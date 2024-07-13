Кристен Михал - новый премьер Эстонии. Что при нем изменится

Министр окружающей среды Кристен Михал станет во главе эстонского правительства после того, как нынешний премьер Кая Каллас возглавит европейскую дипломатию. Что изменится в эстонской политике при новом премьер-министре?

После многомесячных дискуссий лидеры Евросоюза выдвинули кандидатуру действующего премьер-министра Эстонии Каи Каллас, ярого критика России и Владимира Путина, на пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности на ближайшие пять лет. По информации эстонского портала ERR, уже в понедельник, 15 июля, Каллас может подать президенту страны Алару Карису прошение об отставке.

Это означает, что кто-то из ее праволиберальной Партии реформ Эстонии, у которой сегодня более 30 процентов мандатов в национальном парламенте, должен будет занять ее место в качестве нового партийного лидера и премьер-министра балтийского государства.

Новое руководство ЕС: Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта Фото: Claudio Centonze/EU

Каллас предпочла бы, чтобы ее преемника избрали на партийном съезде. Но совет Партии реформ решил действовать быстро и избрать нового главу - и следующего премьер-министра - за закрытыми дверьми. Как ожидается, это произойдет 13 июля во втоой половине дня. Единственным кандидатом является нынешний министр климата Кристен Михал.

Он был ведущим политиком Партии реформ на протяжении многих лет, занимая посты глав различных ведомств. Но никогда не мог претендовать на лидерство в партии, в том числе из-за скандала с финансированием политической деятельности, который в 2012 году привел к его отставке с поста министра юстиции.

Премьер-министр на безальтернативной основе

Имена двух потенциальных кандидатов в премьеры - Кристена Михала и министра обороны Ханно Певкура - звучали уже несколько месяцев, в то время как Каллас претендовала на пост генерального секретаря НАТО. Но после того, как 27 июня ее кандидатуру выдвинули на пост главы европейской дипломатии, Певкур, который в 2017-2018 годах уже был лидером партии до Каллас, объявил, что выбывает из гонки. "В Европе идет война, и в этой ситуации Эстонии не нужен правительственный кризис и политические дрязги", - заявил он 28 июня. "Нам нужна стабильность как для Эстонии, так и для партии", - добавил политик.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур (слева, с немецким коллегой Борисом Писториусом в сентябре прошлого года) отказался претендовать на пост главы правительства Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Сразу же после этого заявления Кристен Михал публично объявил, что готов идти до конца. После того, как 13 июля он будет официально избран кандидатом на пост премьер-министра Эстонии, и правящие партии согласуют изменения в коалиционном соглашении, Михал будет приведен к присяге в качестве главы правительства Эстонии.

Мейнхард Пулк, политический журналист эстонской газеты Postimees, считает, что снятие Певкуром своей кандидатуры было логичным, а, учитывая, что Михал был фаворитом, - и вовсе единственно возможным шагом. "Сигналы, поступавшие общественности от членов партии, были таковы, что не оставляли места для сомнений. И Певкур понял, что на этот раз ему нет смысла даже пытаться. Это была бы проигранная борьба, которая слишком сильно расколола бы партию", - сказал он.

Тынис Саартс, политолог из Таллинского университета, пояснил DW, что назначение премьер-министра за закрытыми дверями может вызвать напряженность в Партии реформ. Как показывает опыт 2014 года, когда Таави Рыйвас был избран на пост главы партии ее руководством и утвержден парламентом в качестве премьер-министра страны, это не было удачным решением. "Его публично критиковали за то, что он недостаточно легитимный", - сказал Саартс.

Михал: "Направление внешней политики останется прежним"

До отъезда Каллас в Брюссель и вступления Михала в должность премьер-министра нынешняя правящая коалиция, состоящая из Партии реформ, социал-демократов и либеральной партии "Эстония 200", внесет изменения в коалиционное соглашение. Но внешняя политика гарантированно останется прежней, заявил Михал накануне своего назначения на пост премьера в интервью DW. "Направление внешней политики останется таким же, как и при Кае Каллас, мы единомышленники в вопросах безопасности и внешней политики", - сказал он. Эстония в последние два года была одним из самых больших сторонников Украины и одним из самых яростных критиков агрессивной войны России.

Эстонское общество поддерживает Украину в защите от российской агрессии Фото: Alessandro Rampazzo/AA/picture alliance

"Михал, вероятно, ориентирован на вопросы внутренней политики, но поскольку общий политический настрой в Эстонии настолько сильно проукраинский, даже внутри страны, нельзя допустить, чтобы Михал произвел впечатление, что Украиной как-то пренебрегли", - говорит политический журналист Пулк.

На повестке дня правящей эстонской коалиции остаются такие острые вопросы, как закон о налоге на автомобили и приведение в порядок государственных финансов. Но наиболее актуальной остается национальная оборона, так как опасность со стороны России сильно ощущается на внешней границе ЕС.

"Ключевым вопросом эстонской политики последнего времени является нехватка боеприпасов, но решение этой проблемы требует огромных денег в условиях Эстонии. Будет ли найден политический консенсус и способы его финансирования при Михале, станет одним из важнейших вопросов правительства", - полагает Пулк.