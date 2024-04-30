Эстония не будет депортировать украинцев призывного возраста

Эстония не будет депортировать украинцев призывного возраста30 апреля 2024 г.
Власти Эстонии не намерены принудительно депортировать на родину граждан Украины призывного возраста. Об этом во вторник, 30 апреля, заявила советница отдела политики гражданства и миграции МВД Аннели Викс.
"Мобилизация - это вопрос, касающийся государства и его граждан. У министерства внутренних дел нет плана принудительной репатриации законно проживающих в Эстонии граждан Украины, бежавших из-за войны, в том числе граждан Украины, принадлежащих к целевой группе возможной украинской мобилизации", - цитирует Викс портал Эстонского национального телерадиовещания ERR.
По словам Викс, даже если эти граждане не смогут продлить заграничные паспорта и лишатся возможности свободно путешествовать по ЕС, их пребывание на территории Эстонии все равно останется легальным.
Ограничение консульских услуг для украинцев призывного возраста
С 23 апреля МИД Украины перестал оформлять документы в зарубежных консульствах своим гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Также было объявлено, что украинцам призывного возраста не будут выдавать загранпаспорта. Это связано с новым законом о мобилизации и желанием Киева увеличить численность армии.
Согласно данным ERR, по состоянию на 26 апреля вид на жительство в Эстонии на основании временной защиты имели 6500 украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Всего временную защиту на территории Эстонии получили около 31 000 украинских беженцев.