Российские дроны на территории стран НАТО. Каким будет ответ

Рано утром в воскресенье, 8 сентября, два румынских истребителя F-16 взлетели с авиабазы в Борче, городе вблизи границы с Украиной. Жители региона были предупреждены об этом с помощью текстовых сообщений. Экстренные меры были приняты после того, как система радиолокационного наблюдения Румынии обнаружила российский БПЛА, вторгшийся в воздушное пространство страны. Как сообщается, беспилотник находился там более 30 минут и в итоге улетел обратно в сторону Украины.

Это не первый подобный инцидент в Румынии или на территории стран-членов НАТО. За день до этого российский дрон упал в районе латвийского города Резекне, вероятно, попав туда из соседней Беларуси. За последние четыре недели число подобных инцидентов увеличилось - Москва, похоже, готова идти на больший риск. "Ситуация ухудшается, и НАТО теперь действительно должна найти ответ", - отметил в интервью DW Джейми Ши, бывший заместитель генсека НАТО по новым вызовам в сфере безопасности.

Эксперты полагают, что Москва может изучать реакцию НАТО Фото: Janine Schmitz/photothek/IMAGO

Ши, ныне старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Friends of Europe, утверждает, что альянс должен "предоставить своим государствам-участникам больше защиты". Ведь НАТО обещала защищать каждый дюйм своей территории после начала войны России против Украины.

Россия тестирует реакцию НАТО?

Альянс осудил недавние нарушения Россией воздушного пространства, назвав их "безответственными и потенциально опасными". Однако в своем сообщении в соцсети X уходящий в отставку заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ собщил, что военный блок не располагает информацией, "указывающей на намеренную атаку России на союзников НАТО".

Мирча Джоанэ Фото: Alexandra von Nahmen/DW

Эксперты, такие как Ян Каллберг, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики в Вашингтоне, подозревают, что Москва может изучать реакцию НАТО и пытаться найти расхождения "между тем, что мы говорим, и тем, что делаем". Россияне также могут попытаться проверить способность членов альянса коммуницировать, добавил Каллберг в беседе с DW.

Этот вопрос был в числе тех, что обсуждались на закрытом заседании Североатлантического совета в Брюсселе на этой неделе. Похоже, на НАТО усиливается давление для того, чтобы альянс вышел за рамки уже принятых мер, включая усиление наблюдения и воздушного патрулирования, а также развертывание большего количества систем ПВО на своем восточном фланге.

Должна ли НАТО просто сбивать российские беспилотники?

В недавнем интервью Financial Times польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша, как и другие страны, граничащие с Украиной, "обязана сбивать" приближающиеся российские ракеты до того, как они войдут в ее воздушное пространство. В ноябре 2022 года два польских фермера погибли, когда ракета, запущенная украинским комплексом ПВО, упала и взорвалась у деревни Пшеводув, что примерно в 8 км к западу от границы с Украиной.

Польская полиция у деревни Пшеводув, где в результате падения и взрыва украинской ракеты погибли два фермера, ноябрь 2022 года Фото: Wojtek Radwanski/AFP/Getty Images

Как суверенное государство Польша, конечно, может делать все, что считает необходимым для своей самообороны, но правительство в Варшаве вряд ли пойдет на такой шаг без коллективного решения альянса. До сих пор НАТО выступала против предложения Сикорского, указывая, что это чревато вовлечением альянса в конфликт.

"Эскалационный образ мышления" ограничивает способность стран НАТО помочь себе и Украине, считает Кристин Берзина, эксперт по вопросам политики безопасности из Германского фонда Маршалла в Вашингтоне (GMF). Она напомнила в разговоре с DW, что, несмотря на заявление России о существовании повсюду "красных линий", ни усиливающаяся поддержка Западом Киева, ни недавнее наступление Украины на российскую территорию в Курской области не вызвали "никаких катастрофических результатов".

Могла бы помочь буферная зона на границе с Украиной?

По словам Берзины, расширение действия польской или румынской систем ПВО на запад Украины помогло бы Польше защитить не только своих граждан, но и украинские города, такие как Львов. Это, полагает эксперт GMF, было бы важным и желанным побочным эффектом для Украины, поскольку приближается зима - сезон, когда ожидается резкий рост числа российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Джейми Ши Фото: Adriaan de Loore/DW

Джейми Ши также ожидает, что вероятность инцидентов в воздушном пространстве НАТО будет расти по мере того, как Россия будет атаковать все больше целей на западе Украины. "Главный вопрос заключается в том, должен ли погибнуть кто-то еще, помимо двух поляков, и насколько плохая должна сложиться ситуация, чтобы эту проблему необходимо было решать в данный момент?", - уточнил Ши.

Если НАТО решит использовать свои системы ПВО на ограниченной украинской территории, то "она должна быть достаточно ограниченной", чтобы не создавалось впечатление, что "это вступление Запада в войну", добавил эксперт. Тем не менее такая территория "должна быть оперативно эффективной", чтобы перехватывать не только беспилотники, но и баллистические ракеты до того, как они смогут пересечь границу стран НАТО. По мнению Ши, зона в 100 км вглубь украинской территории - это, вероятно, "минимум, чтобы иметь достаточное время для разведки, наблюдения и перехвата".

Союзников по НАТО сдерживают внутриполитические проблемы

В конце концов, это, безусловно, политическое решение. Эксперты, с которыми пообщалась DW, сходятся во мнении, что если НАТО захочет получить буферную зону на границе с Украиной, то у альянса найдутся ресурсы для ее создания. Но будет ли это сделано?

Учитывая предстоящие президентские выборы в США и сложную внутриполитическую ситуацию во Франции и Германии, власти этих стран, похоже, не горят желанием принимать решения, которые могут быть раскритикованы как ставящие их страны на грань войны с Россией.

"Пока русские не будут целенаправленно нападать на нас, мы будем закрывать на это глаза", - прогнозирует Джейми Ши. Но если произойдет серьезный инцидент, когда, например, российский беспилотник упадет на супермаркет в одной из стран НАТО, то это будет совсем другая история, подвел итог Ши.