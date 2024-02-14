Комментарий: Режим Путина намерен мстить западным политикам

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и ряд других балтийских политиков объявлены в России в розыск. Тем самым режим Путина расставляет неугодным западным политикам ловушки на будущее, считает Константин Эггерт.

Москва, Кремль Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa/picture alliance

"Медиазона" оказала большую услугу западным политикам и экспертам. Опубликованная журналистами портала база данных розыска МВД Российской Федерации преподнесла ряд сюрпризов. Подавляющее большинство разыскиваемых, естественно, граждане России. Однако есть и иностранцы, причем, что называется, "статусные".

Путин гонится за "осквернителями"

Константин Эггерт

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, госсекретарь правительства Эстонии Таймар Петеркоп, министр культуры Литвы Симонас Кэйрис, экс-мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс и другие политики стран Балтии. Хотя конкретные статьи уголовного кодекса, по которым их "разыскивают", в базе данных не приводится, согласна краткому разъяснению путинского альтер эго Дмитрия Пескова, речь идет о демонтаже памятников военнослужащим Красной армии в Латвии, Литве и Эстонии. Москва называет их "воинами-освободителями" и упорно называет часть этих действий "осквернением захоронений". Похоже, речь идет о статье 244 уголовного кодекса России. Она предусматривает за это до трех лет тюрьмы.

В Балтии памятники считают зримыми символами повторной оккупации трех стран сталинским режимом в 1944 году. Первая случилась в 1940 году в соответствии с договоренностями Гитлера и Сталина ("пактом Молотова-Риббентропа") и сменилась нацистской оккупацией в 1941-м.

Во-первых, демонтаж любых монументов, находящихся на территории государства - его, государства, суверенное право. Во-вторых, никакого "осквернения захоронений" нет. В большинстве случаев речь идет просто о памятниках, часто типовых советских монументах, рядом с которыми не существует никаких могил. Если захоронения есть, то их аккуратно переносят на кладбища, по возможности, воинские. Автор сам наблюдал такую трансформацию в курортном литовском городе Паланга. Там демонтировали небольшой обелиск сталинской эпохи с гербом СССР. Однако осталась доска из серого гранита, где по-литовски написано, что на этом месте были захоронены солдаты, погибшие во время Второй мировой войны.

Сами монументы обычно проходят экспертизу государственных органов, ответственных за культурное наследие. Если их находят ценными в художественном отношении, то демонтируют и помещают в музеи. Иногда памятники или их фрагменты отдают в парки скульптур советского периода, такие, как Grutas parkas в Литве.

Судьба "Бронзового солдата"

В этом смысле интересна судьба эстонского "Бронзового солдата", ставшего в 2007 году поводом для первой кремлевской кибератаки на цифровую инфраструктуру страны НАТО и организованных российской агентурой беспорядков в Таллинне. Памятник авторства известного эстонского скульптора Энна Рооса сочли культурно значимым. Сегодня он установлен над могилой того же самого неизвестного солдата на Военном кладбище на окраине столицы Эстонии. Раньше он стоял в центре города у остановки общественного транспорта. До переноса городские службы собирали рядом с ним по выходным богатый урожай пустых бутылок и оберток от мороженого и гамбургеров.

Как давний житель Балтии отмечу: значительная часть этих памятников пережила не только крах Советского Союза, но и аннексию Крыма в 2014 году. И только после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года их снос стал повсеместным.

Путинский режим все эти факты совершенно не интересуют. Он давно вернул в пропагандистский оборот советские побасенки о "добровольном вхождении Прибалтики в семью советских народов". Более того, он восхваляет пакт с Гитлером как большую дипломатическую победу. Это стеснялись делать даже Брежнев с Андроповым. Более пятнадцати лет Кремль всячески раскручивает тему "балтийских фашистов и коллаборационистов". Объявление в розыск балтийских политиков в этом смысле совершенно неудивительно.

Кремль надеется на "глобальный Юг"

Однако возникает вопрос: почему розыскные ордеры не были преданы публичности? Почему потребовалось журналистское расследование, чтобы о них узнать? Скажем, недавние санкции против британских ученых и публицистов, затронувшие таких известных интеллектуалов как Тимоти Гартон-Эш, Норман Дэвис и Джеймс Шерр, были широко анонсированы МИД России. Казалось бы, объявить потенциальной уголовницей премьер-министра Эстонии - что может быть лучше для коллективного Соловьева?

План Кремля прост и до публикации "Медиазоны" мог оказаться довольно эффективным. Путинский режим надеялся использовать то, что он считает слабостью западных демократий. Представим себе, что премьер Кайя Каллас или литовский министр Симонас Кэйрис ушли со своих постов и также перестали быть членами парламентов своих стран. С этого момента они становятся обычными гражданами и теряют право на использование дипломатического паспорта, особенно в частных поездках. В них они едут с обычным общегражданским. В момент их ухода из политики российская прокуратура рассылает в дружественные государства, прежде всего, страны "глобального Юга" - Бразилию, Южно-Африканскую Республику, Объединенные Арабские Эмираты и другие - запросы на задержание по формально уголовной статье.

В случае, если Каллас, Кэйрис или другой человек из списка разыскиваемых вдруг приедет в отпуск или на конференцию в одну из стран, симпатизирующих России, их задержание на границе вовсе не исключено. При определенных, хотя пока маловероятных обстоятельствах, в Москве могут рассчитывать и на выдачу экс-политиков, скажем, все более радикально антизападным правительством ЮАР.

И даже если Кремлю не удастся добиться экстрадиции, то получится потрепать нервы ненавистным эстонцам, литовцам и латышам плюс ограничить зону передвижения политиков из стран Балтии, ограничив ее странами ЕС, НАТО и их союзников типа Японии и Австралии. В отличие от российских чиновников и депутатов-марионеток, политики в европейских странах не сидят в своих креслах вечно, а действительно возвращаются в частную жизнь. Поэтому план Москвы по их "розыску" мог оказаться вполне эффективным. Более того, хотя эта база данных МВД России уже "засвечена" журналистами, будущие ее версии российские спецслужбы будут стараться засекретить тщательнее. Режим Путина намерен мстить и дальше. Так что для других политиков и общественных деятелей Запада угроза не миновала.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde" . Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт , в Telegram: @KonstantinEggert

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