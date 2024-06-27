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Евросовет выбрал новых лидеров Евросоюза

Ксения Польская Брюссель
27 июня 2024 г.

Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта и Кая Каллас займут главные должности в Евросоюзе, решил Евросовет. Теперь их кандидатуры должен утвердить Европарламент.

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Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен и Антониу КоштаФото: Nick Gammon/John Thys/AFP/Getty Images

Лидеры стран Европейского Союза на саммите в Брюсселе вечером в четверг, 27 июня, проголосовали за новых руководителей главных институтов блока. По итогам голосования председательницей Европейской комиссии остается Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), Европейский совет возглавит экс-премьер-министр Португалии Антониу Кошта, а внешнеполитическую службу ЕС - премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Для утверждения их кандидатур необходима была поддержка так называемого усиленного квалифицированного большинства. Оно достигается одновременным выполнением двух условий: за предложение должны проголосовать не менее 20 из 27 стран-членов (72%), представляющих не менее 65% населения Евросоюза.

Интрига сохранялась вплоть до завершения первого дня саммита, поскольку деликатную тему выбора лидеров отодвинули в самый конец повестки дня, после обсуждения войны в Украине, темы обороны и безопасности ЕС и конфликта на Ближнем Востоке.

До этого в Брюсселе стало известно, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони недовольна тем, что ее не привлекли к процессу выдвижения кандидатов. Теоретически она могла бы проголосовать против фон дер Ляйен, Кошты и Каллас, кандидатуры которых были представлены к голосованию одним пакетом. По данным издания Corriere della Sera, она намеревалась добиться голосования по каждой отдельной кандидатуре и отдать свой голос за фон дер Ляйен, но не за остальных кандидатов.

Следующий этап: голосование в Европарламенте

Теперь будущим лидерам предстоит преодолеть еще одно препятствие: новый Европейский парламент должен утвердить их кандидатуры и новых еврокомиссаров. Предполагается, что большая часть депутатов от крупнейшего политического блока ЕС, Европейской народной партии, имеющей 190 мест в новом 720-местном парламенте, поддержат фон дер Ляйен, но для получения большинства ей потребуется поддержка со стороны других партий и голоса чуть более половины европарламентариев.

Первая сессия Европарламента нового созыва пройдет с 16 по 19 июля в Страсбурге.

Xenia Polska
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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