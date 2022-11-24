  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Советский памятник в Нарве
Советский памятник в НарвеФото: Hasan Ingin/SNA/IMAGO
ПолитикаЭстония

В Эстонии демонтируют более 300 советских памятников

Сергей Ромашенко
28 мин. назад

Сносу в Эстонии подлежит большинство монументов советских времен. Лежащие в могилах солдаты будут перезахоронены.

https://p.dw.com/p/4JyyY

В Эстонии демонтируют большинство советских памятников из списка, подготовленного специальной рабочей группой, созданной по распоряжению правительства, заявил руководитель группы Аско Кивинук. "Советские памятники из списка, подготовленного рабочей группой Госканцелярии, будут демонтированы при первой возможности", - сообщил он порталу телерадиовещания ERR в четверг, 24 ноября.

По словам Кивинука, всего в списке значится 322 памятника и надгробия с советской символикой, 133 из них установлены в местах воинских захоронений, их демонтаж может быть начат незамедлительно, а лежащие в могилах советские солдаты будут перезахоронены.

Перезахоронение павших советских солдат

Кивинук затруднился сказать, сколько солдат придется перезахоронить и где они будут захоронены. "Это зависит от конкретного военного захоронения. В одних могилах похоронены несколько павших, а в других - сотни. Где их похоронят? Сегодняшняя практика такова, что в сотрудничестве с местным самоуправлением их хоронят на ближайшем кладбище", - сказал он.

Чиновник также не смог уточнить, сколько советских памятников будет уничтожено, а сколько отправлено в музеи. "Я не могу назвать точное число, но думаю, что большинство будет уничтожено", - сказал он.

Рабочая группа была сформирована по решению правительства от 4 августа "О переносе памятников с символикой оккупации из эстонского общественного пространства". Ее деятельность и имена составителей списков засекречены, поскольку, как было заявлено, им "противостоят силы, заинтересованные во влиянии на членов рабочей группы".

Смотрите также:

В Германии установлен памятник Ленину

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как историки отвоевывают у строителей фрагменты Берлинской стены (15.05.2020)

Как историки отвоевывают у строителей фрагменты Берлинской стены (15.05.2020)

По оценкам экспертов, в столице Германии насчитывается около двух тысяч сохранившихся фрагментов Берлинской стены. Многим из них грозит исчезновение. На севере Берлина памятником истории объявлен чудом уцелевший 10-метровый отрезок.
Политика15 мая 2020 г.02:26 мин.
external

В Праге открыт памятник Борису Немцову и площадь названа его именем (27.02.2020)

В Праге открыт памятник Борису Немцову и площадь названа его именем (27.02.2020)

К 5-летию убийства Бориса Немцова в Праге именем российского политика назвали площадь, где расположено и посольство РФ. Теперь адрес диппредставительства - площадь Бориса Немцова,1.
Политика27 февраля 2020 г.02:33 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Член международной группы криминалистов в украинской Буче, апрель 2022 года

Отрицание военных преступлений станет уголовно наказуемым

Правосудие и закон5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Колючая проволока на границе между Польшей и российским Калининградом

"Проволока НАТО". Зачем Польша строит забор на границе с РФ

"Проволока НАТО". Зачем Польша строит забор на границе с РФ

Политика5 ч. назад
ЗРК Patriot в Германии

Eurofighter и Patriot: как реагирует Польша на помощь от ФРГ

Eurofighter и Patriot: как реагирует Польша на помощь от ФРГ

Конфликты18 ч. назад
Следы авианалета, который, как сообщило Минобороны Турции, ВВС Турции совершили в городе Дерик в Сирии, 20 ноября 2022 года

Турция ведет наступление в Сирии и Ираке. С согласия Москвы?

Турция ведет наступление в Сирии и Ираке. С согласия Москвы?

Конфликты21 ч. назад
Центр Астаны - столицы Казахстана

Бизнес ФРГ: место России занимают Центральная Азия и Кавказ

Бизнес ФРГ: место России занимают Центральная Азия и Кавказ

Экономика и бизнес5 ч. назад
Едва купив Twitter, Илон Маск активно взялся за его реформирование, предложив ввести плату за верификацию аккаунтов. О нововведениях владельца сервиса коротких сообщений - карикатура DW.

Неутомимый Илон Маск: карикатуры DW о харизматичном американском предпринимателе

Неутомимый Илон Маск: карикатуры DW о харизматичном американском предпринимателе

Цифровые технологии17 ч. назад5 фото
Проверка документов на границе Австрии и Германии

Погранконтроль внутри Евросоюза: нарушение без наказания

Погранконтроль внутри Евросоюза: нарушение без наказания

Политика22 ч. назад
На главную страницу