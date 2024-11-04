Генсек НАТО Рютте ждет от Германии роста затрат на оборону

ФРГ направляет на оборону два процента ВВП, но все страны НАТО должны инвестировать больше, заявил Марк Рютте после встречи с канцлером Германии. Генсек НАТО сослался на "гибридные атаки" России.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Германию увеличить расходы на оборону. ФРГ впервые за тридцать лет направляет на оборону два процента валового внутреннего продукта, однако все страны-члены Североатлантического альянса должны инвестировать больше, заявил Рютте на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в Берлине в понедельник, 4 ноября.

"Я верю, что Германия продолжит наращивать усилия", - подчеркнул генсек НАТО. По данным альянса, в нынешнем году Берлин оценил свои оборонные расходы в 90,6 миллиарда евро.

Траты на национальную оборону и на помощь Украине являются жизненно важными "для нашей коллективной безопасности" указал Рютте. Он как бывший премьер-министр Нидерландов с пониманием отнесся к тому, что правительствам порой нелегко находить средства на эти цели.

Генсек НАТО - о "гибридных атаках" России

"Если (президент России Владимир. - Ред.) Путин победит в Украине, он не остановится там", - отметил генсек Североатлантического альянса. По его словам, Россия уже ведет "расширяющуюся кампанию гибридных атак" по территории стран-участниц НАТО, "напрямую вмешиваясь в наши демократии, проводя диверсии в промышленности и совершая акты насилия". "Все это - с целью ослабить нас и посеять раздоры", - пояснил Рютте.

В свою очередь Шольц особо выделил необходимость укрепить европейскую часть Североатлантического альянса. "Европа сделает значительные инвестиции в этом направлении в ближайшие годы", - заявил глава правительства ФРГ. Речь идет о способности противостоять любой угрозе европейской безопасности, пояснил канцлер Германии.