В Эстонии демонтируют более 300 советских памятников

В Эстонии демонтируют большинство советских памятников из списка, подготовленного специальной рабочей группой, созданной по распоряжению правительства, заявил руководитель группы Аско Кивинук. "Советские памятники из списка, подготовленного рабочей группой Госканцелярии, будут демонтированы при первой возможности", - сообщил он порталу телерадиовещания ERR в четверг, 24 ноября.

По словам Кивинука, всего в списке значится 322 памятника и надгробия с советской символикой, 133 из них установлены в местах воинских захоронений, их демонтаж может быть начат незамедлительно, а лежащие в могилах советские солдаты будут перезахоронены.

Перезахоронение павших советских солдат

Кивинук затруднился сказать, сколько солдат придется перезахоронить и где они будут захоронены. "Это зависит от конкретного военного захоронения. В одних могилах похоронены несколько павших, а в других - сотни. Где их похоронят? Сегодняшняя практика такова, что в сотрудничестве с местным самоуправлением их хоронят на ближайшем кладбище", - сказал он.

Чиновник также не смог уточнить, сколько советских памятников будет уничтожено, а сколько отправлено в музеи. "Я не могу назвать точное число, но думаю, что большинство будет уничтожено", - сказал он.

Рабочая группа была сформирована по решению правительства от 4 августа "О переносе памятников с символикой оккупации из эстонского общественного пространства". Ее деятельность и имена составителей списков засекречены, поскольку, как было заявлено, им "противостоят силы, заинтересованные во влиянии на членов рабочей группы".

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