Страны Балтии призвали союзников в НАТО усилить помощь Киеву

Безопасность восточного фланга НАТО и Европы напрямую зависит от победы Украины и ее евроатлантической интеграции, заявили премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии.

Премьер-министры трех балтийских государств призвали союзников по НАТО увеличить размеры помощи Украине, продолжающей отражать агрессию со стороны РФ. "Необходимо усилить нашу поддержку Украины, чтобы она смогла не только выжить, но и была в состоянии развернуть ситуацию в свою пользу, прежде чем вступить в переговоры", - заявила в пятницу, 22 ноября, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните после встречи с коллегами из Эстонии и Латвии Кристеном Михалом и Эвикой Силиней в Вильнюсе.

Безопасность Европы зависит от победы Украины

Безопасность Украины, восточного фланга НАТО и Европы напрямую зависит от победы Украины, а также ее евроатлантической интеграции, подчеркнули главы правительств всех трех стран ЕС и НАТО.

Шимоните, Михал и Силиня заявили также, что страны НАТО должны еще значительнее увеличить военные расходы. "Необходимо сделать три процента ВВП или даже больше нижним пределом оборонных расходов членов альянса, а не верхним", - убеждены они.

Официальной целью НАТО является доведение расходов на оборону до уровня не менее 2 процентов ВВП. Все три страны Балтии уже тратят на эти цели более 3 процентов валового внутреннего продукта.