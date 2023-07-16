Эстония закупит боеприпасы на сумму свыше 1,2 млрд евро

Эстония может довести расходы на оборону до трех процентов ВВП. Министр обороны страны Ханно Певкур утвердил план развития военного ведомства на 2024-2027 годы.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур утвердил план развития военного ведомства на 2024-2027 годы, который предусматривает, помимо формирования сил и средств, создание центра медицины катастроф. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщает пресс-служба военного ведомства . Как указывается в заявлении, "новый план развития министерства обороны ориентирован на создание инфраструктуры, необходимой для поддержания военного потенциала".

В частности, будет приобретен ракетный комплекс средней дальности для развития возможностей противовоздушной обороны, закуплены ракеты класса "воздух-воздух", начнется механизация маневренных частей, продолжится увеличение запасов боеприпасов, начатое правительством республики в 2022 году. В течение ближайших четырех лет будут закуплены боеприпасы на общую сумму более 1,2 млрд. евро.

Помимо реконструкции взлетно-посадочной полосы, на авиабазе Эмари начнется строительство дополнительных казарм, будут возведены новые склады боеприпасов. План также предусматривает реконструкцию военно-морской базы Пиккер и выделение средств на проектирование индустриального парка боеприпасов.

План основан на рекомендацих НАТО

"Планирование - ключевая задача национальной обороны. Полномасштабная война России против Украины наглядно показывает, в какие направления нам необходимо инвестировать. Доведение расходов на оборону до 3 процентов ВВП позволит нам это сделать", - заявил Ханно Певкур.

План развития министерства обороны на 2024-2027 годы основан на десятилетнем Плане развития национальной обороны до 2031 года и рекомендациях НАТО, указали в ведомстве.

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