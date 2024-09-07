Что так сильно возбуждает Путина - Донбасс или Курск?

Владимир Путин проводит совещание по ситуации в приграничных с Украиной областях Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Путин внезапно активизировался и практически каждый день делает заявления по ситуации в Украине, в том числе о возможности переговоров с властями страны, против которой Россия ведет военную агрессию. Эти темы явно настолько живо его интересуют, что про них он готов рассказывать не только российскому правящему классу на Восточном форуме, но даже тувинским младшеклассникам в "Разговорах о важном".

Донбасс превыше всего

Первое, о чем прямо говорит уже месяц Владимир Путин - у него свербит Донбасс и совсем не чешется Курск. Прошел ровно месяц с начала украинского наступления на международно признанных территориях России, но даже серьезной переброски туда войск с основного украинского фронта российский Генштаб не производит. А Путин рассуждает о том, что украинцам не удалось отвлечь его от наступления на Донбассе. Никакие петиции жителей, которые просят открыть им зеленый коридор для возвращения на территории, которые остаются под контролем России, из районов Курской области, занятых ВСУ, не способны отвлечь российского правителя от этого наступления, которое его армия ведет на чужой земле.

В логике Путина, кстати, это несложно понять. В его глазах, достаточно вслушаться в его выступления последних дней, россияне (неважно, настоящие или будущие) живут как в Курской области России, так и в Донецкой, Луганской, Запорожской или, например, Харьковской областях Украины. Даже и в Киеве, подозреваю, он считает жителей не потенциальными, а просто будущими россиянами. А раз так, то какая разница кто из этих "россиян" попадет под российские бомбы, куряне или харьковчане с запорожцами?

Таким образом, иногда вспоминая про Курскую область, Путин явно спокоен по поводу ее жителей. Если кто и погибнет - это для него необходимые потери. Впрочем, есть еще тема выборов. Кремль не стал их отменять ни в Крыму, ни в Белгородской, ни в Курской областях. Ну и пусть, что идут боевые действия. Достаточно отменить голосование в уже занятых ВСУ районах и "нарисовать" на остальных территориях. А чтобы было поменьше скандалов - отключить видеонаблюдение на избирательных участках и минимизировать любое внимание к специальной электоральной операции или, попросту говоря, инсценировке губернаторских выборов.

Развалить украинский тыл

В то же время Путин явно видит для себя какие-то новые возможности в Украине, иначе бы он не грузил детей вопросами якобы нелегитимности президента Владимира Зеленского и непроведенными в Украине выборами, что Киев старается компенсировать за счет масштабных перестановок во власти, например отставки министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. И, соответственно, не возвращался бы раз за разом к вопросу о переговорах.

Видимо, Путин снова поверил, что ему удастся расколоть украинское общество. Кого-то запугать, а других запутать и втянуть в новый аналог "Минских соглашений", только уже закрепив контроль над временно оккупированными после февраля 2022 года территориями. Вот российская армия, после долгого перерыва, и начала активно бить по тылам Украины, а сам российский правитель - каждый день делать по заявлению. Так Путин опять старается бить по легитимности Зеленского в глазах Запада и самих украинцев и в то же время продвигать свой ультиматум, в соответствии с которым переговоры возможны, если Украина передаст России Херсон и Запорожье - два областных центра, которые российская армия не может захватить военной силой.

У Путина резкие перепады настроения

Показательно, что сразу после начала украинского наступления в Курской области настроение российского правителя было иным. Он раздраженно говорил, что этот шаг Украины делает переговоры невозможными, и явно нервничал. Но затем Путин быстро успокоился.

Возможно, потому, что для него и правда мало что изменилось, а у Зеленского он видит определенные сложности. Газ по-прежнему идет через суджанскую распределительную станцию в Европу. Рейтинг одобрения у Путина снизился незначительно, что подтверждают ФОМ и ВЦИОМ, но почему-то не вроде бы более независимый "Левада-центр".

Так что получается, что если отвлекать внимание от поражения в Курской области, спокойно и нагло продолжать инсценировать там выборы, игнорировать жалобы граждан потерянных Россией территорий, то вроде бы можно даже усилить психологическое и военное давление на Украину. Так, глядишь, не только удастся погасить рост оптимизма у украинцев, вызванный наступлением под Курском, но наоборот убедить всех, что военная инициатива остается в руках российской армии, а Запад и самого Зеленского продолжить приучать к мысли о необходимости переговоров с Путиным.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook.

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