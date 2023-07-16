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Эстония закупит боеприпасы на сумму свыше 1,2 млрд евро

Виталий Кропман
6 мин. назад

Эстония может довести расходы на оборону до трех процентов ВВП. Министр обороны страны Ханно Певкур утвердил план развития военного ведомства на 2024-2027 годы.

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Немецкий и британский истребители на авиабазе Эмари
Немецкий и британский истребители на авиабазе ЭмариФото: Bernd von Jutrczenka/picture alliance/dpa

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур утвердил план развития военного ведомства на 2024-2027 годы, который предусматривает, помимо формирования сил и средств, создание центра медицины катастроф. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщает пресс-служба военного ведомства. Как указывается в заявлении, "новый план развития министерства обороны ориентирован на создание инфраструктуры, необходимой для поддержания военного потенциала".

В частности, будет приобретен ракетный комплекс средней дальности для развития возможностей противовоздушной обороны, закуплены ракеты класса "воздух-воздух", начнется механизация маневренных частей, продолжится увеличение запасов боеприпасов, начатое правительством республики в 2022 году. В течение ближайших четырех лет будут закуплены боеприпасы на общую сумму более 1,2 млрд. евро.

Помимо реконструкции взлетно-посадочной полосы, на авиабазе Эмари начнется строительство дополнительных казарм, будут возведены новые склады боеприпасов. План также  предусматривает реконструкцию военно-морской базы Пиккер и выделение средств на проектирование индустриального парка боеприпасов.

План основан на рекомендацих НАТО

"Планирование - ключевая задача национальной обороны. Полномасштабная война России против Украины наглядно показывает, в какие направления нам необходимо инвестировать. Доведение расходов на оборону до 3 процентов ВВП позволит нам это сделать", - заявил Ханно Певкур.

План развития министерства обороны на 2024-2027 годы основан на десятилетнем Плане развития национальной обороны до 2031 года и рекомендациях НАТО, указали в ведомстве.

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