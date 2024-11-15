"Там все разбито": жизнь рядом с Курской областью

После начала Курской операции ВСУ в августе 2024 года Сумская область превратилась в прифронтовую. DW поговорила с местными жителями о том, как изменилась жизнь в регионе.

Во дворе Сергея чисто и аккуратно, гуляют куры и утки. Вместе с хозяином, гостей встречают собака Герда и кот Барон. Все жители здесь - переселенцы из села Студенок на самой границе с Россией в Сумской области. Зимой 2024 года обстрелы пограничных районов участились, и Сергей с семьей решили уезжать вместе со всем хозяйством. В течение нескольких месяцев вывозили сельскохозяйственную технику, домашних животных, скот, мебель и вещи. Пришлось оставить пять гектаров земли и собственноручно построенный дом.

"КАБами разбили полсела"

Семья Сергея переехала относительно недалеко от дома - в село Чернеча Слобода, тоже на Сумщине, в 50 километрах от российской границы. В этом селе родственники Сергея предложили временно пожить в пустующем доме. "Здесь не слышно, что стреляют. Летают "шахеды", но здесь гораздо тише", - говорит теща Сергея Татьяна. Раньше она жила в 50 метрах от границы с РФ.

Сергей из Студенок в Сумской области: "У нас за полдня разбили КАБами полсела". Фото: DW

Родители Сергея остались в Студенке. Мужчина наведывается к ним на выходных, каждый раз замечая все большие разрушения в родном селе. С августа 2024 года, когда началась Курская операция ВСУ и Сумская область превратилась в прифронтовую, минометных обстрелов стало меньше, но российские военные начали наносить удары корректируемыми авиабомбами (КАБ), говорит Сергей: "У нас за полдня разбили КАБами полсела".

Леонид Билык, глава Дубовязовской территориальной громады, в которую входит новый дом Сергея, видит результаты более интенсивных обстрелов по количеству соискателей убежища: "Хоть раньше пограничье и обстреливали минометами, но желающих переехать к нам было очень мало. А с августа, когда начали КАБами обстреливать, многие звонят по телефону, интересуются, ищут жилье". Местные власти предлагают людям приобрести свободные дома или арендовать жилье, оплачивая только коммунальные услуги.

Эвакуация в Сумской области

"Обстрелы здесь почти каждый день, и они бессистемны. Прилеты хаотичны. (Российские войска - Ред.) просто кошмарят население", - так полицейский Игорь Борко описывает ситуацию в пограничных районах Сумской области. Игорь - член спецподразделения "Белый ангел", которое занимается эвакуацией гражданского населения из прифронтовых регионов. DW общается с экипажем "ангелов" по дороге в город Ворожба менее чем в 10 километрах от границы, откуда полицейские должны вывезти ребенка.

По официальным данным, из опасных районов Сумской области уже эвакуировались 39 тысяч человек, в том числе семь тысяч детей. На фото: Сумы, 29 октября 2024 года Фото: DW

В более чем сотне сел и городов Сумской области объявлена ​​обязательная эвакуация. В Ворожбе, как и еще в 90 населенных пунктах, - принудительная эвакуация детей. Полицейские отмечают: это не означает, что несовершеннолетних отбирают силой, но родителей могут через суд привлечь к ответственности в случае отказа вывезти ребенка.

В то же время местные не охотно покидают дома. "У нас была семья - мать и четверо или пятеро детей. Они отказывались выезжать, пока в их дом не прилетело. А потом сами звонят по телефону: "Вывезите нас, пожалуйста!", - рассказывает полицейская Алена Ставицкая, одна из "Белых ангелов".

Как эвакуируют детей из пограничья Сумщины

Полицейские, которых сопровождает DW, еще два месяца назад перенимали опыт эвакуации у коллег в Покровске и Курахово Донецкой области. Теперь они вынуждены применять знания на родине, в Сумской области. Их автомобиль с бронированной капсулой оснащен РЭБ. Экипаж постоянно посматривает на небо - нет ли враждебных FPV-дронов. В начале октября во время эвакуации на авто "ангелов" беспилотник сбросил боеприпас - тогда полицейские отделались контузиями.

