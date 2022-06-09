 Литва об ″отмене″ ее независимости в России: Пусть на Луну права заявят! | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 09.06.2022

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Европа

Литва об "отмене" ее независимости в России: Пусть на Луну права заявят!

Политики в Вильнюсе высмеяли инициативу депутата Государственной думы об "аннулировании" независимости Литвы. Подробности - у DW.

зал заседаний парламента Литвы

На заседании парламента Литвы

Около недели назад Андрюс Тапинас стал неофициальным героем Литвы - и Украины. Популярный ведущий телеканала Laisves TV сумел организовать народную кампанию по сбору средств на покупку боевого дрона Bayraktar для вооруженных сил Украины. 5 млн евро жители Литвы собрали в кратчайшие сроки.

Тапинас одним из первых отреагировал и на инициативу депутата Государственной думы РФ Евгения Федорова отказать Литве в праве на существование - аннулировать решение Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики 6 сентября 1991 года. "А почему сейчас? Ведь такие хорошие отношения были (между двумя странами. - Ред.). Злитесь на "Байрактар", малыши?" - съязвил журналист в Facebook.

То, что инициатива Федорова вызовет в Литве насмешки, было предсказуемо. Часть политиков решила ее просто игнорировать. Так, пресс-служба президента страны Гитанаса Науседы откликнулась на новость из Москвы одной фразой: "Мы не будем комментировать абсурд".

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис сказал, что "только страна, которой управляют звери, могла начать такую войну в Украине, какую начала Россия". Не удивляюсь, что "и в политике они действуют не по-человечески. Реагировать на это мы должны соответственно - быть готовыми защищаться, сами и вместе с партнерами, с помощью политических, дипломатических и других средств", заметил министр.

"Они с неприязнью смотрят на западный мир"

Дедушка министра, отец-основатель современной Литвы Витаутас Ландсбергис с характерным для него сарказмом заметил: "То, что они говорят, - это полный ноль, это не имеет значения. Это просто сигнал, что они могут сойти с ума и напасть. И скажут: "Такого государства не существует, а если его нет, то мы и не нападали".

Витаутас Ландсбергис

Витаутас Ландсбергис

Четкую и жесткую политическую оценку идее российского депутата дал командующий ВС Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис. В интервью одной из новостных радиостанций он сказал: "С… 24 февраля мир говорит о "войне Путина против Украины". Но это война не только Путина. Это война России против Украины. Инициатива Евгения Федорова свидетельствует: к сожалению, не только Путин и его депутаты, а большинство граждан России настроено агрессивно. Они с неприязнью смотрят на западный мир".

Депутат Сейма Литвы от входящей в правящую коалицию партии консерваторов Радвила Моркунайте-Микуленене высказалась образно: "Пусть еще на Луну права заявят! Решение о восстановлении независимости принял литовский народ, и не во власти России его отозвать".

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    Автор: Ральф Бозен, Александра Елкина


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