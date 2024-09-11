  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Власти: В Курской области переселены свыше 150 тысяч человек

Екатерина Венкина
11 сентября 2024 г.

В Курской области, по словам врио губернатора, более 150 тысяч человек "переселены в безопасные районы". Продолжается формирование отряда "Барс-Курск".

https://p.dw.com/p/4kVb7
Установка бункера в Курской области
Установка бункера в Курской области (28 августа 2024 года)Фото: Maxim Shemetov/REUTERS

В Курской области более 150 тысяч человек "переселены в безопасные районы". Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Смирнов. В регионе при взаимодействии с министерством обороны России продолжается формирование отряда "Барс-Курск", сообщил Смирнов в среду, 11 сентября, в Telegram-канале. "По предварительной информации, в восьми приграничных районах области пострадало 94 предприятия", - привело слова Смирнова на коллегии министерства сельского хозяйства РФ агентство ТАСС.

Смирнов посетил базу подготовки "Барс-Курск"

Врио губернатора посетил одну из баз подготовки отряда "Барс-Курск". По его словам, на базе отрабатывается тактическое взаимодействие в различных ситуациях - "от внутренних помещений до укрепленных объектов".

Ранее Алексей Смирнов уточнял, что речь идет о добровольческом отряде. Его основная функция - "обеспечение безопасности в восьми отселенных районах, а также на других территориях Курской области", отмечал он. Бойцы будут действовать в тесном взаимодействии с российской армией и штабом контртеррористической операции.

Отряд будет также "участвовать в жизнеобеспечении отселенных районов", указывал Смирнов. Контракт на участие в отряде заключается на шесть месяцев.

Киев: Не собираемся аннексировать территории РФ

Утром 11 сентября Минобороны России заявил, что над Курской областью системой противовоздушной обороны были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата и над территорией Белгородской области - еще два.

ВСУ ведут наступление в Курской области с 6 августа. К концу августа украинская армия, по собственным данным, контролировала 1294 квадратных километра территории региона и 100 населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует удерживать эти территории. Он назвал такую позицию частью "плана победы" в войне. Однако Киев не собирается аннексировать эти части Курской области, отметил Зеленский.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал наступление украинцев легитимным. Киев не информировал Североатлантический альянс о своих планах наступления на российский регион, указал генсек НАТО.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Транспортировка российской военной техники в Курске

Бои ВСУ в Курской области

Бои ВСУ в Курской области

На фоне войны РФ против Украины ВСУ начали боевые действия в Курской области. Спустя неделю после начала наступления, украинские военные продвинулись вглубь территории РФ. Что там происходит - в фотогалерее DW.
Политика13 августа 2024 г.9 фото
external

Месть Путина за Курскую область. Шольц обещает депортировать нелегальных ‎мигрантов. DW Новости (26.08.2024)

Месть Путина за Курскую область. Шольц обещает депортировать нелегальных ‎мигрантов. DW Новости (26.08.2024)

Россия атаковала Украину, применив более 100 ракет и около 100 дронов. Об этом ‎заявил президент Украины Владимир Зеленский. Под ударом оказалась Киевская ‎ГЭС и другие объекты энергетики. Это одна из самых мощных атак на ‎энергоинфраструктуру Украины за последнее время. Глава комитета Госдумы по ‎обороне назвал массированный удар по Украине ответом за ‎наступление ВСУ в Курской области.
26 августа 2024 г.28:46 мин.
Артиллеристы 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени М. Безручко за работой с РСЗО RM-70 на Покровском направлении, 7 августа 2024 г.

Наступление ВСУ в Курской области не спасет Покровск? Эксперты о ситуации на фронте

Наступление ВСУ в Курской области не спасет Покровск? Эксперты о ситуации на фронте

Несмотря на продолжение операции ВСУ в Курской области, на Донбассе российская армия продолжает активное продвижение в направлении Покровска. DW - с оценками военных обозревателей по развитию ситуации.
Конфликты30 августа 2024 г.