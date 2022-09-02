Советские памятники в Литве: снести или оставить?

Из-за войны России против Украины в Литве возобновилась дискуссия о судьбе памятников, установленных в ней в период СССР. Какие из них хотят снести, почему, и что с ними будет потом?

После распада СССР в 1991 году в бывших советских республиках начали сносить памятники, напоминающие о временах социализма и советских вождях. В первую очередь, избавлялись от памятников Ленину. Для Литвы после сноса советских памятников, переименования улиц и площадей в начале 90-х годов эта тема на долгое время была забыта, отмечает Арунас Бубнис, директор Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы.

Но после нападения России на Украину 24 февраля 2022 года о теме избавления от советских памятников снова вспомнили, протестуя таким образом против политики Москвы и ревизионистских настроений тех, кто испытывает ностальгию по СССР.

Чем обоснован страх Литвы

В литовском обществе на ход дискуссии о судьбе советских памятников повлиял и страх перед возможным нападением России на Литву, усилившийся после вторжения РФ в Украину. Многим он представляется обоснованным, учитывая исторический контекст. Во время Второй мировой войны Литва, также как Латвия и Эстония, попеременно находилась в составе Советского Союза и под контролем гитлеровской Германии.

Арунас Бубнис Фото: Marcel Fürstenau/DW

15 июня 1940 года Красная армия вошла в Литву. Всего через несколько дней после этого балтийская страна стала частью Советского Союза. Эти события сопровождались репрессиями и массовой депортацией местного населения. После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз в 1941 году территория нынешней Литвы оказалась оккупированной вермахтом и была включена в рейхскомиссариат Остланд. В 1944 году нацисты были изгнаны с этой территории, а после окончания Второй мировой войны Литва, Латвия и Эстония были вынуждены оставаться частью СССР до обретения ими независимости в 1991 году.

В городах и селах Литвы по сей день сохранились памятники советских времен. "Но из-за войны России против Украины запланировано убрать символы советского прошлого - красные звезды, серпы с молотами и так далее - на улицах и площадях, а также памятники на кладбищах", - говорит Бубнис.

Снос памятников: аргументы "за" и "против"

Виолета Даволюте, профессор вильнюсского Института политики и международных отношений, считает это сомнительным шагом. Каждый конкретный случай следует рассматривать отдельно, уверена она. Необходимы общественные дебаты о том, как обходиться с символами советского прошлого: "Если это всего лишь венок или что-то другое, не являющееся символом военной мощи СССР, то лучше оставить этот памятник".

Виолета Даволюте Фото: Marcel Fürstenau/DW

В городе Меркине, что в 100 километрах от Вильнюса, в мае 2022 года была снята с постамента двухметровая фигура советского солдата - памятник красноармейцам, погибшим в боях с нацистами. Виолета Даволюте предпочла бы, чтобы этот памятник остался на своем месте. Такие статуи хорошо подходят для документирования исторических событий, приводит она свой аргумент: "Можно было бы попробовать таким образом объяснить и воссоздать сложную историю".

Гвидас Руткаускас, глава объединения литовских политзаключенных и депортированных, тоже выступает против сноса всех советских памятников в Литве, хотя, учитывая историю его семьи - родители были депортированы, а сам он родился в Сибири, - он мог бы иметь и другое мнение. Все зависит от того или иного конкретного памятника, от места, где он находится, полагает Руткаускас. Не нужно уничтожать все, что имеет отношение к прошлому: "Это тоже часть нашей истории".

Гвидас Руткаускас Фото: Marcel Fürstenau/DW

Будущие поколения, убежден он, должны знать о том, что происходило раньше. Но, по мнению Руткаускаса, было бы совершенно недопустимо, если бы на городской площади, имеющей важное значение, стояли советский танк или символы советского времени с красными звездами. Такие памятники, говорит он, следовало бы непременно убрать.

Настроения в Литве изменились

Из-за того, что Литва чувствует угрозу со стороны РФ, дебаты в стране сейчас идут в определенном направлении: большинство выступает за то, чтобы убрать последние напоминания о советской эпохе. Люция Вервечкене из Центра исследования постсоветских воспоминаний в Вильнюсе указывает на то, что настроения в обществе изменились, и начался этот процесс еще в 2014 году. После аннексии Россией Крыма и военных действий в Донбассе дебаты о советских памятниках приобрели другой контекст.

Люция Вервечкене Фото: Marcel Fürstenau/DW

Встал вопрос о том, как относиться к деятелям искусства и культуры, которые были близки к советской номенклатуре. В качестве примера историк называет литовского писателя Пятраса Цвирку, умершего в 1947 году. Его книги были переведены на разные языки. Цвирка никому лично не причинил вреда, но поддерживал советскую систему. Памятник ему снесли в ноябре 2021 года.

Где окажутся снесенные памятники?

Если однажды с улиц, площадей и кладбищ Литвы решат убрать все следы советского прошлого, то они могут оказаться в парке Грутас на юге страны. В этом парке, который занимает большую территорию, с 2000 года собраны скульптуры, которые больше не желают видеть там, где они стояли прежде. Среди них - памятники Ленину, Сталину, Дзержинскому, Карлу Марксу и другим деятелям.

Сейчас там находятся 87 скульптур, которые расположены между соснами, елями и березами под открытым небом. Там же, в парке Грутас, можно увидеть колючую проволоку, сторожевые вышки и разные другие атрибуты советских лагерей. Для посетителей парка сделаны таблички с информацией о том, откуда привезена скульптура и почему ее снесли.

Бюсты Ленина в Парке Грутас Фото: Marcel Fürstenau/DW

У этого музея под открытым небом частный владелец. Не всем музей по душе, многие называют его смесью "Диснейленда" и комнаты страха. Историк Виолета Даволюте придерживается иного мнения. То, что памятники были не разрушены, а выставлены под открытым небом, она одобряет. Но понимает и критику в адрес парка: "Концепция несколько примитивна, но тогда это было лучшее, что можно было сделать". На иностранцев этот музей под открытым небом производит странное впечатление, однако жителям Литвы он дает возможность с помощью советских памятников заглянуть в прошлое, заключает Даволюте.

Смотрите также: