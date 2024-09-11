Власти Мурманской области сообщили об атаке украинских БПЛА

На регион совершены "налеты вражеских беспилотников", заявил губернатор Мурманской области. Позднее Андрей Чибис пояснил, что три дрона были сбиты. Аэропорты Мурманска и Апатитов временно закрывали.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в среду, 11 сентября, сообщил, что регион подвергается атакам украинских беспилотников. "На нашу область совершаются налеты вражеских беспилотников, поэтому прошу с понимаем относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходиться вводить", - сказал Чибис, не приведя никаких деталей об атаках.

"Все необходимые меры по повышению безопасности предпринимаются, а ПВО работает по уничтожению вражеских беспилотников", - добавил губернатор. Позднее он заявил, что "все три беспилотника" в регионе сбиты.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в районе Североморска были обнаружены три беспилотника. Там расположена главная военно-морская база Северного флота РФ. Кроме того, в Росавиации утром по московскому времени сообщили, что аэропорты Мурманска и Апатитов временно не принимают и не отправляют рейсы.

Минобороны РФ - о ночных атаках беспилотников

Утром Минобороны России отчиталось, что два украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены системой ПВО над территорией Курской области и два - над территорией Белгородской области. В течение ночи были уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа, утверждает российское ведомство. По его словам, два дрона были сбиты над территорией Орловской области и по одному - над территориями Белгородской и Курской областей.