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Эстония не будет депортировать украинцев призывного возраста

Жан Рофе
30 апреля 2024 г.

Граждане Украины с просроченными паспортами смогут и дальше легально проживать в Эстонии, сообщило МВД страны.

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Флаги Украины и Эстонии на здании в центре Таллинна
У МВД Эстонии нет плана принудительной репатриации законно проживающих в стране граждан УкраиныФото: Ben Birchall/PA Wire/empics/picture alliance

Власти Эстонии не намерены принудительно депортировать на родину граждан Украины призывного возраста. Об этом во вторник, 30 апреля, заявила советница отдела политики гражданства и миграции МВД Аннели Викс.

"Мобилизация - это вопрос, касающийся государства и его граждан. У министерства внутренних дел нет плана принудительной репатриации законно проживающих в Эстонии граждан Украины, бежавших из-за войны, в том числе граждан Украины, принадлежащих к целевой группе возможной украинской мобилизации", - цитирует Викс портал Эстонского национального телерадиовещания ERR.

По словам Викс, даже если эти граждане не смогут продлить заграничные паспорта и лишатся возможности свободно путешествовать по ЕС, их пребывание на территории Эстонии все равно останется легальным.

Ограничение консульских услуг для украинцев призывного возраста

С 23 апреля МИД Украины перестал оформлять документы в зарубежных консульствах своим гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Также было объявлено, что украинцам призывного возраста не будут выдавать загранпаспорта. Это связано с новым законом о мобилизации и желанием Киева увеличить численность армии.

Согласно данным ERR, по состоянию на 26 апреля вид на жительство в Эстонии на основании временной защиты имели 6500 украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Всего временную защиту на территории Эстонии получили около 31 000 украинских беженцев.

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