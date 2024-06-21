Чем известен новый генсек НАТО Марк Рютте

Критик российского президента и убежденный сторонник Украины, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально стал новым генеральным секретарем НАТО. Самое важное о нем - у DW.

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 1 октября 2024 года официально вступил в должность нового генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО). Что нужно знать об этом политике - у DW.

Несостоявшийся уход Рютте из политики

В июле 2023 года Марк Рютте объявил об отставке с поста премьер-министра Нидерландов и "уходе из политики" после того, как его правительственная коалиция распалась из-за разногласий по поводу решения миграционной проблемы. Праволиберальная партия (VVD), которую возглавлял Рютте, посчитала его политику предоставления убежища слишком мягкой. Последовали новые парламентские выборы, на которых победила ультраправая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса. 2 июля Рютте окончательно сложил с себя полномочия премьер-министра Нидерландов.

Герт Вилдерс Фото: Bart Maat/ANP/IMAGO

Однако к октябрю того же года Рютте, похоже, забыл о своей клятве уйти из политики, заявив о своей заинтересованности в том, чтобы стать преемником генерального секретаря НАТОЙенса Столтенберга, который объявил, что окончательно покинет этот пост в сентябре 2024 года, после десятилетнего пребывания у руля альянса. В течение нескольких месяцев Рютте вел незаметную кампанию, чтобы привлечь на свою сторону лидеров НАТО, большинство из которых он узнал за более чем 13 лет пребывания на посту премьер-министра Нидерландов и работы в различных международных организациях. Ученый -историк, Рютте был фаворитом президента США Джо Байдена, а также большинства европейских лидеров.

Один из дипломатов рассказал DW, что в Евросоюзе Рютте воспринимают как "мистера Нет", поскольку он отверг амбициозные планы реформ и идеи, выдвинутые президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Однако Рютте хорошо ладит с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Он также в хороших отношениях с премьер-министром Италии, придерживающимся правых популистских взглядов, Джорджией Мелони. Вместе Рютте и Мелони предложили рассматривать заявления о предоставлении убежища за пределами ЕС в сторонних государствах.

Смог убедить Орбана

А вот завоевать расположение правого националистического премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, с которым он находится не в лучших отношениях, оказалось не так просто. Рютте пришлось пообещать Орбану, что Венгрии никогда не придется участвовать в мероприятиях по поддержке Украины за пределами территории НАТО, пока Рютте возглавляет альянс. Орбан, поддерживающий дружеские отношения с Россией, также исключил возможность поставок оружия в Украину.

Либеральная политика Рютте и нелиберальные взгляды Орбана часто ставят их в тупик в отношениях с ЕС. Когда в 2021 году Венгрия приняла закон против ЛГБТК+, Рютте сказал венгерскому премьеру, что он может покинуть блок, если не согласен с его политикой.

Успешный антикризисный менеджер

"Настоящее лидерство требует умения слушать и понимать разные точки зрения", - заявил однажды сам Марк Рютте. Это, безусловно, возможный девиз для работы в должности генерального секретаря альянса. "Он - успешный антикризисный менеджер", - так характеризует Рютте журналистка Шейла Ситалсинг, обозреватель газеты Volkskrant, написавшая биографию премьер-министра Нидерландов, который находился на этом посту рекордный по продолжительности срок.

Долгое время многие нидерландцы были довольны стабильностью, которую Марк Рютте обеспечивал во время финансового кризиса и пандемии ковида, несмотря на смену коалиционного большинства в парламенте.

Рютте должен знать, как противостоять Трампу

Дональд Трамп и Марк Рютте Фото: Carolyn Kaster/dpa/picture alliance

Известная способность Рютте противостоять политическим невзгодам принесла ему прозвище "Тефлоновый Марк", которое может пригодиться, если Дональд Трамп вернется в Белый дом и снова начнет свои атаки на НАТО. У Рютте и Трампа сложились удивительно позитивные отношения во время первого срока пребывания Трампа на посту президента США, причем Трамп даже назвал Рютте "другом".

Однако Рютте, как лидер традиционно торговой страны, яростно выступал против протекционистской экономической политики Трампа.

Рютте поддерживает вооружение Украины

В отличие от Трампа, Рютте является убежденным сторонником Украины и курировал активные поставки оружия Киеву, включая голландские гаубицы и самолеты F-16. Однако армия Нидерландов в годы правления Рютте испытывала недостаток финансирования. В этом году страна впервые будут тратить на оборону 2% ВВП, в соответствии с требованиями НАТО.

Марк Рютте пообещал Владимиру Зеленскому предоставить Украине истребители F-16, август 2023 года Фото: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Рютте давно критикует президента России Владимира Путина, не в последнюю очередь потому, что Россию многие считают ответственной за сбитый в 2014 году над восточной Украиной самолет рейса MH-17. Почти 300 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов, погибли, когда самолет Malaysia Airlines, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой российского производства, выпущенной с оккупированной сепаратистами территории на востоке Украины, по заключению международных следователей.

Рютте - мастер компромисса

У Рютте есть опыт управления правительственными коалициями в Нидерландах, но теперь ему предстоит привести 32 партии к консенсусу, необходимому для принятия всех решений НАТО. Бывший пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, дольше всех занимавшая эту должность, считает, что это будет самой сложной задачей для Рютте. "Генеральный секретарь НАТО должен быть не только секретарем, но и генералом, разумеется, в политическом смысле", - сказала она DW.

"Он должен продемонстрировать политическое лидерство, необходимое для продвижения альянса, потому что достижение консенсуса может занять время. Это может быть грязно, это может быть разочаровывающе, но важно показать политическое направление и продемонстрировать прогресс". Она подчеркивает, что многолетний опыт Рютте по удержанию раздробленных голландских коалиционных правительств сослужит ему хорошую службу в будущем.

Не визионер, но Гудини от политики

Но друзья Рютте в различных интервью говорили о том, что одной из его проблем может стать адаптация к жизни в Брюсселе. Седьмой ребенок в многодетной семье кальвинистов, Рютте всегда отличался хорошим чувством юмора и известен множеством остроумных замечаний. Из своего скромного дома в Гааге до официальной резиденции главы правительства Нидерландов он часто добирался на велосипеде. Талантливый пианист он однажды сыграл на центральном гаагском вокзале на фортепиано, на котором может музицировать любой желающий.

Марк Рютте и Йенс Столтенберг Фото: NATO

В Брюсселе ему, возможно, придется пользоваться услугами водителя, чтобы добраться до штаб-квартиры НАТО, но Лунгеску ожидает, что Рютте найдет время для занятий спортом так же, как это делали два его непосредственных предшественника. "Йенс Столтенберг и Андерс Фог Расмуссен до него тоже были заядлыми велосипедистами, - говорит она, - так что иногда их можно было увидеть в лесах вокруг Брюсселя или в других местах, пользуясь возможностью покататься на велосипеде, побегать или позаниматься спортом при любой возможности".

Лунгеску отмечает, что на посту главы НАТО Рютте придется подчиниться некоторым неизбежным требованиям, связанным с высокой должностью. "Это будет интересный компромисс между безопасностью и открытостью для других", - объясняет она. "В нынешней ситуации, я думаю, нам нужно и то, и другое".

По словам Шейлы Ситалсинг, биографа нового генсека НАТО, он представляет собой что-то вроде американского фокусника и иллюзиониста Гарри Гудини от политики. Подобно Гудини, легко освобождавшемуся от наручников и сбегавшему из камеры смертников, Рютте может выпутаться практически из любого кризиса. И это качество может пригодиться ему на посту генерального секретаря НАТО.