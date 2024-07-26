  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыРумыния

НАТО не расценивает падение БПЛА в Румынии как нападение РФ

Ася Миллер
26 июля 2024 г.

Поиски других обломков российских беспилотников в районе румынской деревни Плауру продолжаются, заявили в министерстве обороны Румынии.

https://p.dw.com/p/4ikZP
БПЛА Shahed
БПЛА ShahedФото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

НАТО не увидела признаков преднамеренного нападения России на территорию Североатлантического союза в связи с обнаружением обломков российского беспилотника на территории Румынии. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает агентство Reuters. "Хотя НАТО не располагает информацией, указывающей на намеренную атаку России на территорию союзников, эти действия безответственны и потенциально опасны", – отмечается в заявлении пресс-секретаря альянса.

Фрагменты российского БПЛА Shahed были обнаружены в районе деревни Плауру, расположенной вблизи украинского порта Исмаил, который в ночь на 25 июля подвергся массированной российской атаке. В связи с инцидентом в воздух для наблюдения были подняты два финских истребителя F-18, участвующих в миссиях НАТО по охране воздушного пространства Румынии.

Согласно заявлению министерства обороны Румынии, поиски других фрагментов дронов продолжаются. В ведомстве уточнили, что все участки территории, где могли упасть беспилотники, "находились за пределами жилых районов, и никакие элементы инфраструктуры не были повреждены".

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Киев, 29 декабря 2023 года

Массированный ракетный удар РФ по Украине 29 декабря 2023 года (фотогалерея)

Массированный ракетный удар РФ по Украине 29 декабря 2023 года (фотогалерея)

29 декабря 2023 года Россия нанесла самый мощный с начала войны ракетный удар по Украине. По данным Киева, во время атаки РФ применила почти все имеющиеся у нее средства воздушного поражения. Об этом - фотогалерея DW.
Конфликты29 декабря 2023 г.10 фото
external

Как солдаты военно-морских сил ВСУ проводят учения в заминированных водах и под обстрелами дронов

Как солдаты военно-морских сил ВСУ проводят учения в заминированных водах и под обстрелами дронов

В ходе военных учений солдаты подразделения военно-морских сил украинской армии постоянно находятся в опасности. Их задача - защитить 600-километровую границу с Россией от вражеских атак по воздуху и морю. Однако тренировки сопровождаются прилётами российских дронов, а воды, где проводятся учения - заминированы. О том, как проходят учения на воде и что рассказывают солдаты ВМС - в материале DW.
Общество11 июня 2024 г.04:38 мин.
Новобранцы бундесвера

В бундесвере предупредили о военных целях РФ на Западе

В бундесвере предупредили о военных целях РФ на Западе

Через 5-8 лет российская армия будет оснащена и укомплектована достаточно для нападения на территорию НАТО, считает генеральный инспектор бундесвера. ФРГ должна подготовиться к такому худшему сценарию, уверен он.
Конфликты23 июля 2024 г.
Показать еще