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Эстонский депутат Кросс: Путин играет с усталостью от войны

Константин Эггерт
8 декабря 2024 г.

Депутат парламента Эстонии Ээрик-Нийлес Кросс рассказал программе DW #вТРЕНДde об угрозе нападения России на страны Балтии, об эстонской поддержке Украины и о планах Трампа.

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Депутат парламента Эстонии Ээрик-Нийлес Кросс
Депутат парламента Эстонии Ээрик-Нийлес КроссФото: DW

В прошлом координатор спецслужб Эстонии, сотрудник международной администрации в Ираке после свержения Саддама Хусейна, а сегодня спецдокладчик ПАСЕ по вопросам взаимодействия с российскими демократическими силами, депутат Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кросс в программе #вТРЕНДde рассказал о войне России против Украины, о "мире по-трамповски", "оркестре" Путина и о русских в странах Балтии.  

Константин Эггерт: В Эстонии и в Латвии проживают довольно большие сообщества людей, которых принято называть русскоязычными, скажем так, не этнические эстонцы. После начала полномасштабного вторжения России в Украину, cчитаете ли вы, что вырос риск для безопасности балтийских стран, связанный с этими людьми?

Ээрик-Нийлес Кросс: У нас в Эстонии вообще меньше чем полтора миллиона человек. И в 1992 году почти полмиллиона человек были без гражданства. А сейчас где-то 5% без гражданства и 5% с российскими паспортами. Так что, если сравнивать положение 30 лет назад и сейчас - это совсем другой мир, новый мир. Но что касается риска, я думаю, что риск есть у русских. Некоторые даже хотят выходить из российского гражданства.

- То есть вы считаете, что Путин теряет даже какие-то позиции среди вот этой вроде бы как симпатизирующей России публики?

- Москва смотрит на российский паспорт как на инструмент. Мы это знаем. Эстонию это не очень беспокоит, но я думаю, что некоторых людей с российскими паспортами это волнует.

- Вот в эстонском парламенте, в Рийгикогу, рассматривается проект о возможности лишения права голосовать на местных выборах людей, у которых есть вид на жительство в Эстонии, но есть российские паспорта. Вы, как политик, не боитесь, что это вызовет обратную реакцию - ожесточение людей, которым скажут: "Вы не можете выбирать мэра"? И это будет такая благодатная почва для вербовки их российскими спецслужбами.

- До сих пор в Эстонии было неважно, какое гражданство, если есть (право на) постоянное (проживание) - можно было голосовать на местных выборах. Но мы видели, что происходило в Молдове и везде, особенно с российскими паспортами. Так что, может быть, и особенно во время войны, большинство эстонцев скажет: "Что это такое? Они голосуют на российских выборах и на эстонских выборах? Может быть, они голосуют за Путина, а это неправильно". Так что сейчас мы хотим поставить ценз гражданства на выборы. Только эстонские и европейские граждане могут голосовать и люди без гражданства. У нас 60-70 тысяч русскоязычных, большинство без гражданства. Они могут голосовать. А российские спецслужбы скорее будут вербовать эстонцев.

- Почему?

- Конечно, российские спецслужбы вербуют кого угодно. Они не дискриминируют русскоязычных или российских граждан. Но им важен доступ. И у граждан Эстонии (доступ к информации) лучше. Так что это просто логично. Это видно, особенно во время войны, когда происходят гибридные операции.

- Вы много общаетесь с российской оппозицией, с теми, кто в том числе недавно переехал на Запад. Вы сказали, что даже здесь есть определенный риск безопасности.

- Миллион человек, которые приехали. И, конечно, это же ясно, что среди них тоже есть агенты. Я не думаю, что это особый риск для нас или даже для Евросоюза. Это риск для российской оппозиции, потому что они работают среди них больше, чем с нами. С нами - другие люди.

- А российская оппозиция, с которой вы много общаетесь, не слишком ли раздроблена?

- Ну, это нормально. Во время советской оккупации у нас была довольно хорошо организована эмиграция в Швеции, в Америке, в Канаде и так далее. И там были огромные конфликты все время. Это всегда так, это почти нормально, учитывая, что в России даже нормального политического диалога в парламенте нет. Вот в британском парламенте или в немецком - там же конфликт, они постоянно спорят. И это нормально, это политическая жизнь. Но у русского народа сейчас это все происходит внутри эмигрантов. Там разные политические взгляды. А политики всегда эгоисты. Так что это нормально, пусть будет.

Константин Эггерт беседует с Ээриком-Нийлесом Кроссом
Константин Эггерт беседует с Ээриком-Нийлесом КроссомФото: DW

- Может ли эта оппозиция, по-вашему, повлиять на положение дел внутри России?