15-летняя Настя из Ворожбы на Сумщине перед отправлением в санаторий в Ивано-Франковской области: когда девушка снова сможет вернуться домой неизвестно. Фото: DW

В Ворожбе экипаж быстро разгружается у дома, где забирает 15-летнюю Настю. Полицейские надевают на нее легкий бронежилет и каску. Девочку сопровождают специалисты по социальной работе Ворожбянского городского совета. Они объясняют, что заботятся о семье Насти, которая находится "в сложных жизненных обстоятельствах".

Настя поедет в санаторий Ивано-Франковской области. В Ворожбе остаются мама Ирина и 18-летний брат Саша. Ирина плачет, прощаясь с дочерью. Соцработницы напрасно успокаивают женщину, уверяя, что Насте будет лучше в санатории и что она уезжает не навсегда. В то же время, как долго девочка пробудет на западе Украины, точно неизвестно, потому что это зависит от ситуации в Сумской области.

Сумы под обстрелами "шахедов" и КАБов

По данным начальника Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимира Артюха, из опасных районов области уже эвакуированы 39 тысяч человек, в том числе семь тысяч детей. Как отметил Артюх в разговоре с DW, большинство из выезжающих остаются в пределах области.

В то же время начальник ОВА признает, что ситуация в регионе "напряженная": "В 2024 году количество обстрелов выросло втрое. Враг чаще применяет авиационные боеприпасы, FPV-дроны, ракеты". Во время интервью с Артюхом в Сумах корреспондент DW слышит пулеметные очереди сбивающих "шахеды" мобильных огневых групп. До областного центра также начали доставать управляемые авиабомбы.

На первый взгляд в Сумах бурлит жизнь, но на оживленных улицах видны следы от прилетов. "Сумы понемногу разъезжаются, - констатирует водитель автобуса Вячеслав, занимающийся перевозками в столицу Украины, - в Киев едут больше пассажиров, обратно - меньше".

Последствия российского воздушного удара по клинической больнице святого Пантелеймона в Сумах 28 сентября 2024 года: погибли 10 человек. Фото: DW

Клиническая больница святого Пантелеймона, несколько корпусов которой существенно повредили удары "шахедов" 28 сентября, тоже ощутила отток персонала. В результате прилетов по медицинскому учреждению погибли 10 человек, среди них двое медиков. После этого трое работников выехали за пределы области, рассказывает директор больницы Владимир Поцелуев, но большинство "держится" и продолжает работать.

Ирина Чечнева, заведующая отделением кардиологии, рассказывает, что медсестра отделения, которая дежурила во время удара по больнице, получила контузию и психологическую травму: "Боится возвращаться на работу. Только вспоминает - сразу в слезы". Сама Ирина признает, что ей тоже страшно работать в полуразбитом здании, но она не собирается уезжать: "Я люблю этот город, район, больницу. Если останется одна земля, тогда я уеду".

Удары по энергообъектам в Сумской области

Жизнь в области осложняется перебоями с электричеством. Тогда как в остальных регионах Украины аварийные отключения не применялись, в Сумской области это не редкость. По данным "Сумыоблэнерго", с начала полномасштабного российского вторжения в области повреждены полторы тысячи энергообъектов, 80 объектов стали целями российских ударов только в течение октября 2024 года.

Украинские энергетики в Сумской области восстанавливают инфраструктуру, поврежденную российскими воздушными ударами. Фото: DW

Проблемы с электричеством приводят к регулярным перебоям с водоснабжением и отоплением. В результате обстрела 28 октября Сумы на несколько дней остались без тепла, так как из-за отсутствия электроэнергии остановились котельные. В Шостке и Шосткинской общине на севере области не смогли начать отопительный сезон из-за разрушения котельных. В середине ноября в городе стали устанавливать генераторы и котельные на дровах и биотопливе.

