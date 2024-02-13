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МВД России объявило в розыск премьера Эстонии Каю Каллас

Сергей Ромашенко
13 февраля 2024 г.

Вместе с Каллас в розыскной список МВД включен и госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп. Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что в розыске находятся политики из Балтии, "надругавшиеся над исторической памятью".

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая КалласФото: Askin KÄ±yagan/Anadolu/picture alliance

Министерство внутренних дел России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас, следует из данных на сайте ведомства по состоянию на вторник, 13 февраля. В базе МВД размещена фотография главы эстонского правительства.

Указывается, что Кая Каллас "разыскивается по статье УК". В розыск объявлен также госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп. Помимо них, в списке разыскиваемых числятся министр культуры Литвы Симонас Кайрис и другие представители властей стран Балтии, в том числе 83 политика и чиновника из Латвии.

Конкретные причины объявления балтийских политиков в розыск МВД не приводит, но разъяснения внес пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это люди, которые ответственны за решения, которые фактически надругались над исторической памятью. И это те люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране", - заявил он.

МВД России разыскивает не менее 160 европейских политиков и чиновников из-за сноса советских памятников, отмечает в данной связи "Свобода".

Снос советских памятников в странах Балтии

После вооруженного вторжения России в Украину в ряде стран бывшего СССР начали сносить советские памятники. Например, в эстонской Нарве был демонтирован памятник танку Т-34, в Риге - памятник советским воинам-освободителям, в Вильнюсе - мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище. Премьер Эстонии Кая Каллас еще летом 2022 года объявила, что в стране уберут "из публичного пространства" все советские памятники.

По состоянию на февраль в базе розыска МВД, которую опубликовала "Медиазона", больше семисот иностранцев, которых разыскивают из-за войны в Украине или по политическим делам. Всего в базе почти 96 тысяч записей.

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