- На сегодня не очень. Но самое важное, чтобы идея свободной России была жива.

- Интересно, что многие, глядя на Россию сегодня, в том числе и на Западе, в разговорах с российской оппозицией говорят: "Самое страшное - это хаос в России. Не делайте так, чтобы был хаос, иначе это будет коллапс, распад и так далее". Какая-то часть оппозиции говорит наоборот, что Россия это империя, она должна стать меньше. Должен ли Запад бояться хаоса в России?

- То же самое мы видели в 91-м, во время распада Советского Союза, (когда говорили) что стабильность важнее, чем свобода. Это была почти официальная политика наших западных друзей тогда, и она есть сейчас, хоть они это и не декларируют.

- А вот кто это? Назовите страны, которые так считают, как вы сказали, что предсказуемость и стабильность важнее свободы и независимости.

- Американцы, конечно. Они же отвечают за стабильность в мире. Но мы это тоже должны понимать. Потому что, если будет какая-то угроза с ядерным оружием, скажем, или во время хаоса кто-то что-то глупое сделает с ракетами, будет атака на Литву или Польшу, или что угодно, то тогда мы все будем в Вашингтоне просить: "Помогите". Так что это так и есть.

- Если вы заговорили про Вашингтон, сейчас очень многие опасаются, что новая администрация Дональда Трампа, "сдаст" Украину, заставит ее пойти на какой-то "мир", который будет устраивать Путина, просто чтобы снять эту тему с повестки дня. И Украина фактически проиграет эту войну, потеряет территории и так далее. Вы этого тоже опасаетесь?

- Ну, такой разговор был уже все время до 22-го года, что нужен диалог, что нужно понимать, чего хочет Путин хочет и так далее. А сейчас опять, потому что идет тяжелая война. Старые западные политики думают, что возможно вернуться к этой старой системе, но этой системы уже нет. Так что это даже не очень важно, что Трамп или Шольц хотят дать или не дать Украине. Это украинцы решают, и Путин решает, что это будет, и долго ли они будут воевать или нет.

- А вот есть ли у вас опасения, что в случае, если война в Украине закончится каким-то таким вот "миром", который Путин воспримет как свою победу, неким "миром", навязанным Украине, вы не опасаетесь того, что Путин, российский режим, Россия нападет на страны Балтии, Польшу?

Константин Эггерт
Константин ЭггертФото: DW

- Ну, скажем, миллионная армия РФ победила в войне, и что, Путин тогда уволит всех и скажет: "Идите домой, получайте пенсии, будем развивать Россию"? Это же почти невозможно. У них теперь есть опыт, они воевали против натовского оружия. Это обученный оркестр. (Путин) даже должен его использовать где-нибудь в каком-то проекте. Потому что если не так, тогда что? Тогда они скоро пойдут против Путина.

- Если считать, что Путин захочет использовать эти вооруженные силы. Есть ли тогда серьезная угроза для, например, стран Балтии, для восточного фланга НАТО? Сейчас есть батальоны передового базирования союзников по НАТО в Литве, в Латвии и в Эстонии. Этих сил достаточно, чтобы Путин задумался о том, что ему не надо идти в наступление на НАТО или нет?

- В общем, положение у нас сейчас лучше, чем было три или пять лет назад, потому что, наконец, НАТО взялся за оборону серьезно… Это для Путина не так, что сегодня Таллинн, а завтра Рига. Это не так. Еще Финляндия, Швеция сейчас в НАТО тоже. Так что оборона здесь выглядит совсем по-другому. Сейчас у нас тоже стратегическая глубина.

- Если посмотреть на ситуацию, ну, условно говоря, глазами обычного человека, живущего в Эстонии или в странах Балтии, есть ли уже здесь, по-вашему, какая-то усталость психологическая от войны, от поддержки Украины и так далее? Потому что это то, что может использовать пропаганда Кремля. Это те настроения, с которыми Кремль любит работать. Вы их чувствуете или нет?

- В Эстонии не очень, потому что это для нас, может быть, даже не географически, но психологически очень близко. А в Европе - да, в Германии - да. И с этим, конечно, Путин и его команда играет.

- Вы были координатором спецслужб Эстонии. В 90-х годах, начале 2000-х. Если посмотреть на ситуацию сегодня, как изменились методы ведения гибридной войны Кремлем?

- Сейчас мы  опять в 20-х, 30-х годах (прошлого столетия). Когда убивали людей и так далее. Так что методы старые. Наглость новая. 

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