В Эстонии работников образования обяжут знать эстонский язык

Новое правительство Эстонии планирует уточнить языковые требования к педагогам. Большинство из них должны будут знать эстонский язык на уровне С1.

Новое правительство Эстонии собирается обсудить законопроект, изменяющий требования к знанию эстонского языка для работников образовательных учреждений. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства страны в четверг, 25 июля, пишут агентство BNS.

Сообщается, что согласно предложенным изменениям в законодательстве, учителя, работники в сфере преподавания и воспитания, руководители образовательных учреждений, а также их заместители и завучи должны будут владеть эстонским языком на уровне С1. В свою очередь, учителя иностранных языков, помощники воспитателей в детских садах, а также учителя и помощники воспитателей, преподающие не на эстонском, должны будут выучить язык до уровня В2.

Государство планирует предоставить специалистам время для изучения эстонского. Так, помощники воспитателей в детских садах должны будут овладеть языком на уровне В2 к 1 сентября 2026 года, а логопеды и социальные педагоги - на уровне С1 к 1 августа 2026-го. Учителям общеобразовательных школ, а также классов, в которых обучение ведется не на эстонском, дали время на изучение языка до нужного уровня лишь до 1 августа 2025 года.

Эстония планирует перевести все школы на эстоноязычное образование к 2030 году

В конце 2022 года Министерство образования и науки Эстонии утвердило план перехода школ на эстоноязычное образование до 2030 года. По словам министра Тыниса Лукаса, в университетах будет увеличено количество мест для подготовки учителей для преподавания на эстонском, будут созданы более гибкие формы обучения, работникам образования предложат языковые курсы.

Лукас обозначил "переход учебной и воспитательной деятельности всех эстонских школ и детских садов на эстонский язык" основной целью правительственной коалиции, которую тогда возглавляла Кая Каллас. "Мы хотим, чтобы все дети в Эстонии, независимо от их родного языка, имели возможность получить качественное образование на эстонском языке. Это обеспечит нам эстоноязычное общество, а значит и единое информационное пространство, необходимость которого очевидна, если понимать империалистические интересы России и противостоять им", - добавил министр.

Закон предусматривает возможность использования иного языка наряду или вместо эстонского для обучения "определенных целевых групп" по рекомендации внешкольной консультационной комиссии. Кроме того, если учащийся говорит на иностранном языке, школа может организовать уроки родного языка и культуры, если такое желание изъявили по меньшей мере десять учащихся с одинаковым родным или домашним языком.

По состоянию на начало 2021 года на эстонском языке в качестве родного говорили 67 процентов населения или 895 200 человек. Второй по распространенности родной язык в стране - русский. На нем говорят 29 процентов населения - 381 900 жителей.