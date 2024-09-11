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Власти Мурманской области сообщили об атаке украинских БПЛА

Даниил Сотников
11 сентября 2024 г.

На регион совершены "налеты вражеских беспилотников", заявил губернатор Мурманской области. Позднее Андрей Чибис пояснил, что три дрона были сбиты. Аэропорты Мурманска и Апатитов временно закрывали.

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Украинский беспилотный летательный аппарат
Украинский беспилотник (фото из архива)Фото: Sofiia Gatilova/REUTERS

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в среду, 11 сентября, сообщил, что регион подвергается атакам украинских беспилотников. "На нашу область совершаются налеты вражеских беспилотников, поэтому прошу с понимаем относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходиться вводить", - сказал Чибис, не приведя никаких деталей об атаках.

"Все необходимые меры по повышению безопасности предпринимаются, а ПВО работает по уничтожению вражеских беспилотников", - добавил губернатор. Позднее он заявил, что "все три беспилотника" в регионе сбиты.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в районе Североморска были обнаружены три беспилотника. Там расположена главная военно-морская база Северного флота РФ. Кроме того, в Росавиации утром по московскому времени сообщили, что аэропорты Мурманска и Апатитов временно не принимают и не отправляют рейсы.

Минобороны РФ - о ночных атаках беспилотников

Утром Минобороны России отчиталось, что два украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены системой ПВО над территорией Курской области и два - над территорией Белгородской области. В течение ночи были уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа, утверждает российское ведомство. По его словам, два дрона были сбиты над территорией Орловской области и по одному - над территориями Белгородской и Курской областей.

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