Зеленский подписал закон о мобилизации

Соответствующий документ опубликован на сайте парламента Украины. Все военнообязанные граждане Украины обязаны в течение 60 дней уточнить свои данные в военкоматах или через электронный кабинет.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского парламента во вторник, 16 апреля.

Согласно актуальному тексту закона, во время проведения мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны постоянно носить с собой военно-учетный документ и предъявить его по требованию представителя территориального центра комплектования (ТЦК), полицейского или сотрудника пограничной службы. В постановлении приведен список категорий военнообязанных, кому может быть предоставлена отсрочка от выполнения военного долга.

Отмечается, что после публикации закона у всех военнообязанных будет 60 дней, чтобы уточнить свой актуальный адрес проживания, контактную информацию и другие военно-учетные данные. Сделать это они могут в ТЦК или через персональный электронный кабинет.

Верховная рада приняла законопроект на прошлой неделе

Верховная рада Украины 11 апреля приняла во втором, окончательном чтении спорный законопроект об ужесточении мобилизации. В поддержку документа проголосовали 283 из 450 депутатов.

Законопроект о мобилизации вносился в Верховную раду дважды. Первый раз правительство направило его в парламент в декабре, но после начавшегося в обществе обсуждения документ был отправлен на доработку. Новая версия законопроекта поступила в Верховную раду в начале января, 7 февраля она была одобрена в первом чтении.

Изъятие нормы о демобилизации

Из принятого Верховной радой законопроекта изъята норма о демобилизации военных, которые служат уже 36 месяцев в условиях режима военного положения. Агентство AFP отмечает, что это вызвало недовольство у многих украинских солдат на фронте.

По информации украинских СМИ, право на демобилизацию было удалено из законопроекта по настоянию главкома вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, который в письме к министру обороны Рустему Умерову подчеркивал, что вопрос увольнения с военной службы нужно рассмотреть отдельным законопроектом.