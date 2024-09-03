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Киев будет удерживать, но не аннексирует территории РФ

Екатерина Венкина
3 сентября 2024 г.

По словам украинского лидера, Киев планирует удерживать территории РФ в Курской области, поскольку это - часть "плана победы". Однако их аннексия в планы не входит.

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Президент Украины Владимир Зеленский (3 сентября 2024 года)
Владимир ЗеленскийФото: president.gov.ua/en

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует удерживать территории РФ в Курской области, поскольку, по его словам, это - часть "плана победы" в войне. Украинский лидер дал интервью NBC News, которое американский новостной канал разместил на своем сайте во вторник, 3 сентября.

В то же время аннексия этих частей Курской области не входит в планы Киева, подчеркнул Зеленский. "Нам не нужны их земли. Мы не хотим насаждать там наш украинский образ жизни", - пояснил он.

Зеленский сказал, что не может обсуждать, планирует ли Украина дальнейшее продвижение на российской территории. "Не скажу, извините. При всем уважении, я не могу об этом говорить", - указал глава государства, добавив, что успех очень тесно связан с элементом неожиданности.

Зеленский: Украинские спецслужбы не были уведомлены о планах военных

По утверждению Зеленского, администрация президента США Джо Байдена не знала о планах Киева по наступлению. "Да, мы никого не информировали. И дело не в отсутствии доверия", - сказал он, добавив, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошлым летом провалилось во многом из-за того, что о нем много говорили, что дало российской стороне возможность к нему подготовиться.

В этот раз даже украинские спецслужбы не были уведомлены о планах военных, заявил Зеленский. "Я максимально сузил круг лиц, которые знали об этой операции", - отметил президент Украины. "Думаю, это стало одной из причин ее успеха", - добавил он.

НАТО не была в курсе наступления

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag, обнародованном на сайте издания 31 августа, заявил, что НАТО не была в курсе готовящегося наступления Украины на территории РФ. "Украина не обсуждала заранее с НАТО свои планы по наступлению в Курской области, - заверил он. - С этой точки зрения НАТО не играла в нем никакой роли".

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер 7 августа заявил, что Киев заранее не предупреждал Вашингтон: "Нередко украинцы не сообщают о своей точной тактике до того, как приступить к ее реализации".

С 6 августа ВСУ ведут наступательную операцию в Курской области РФ. По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского на 27 августа, под контролем Киева находились 1294 квадратных километра территории и 100 населенных пунктов.

 

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