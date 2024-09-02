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Сикорский: Польша обязана сбивать ракеты в небе над Украиной

Роман Сулима
2 сентября 2024 г.

По словам министра иностранных дел Польши, Варшава должна сбивать российские ракеты в небе над приграничными зонами Украины, не дожидаясь, пока они залетят в польское воздушное пространство.

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский Фото: Marek Antoni Iwanczuk/picture alliance

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава обязана сбивать российские ракеты в небе над западными областями Украины, не дожидаясь, пока они залетят в воздушное пространство его страны. Об этом в понедельник, 2 сентября, пишет британское издание Financial Times, приводя прямую речь министра. "Я лично считаю, что, когда вражеские ракеты находятся на пути вхождения в наше воздушное пространство, было бы законной самообороной (нанести по ним удар. - Ред.), поскольку, когда они действительно войдут в наше воздушное пространство, риск того, что обломки могут кого-то ранить, становится значительным", - заявил Сикорский.

Такими действиями Польша должна обеспечивать безопасность своих граждан, уточнил глава МИД страны. Сикорский призвал и другие европейские страны, граничащие с Украиной, также уничтожать российские ракеты еще до того момента, когда они войдут в их воздушное пространство.

Киев ранее призвал своих западных союзников предоставить прикрытие западной Украины системами ПВО на территории стран-участниц НАТО, а также обеспечить бесполетную зону над Украиной. Однако в Североатлантическом альянсе считают, что такие меры могут привести к прямому конфликту между РФ и НАТО

Польша поднимала военную авиацию из-за атаки РФ на Украину

Военные самолеты Польши и союзников по НАТО в ночь на 26 августа были подняты в небо, чтобы обеспечить безопасность страны на фоне массированных ракетных ударов РФ по Украине. Тогда в результате российской атаки пострадали 15 украинских регионов. Оперативное командование Вооруженных сил Польши предупредило, что из-за работы польской и союзной авиации может быть повышен уровень шума на юго-востоке страны.

В ту ночь российский дрон-камикадзе залетел в воздушное пространство Польши. Польские военные не стали сбивать его якобы из-за погодных условий. Как сообщило агентство "Українські новини", 28 августа премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не будет сбивать российские дроны, если они залетят на ее территорию. Позже в Минобороны Польши отказались сбивать и российские ракеты и беспилотники над территорией Украины, написало Польское радио.

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