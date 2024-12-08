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Reuters: Асад с высокой вероятностью погиб в авиакатастрофе

Сергей Ромашенко
8 декабря 2024 г.

Самолет с президентом Сирии на борту направлялся в сторону районов, где расположены российские военные базы. Лайнер пропал с радаров, когда находился на высоте 500 метров, утверждает Reuters.

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Президент Сирии Башар Асад (фото из архива)
Президент Сирии Башар Асад (фото из архива)Фото: SANA/dpa/picture alliance

Президент Сирии  Башар Асад с высокой долей вероятности погиб в авиакатастрофе, сообщило в воскресенье, 8 декабря, агентство Reuters со ссылкой на два сирийских источника. По данным Flightradar24, самолет Ил-76 авиакомпании Syrian Air вылетел из Дамаска в 1:55 UTC (4:55 по сирийскому времени). Самолет направился в сторону прибрежных районов, где расположены российские военные базы.

В 2:32 UTC борт резко развернулся и начал снижаться. В 2:39 самолет пропал с радаров, в это время он находился на высоте 500 метров. "Он исчез с радаров, возможно, отключился транспондер, но я считаю, что более вероятным стало то, что самолет сбили", - сказал Reuters один из источников.

Подтверждения или опровержения данной информации из других источников пока нет.

Бегство из Дамаска

Башар Асад покинул Дамаск на самолете после того, как в сирийскую столицу вошли вооруженные группировки, воюющие против сирийской армии. Сирийские боевики, выступая с заявлением по государственному телевидению, объявили, что свергли режим Башара Асада.

Противники Асада за время 10-дненого наступления взяли под контроль крупные города Сирии, включая Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дараа и Хомс. Между тем сирийские военные сообщили, что продолжают операции против боевиков в Хаме, Хомсе и Дераа.

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