Telegram-каналы. Они публикуют видео, на которых военнослужащие ВС России устанавливают российские флаги в разных частях Угледара, в том числе на здании городского совета.

Сопротивление украинской армии в городе носит, как утверждает ряд каналов, "локальный характер". Минобороны России пока официально не комментировало эту информацию.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в телеэфирепризнал, что ВС РФ уже находятся "почти в центре" стратегически важного города и что ситуация тяжелая. По его словам, в Угледаре оставались 107 мирных жителей, которым очень трудно доставлять гуманитарную помощь.

В окружении могли оказаться сотни украинских солдат

В Угледаре держала оборону 72-я отдельная механизированная бригада ВСУ численностью около 2000 человек. В последние дни ее положение, по оценкам экспертов, стало критическим. Ширина горловины между российскими позициями к северу от города составляла всего около 3 км, при этом вся она простреливалась армией России, что сильно затрудняло снабжение угледарской группировки ВСУ.

30 сентября британское издание The Telegraph писало, что ВС РФ близки к полному окружению города, и что при этом в ловушке могут оказаться сотни украинских солдат. Военнослужащий из 72 ОМБр рассказал, что пути эвакуации из Угледара перерезаны, а запасы продовольствия, боеприпасов и горючего заканчиваются.

Угледар был важным пунктом обороны ВСУ

Ранее украинское командование неоднократно называло Угледар плацдармом для вероятного контрнаступления на Волноваху и далее в Приазовье. Город был важен благодаря своему расположению на возвышенности высотой 180-200 метров над уровнем моря. Это позволяло держать отсюда под артиллерийским контролем населенные пункты на юге и востоке. Однако для армии РФ это преимущество не так очевидно, отмечают в Институте изучения войны (ISW), ведь в случае наступления на запад или север войскам придется преодолевать десятки километров по открытой местности.

Между тем, полностью захватив Угледар, россияне выведут из-под зоны украинских обстрелов важный участок Донецкой железной дороги. Неподалеку от Волновахи он имеет единственную смычку с путями Южной железной дороги, которые через Запорожскую и Херсонскую области тянутся в аннексированный РФ Крым. Восстановив этот железнодорожный узел, разрушенный еще в 2016 году, РФ сможет возобновить железнодорожное сообщение с Крымом, которое остановилось после повреждения Керченского моста, отмечают в ISW.

 

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