Чаще всего целями российских обстрелов становятся небольшие подстанции недалеко от границы, ведь их сложнее всего защитить. На одном из таких объектов, где побывала DW, две управляемые авиабомбы разрушили трансформаторы и практически все оборудование. Трансформаторы были защищены бетонными плитами на случай артиллерийских обстрелов, но не от более мощных снарядов. "От прямого попадания бомбы или ракеты такая защита не помогает, - объясняет мастер участка "Сумыоблэнерго" Сергей Цыганчук. - Одна из бомб попала как раз в эту защиту, разрушила ее, и оборудование посекло еще и бетонными осколками".

Что происходит в Курской области

Неподалеку от украинско-российской границы DW также встречается с экипажем боевой машины пехоты М2 Bradley, который только что вернулся на отдых после боев в соседней Курской области. 20-летний командир экипажа с позывным "Кач" говорит, что ему приятно работать на российской территории. "Все происходящее на их земле остается у них", объясняет "Кач", россиянин по происхождению.

Военный ВСУ с позывным "Кач": От беспилотников защищает сетка над БМП и надежная броня Bradley. Фото: DW

Парень родился в Санкт-Петербурге, а когда ему было 10 лет, родители переехали в Украину. После начала полномасштабного вторжения "Кач" подписал контракт с ВСУ. С тех пор участвовал в контрнаступлении в Запорожской области в 2023 году, недавно - в боях под Покровском Донецкой области.

По словам "Кача", война в Курской области отличается постоянным давлением пехоты противника и еще большим засильем FPV-дронов. От беспилотников, говорит военный, защищает "мангал" - сетка над его БМП - и надежная броня Bradley, однажды выдержавшая удары семи FPV за один боевой выезд. Несмотря на усталость и сложную ситуацию по всей линии фронта "Кач" категорически против любых мирных переговоров с Россией. На вопрос о наступлении россиян в Курской области и привлечении солдат из Северной Кореи парень пожимает плечами: "Если идут на нас - будем отбиваться".

Итоги трех месяцев Курской операции

Подводя итоги трех месяцев Курской операции ВСУ, главнокомандующий Александр Сырский заявил, что она была превентивной, поскольку с мая 2024 года украинская разведка знала о подготовке наступления РФ на Сумскую область. По состоянию на 5 ноября 2024 года, на Курском направлении российская армия потеряла более 20 тысяч человек убитыми и ранеными и более тысячи единиц техники, отчитались в Генштабе ВСУ. "Сейчас Россия стремится, чтобы украинские войска вышли с этой территории (в Курской области - Ред.)", - отметил Сырский.

"Было ожидаемо, что враг увеличит количество обстрелов Сумщины", - говорит начальник Сумской ОВА Владимир Артюх. Он отмечает, что на некоторых участках приграничья уменьшились обстрелы артиллерией, однако на область стало лететь больше ракет, КАБов и "шахедов". В то же время Артюх убежден, что операция в Курской области была необходимым ударом на опережение.

Между тем переселенец Сергей и его семья не планируют возвращаться в родную деревню Студенок на границе с Россией. "Там просто ничего не осталось. Там все разбито: нет людей, школы, работы. Смысла возвращаться нет", - по-взрослому размышляет дочь Сергея - 11-классница Екатерина. Девушка пошла в новую школу, дальше планирует учиться на стоматолога в Сумах.

Сергей устроился на работу на местную ферму, его жена Наталья - продавщицей в магазине. "Сложно, там детство прошло, - вспоминает родное село Сергей. - Но будем привыкать. Хорошо, что работа есть, скучать некогда. На работе я отвлекаюсь и все нормально". Семья планирует накопить денег на собственный дом в Чернечей Слободе и заводить хозяйство на новом месте.