Латвия расследует крушение БПЛА РФ на востоке страны

По словам Эдгарса Ринкевичса, российский беспилотник потерпел крушение 7 сентября на востоке Латвии.

Латвия проводит расследование в связи с крушением российского военного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщил в соцсети X президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

По его словам, беспилотник потерпел крушение 7 сентября на востоке Латвии.

"Количество подобных инцидентов на восточном фланге НАТО растет, и мы должны решать их коллективно", - отметил глава государства, добавив, что Рига находится в тесном контакте с союзниками.

В Минобороны Латвии уточнили, что аппарат потерпел крушение в Резекненском районе, в 224 км к востоку от Риги.

Вооруженные силы Латвии проинформировали НАТО

По предварительным данным национальных вооруженных сил (НВС) Латвии, дрон залетел в ее воздушное пространство со стороны Беларуси.

НВС проинформировали о произошедшем командование НАТО. Об инциденте уведомлены госчиновники и правоохранительные органы Латвии, а также другие страны Североатлантического альянса в регионе.

Произошедшее подтверждает, что Рига должна продолжать работу по укреплению восточной границы Латвии, в том числе - развивать возможности противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, указал министр обороны Андрис Спрудс.

В связи войной РФ в Украине Латвия усиливает защиту сухопутных границ, воздушного пространства и территориальных вод. Национальные вооруженные силы укрепляют противовоздушную оборону на восточной границе страны. Союзники по НАТО по ротации осуществляют миссии воздушного патрулирования над государствами Балтии.

Беспилотники РФ - в воздушном пространстве Беларуси

Небо над Латвией является частью воздушного пространства НАТО, напомнили в Минобороны.

В ночь на 7 сентября стало известно, что минимум восемь беспилотников вошли в воздушное пространство Беларуси во время российского обстрела территории Украины.