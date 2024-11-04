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Генсек НАТО Рютте ждет от Германии роста затрат на оборону

Павел Мыльников
4 ноября 2024 г.

ФРГ направляет на оборону два процента ВВП, но все страны НАТО должны инвестировать больше, заявил Марк Рютте после встречи с канцлером Германии. Генсек НАТО сослался на "гибридные атаки" России.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине
Генеральный секретарь НАТО и канцлер ГерманииФото: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Германию увеличить расходы на оборону. ФРГ впервые за тридцать лет направляет на оборону два процента валового внутреннего продукта, однако все страны-члены Североатлантического альянса должны инвестировать больше, заявил Рютте на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в Берлине в понедельник, 4 ноября.

"Я верю, что Германия продолжит наращивать усилия", - подчеркнул генсек НАТО. По данным альянса, в нынешнем году Берлин оценил свои оборонные расходы в 90,6 миллиарда евро.

Траты на национальную оборону и на помощь Украине являются жизненно важными "для нашей коллективной безопасности" указал Рютте. Он как бывший премьер-министр Нидерландов с пониманием отнесся к тому, что правительствам порой нелегко находить средства на эти цели.

Генсек НАТО - о "гибридных атаках" России

"Если (президент России Владимир. - Ред.) Путин победит в Украине, он не остановится там", - отметил генсек Североатлантического альянса. По его словам, Россия уже ведет "расширяющуюся кампанию гибридных атак" по территории стран-участниц НАТО, "напрямую вмешиваясь в наши демократии, проводя диверсии в промышленности и совершая акты насилия". "Все это - с целью ослабить нас и посеять раздоры", - пояснил Рютте.

В свою очередь Шольц особо выделил необходимость укрепить европейскую часть Североатлантического альянса. "Европа сделает значительные инвестиции в этом направлении в ближайшие годы", - заявил глава правительства ФРГ. Речь идет о способности противостоять любой угрозе европейской безопасности, пояснил канцлер Германии.

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