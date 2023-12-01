Ханно Певкур: Эстония тоже может закрыть границу с Россией

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью DW заявил, что война в Украине покажет будущую архитектуру безопасности в Европе, а также заверил, что Запад продолжит поддерживать Киев.

Программа #вТРЕНДde встретилась с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром, когда Финляндией объявила о закрытии всех КПП на границе с Россией из-за наплыва мигрантов. В интервью DW Певкур рассказал, готова ли Эстония сделать то же самое, может ли Запад надавить на президента Украины Зеленского, чтобы тот начал переговоры с Кремлем, и стоит ли опасаться выхода США из НАТО, если американским президентом станет Дональд Трамп?

Константин Эггерт: Финляндия закрыла границу с РФ, ссылаясь на наплыв мигрантов с Ближнего Востока, которые беспрепятственно добираются да границы. Аналогичные случаи были в Эстонии. Таллин тоже закроет границу с Россией?

Ханно Певкур: Это зависит от того, какая будет ситуация на наших границах и погранпунктах. Но все-таки надо понимать, что в первую очередь это организовано Россией. Просто так такие вещи не могут происходить, потому что вся пограничная зона России под контролем ФСБ. Туда люди так просто не могут попасть. Мигранты сами говорят, что российская сторона дала им велосипеды, подвезла поближе к пограничным пунктам, им сказали, что обратно нельзя будет вернуться. Все говорит в пользу того, что это организованно российской стороной.

- В предыдущие годы были аналогичные ситуации границе Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей. Получается, что никакие выводы не сделаны?

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур во время интервью Константину Эггерту Фото: DW

- Какие выводы можно сделать? Это ведь решение Владимира Путина, он так поступает. И конечно, это намек финнам, что не нужно было вступать в НАТО. Это делается, чтобы все страны Запада, в первую очередь пограничные страны, занимались чем-то другим, а не помощью Украине. Чтобы показать, мол, мы можем вам все что угодно сделать. Мы, конечно, очень многому научились после случаев на границах Польши и Литвы. Финны знали, что делать, и поэтому закрыли границу. Мы можем тоже закрыть границу. Мы не должны пускать этих людей в нашу страну, потому что они не мигранты в том смысле, как мы понимаем. Они просто инструмент в руках России.

- Говорят, это часть гибридной войны РФ против Запада. Повреждения газопровода между Эстонией и Финляндией, а также кабеля связи между Эстонией и Швецией - это тоже ее часть? Расследование идет два месяца. Пишут о возможной причастности российского или китайского судна. Можно ли сказать, что это была диверсия?

- Сегодня конкретные выводы тяжело делать, потому что совместное с финнами расследование еще идет. Я надеюсь, что это результаты расследования будут готовы в течение месяца.

- Финляндия вступила в НАТО, ожидается вступление Швеции. При этом в отношении одной страны - наплыв мигрантов, другой - повреждение коммуникаций на дне Балтийского моря. Получается, что безопасность не улучшилась, а вызовов стало больше?

- Безопасность все-таки улучшилась, теперь все страны региона будут членами НАТО. Финны очень сильные. Шведы очень сильные. Контроль в Балтийском море улучшится.

- А Владимир Путин может использовать Калининград для того, чтобы поднять уровень напряженности?

- Сейчас мы не должны думать о том, что думает Путин. Мы видели многократно, что он готов пойти против соседей. Посмотрите на Грузию и Украину. И поэтому мы, как НАТО, должны быть готовы ко всему.

- После саммита НАТО в Вильнюсе вы сказали, что надеетесь на победу Украины в этом году. Очевидно, Украина не смогла победить в этом году. Более того, постоянно идут разговоры о том, что США и Германия будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Москвой. Как в Эстонии к такому отнесутся?

- Единственный, кто может сказать, когда эта война будет закончена или какой будет победа для украинцев, - это сами украинцы. Я думаю, что это самый хороший вариант, если Россия вернется к границам на 1991 год. И тогда Украина может восстанавливать страну и нормально работать в том направлении, чтобы стать членом НАТО и Евросоюза.

- Путин явно этого не сделает. Вы уверены, что Запад продолжит поддерживать Украину?

- Украина будет получать нашу помощь так долго, как это необходимо.

- Последнее время мы видим, что в Европе политические силы, скептически относящиеся к оказанию помощи Украине, все чаще оказываются в правительствах своих стран. Вы не беспокойтесь, что возникает ощущение усталости от войны в Украине?

- Большинство хочет помочь Украине. Я только что был в США, говорил там с сенаторами. Они все подтверждали это, в том числе республиканцы. Я не чувствовал того, что Соединенные Штаты не готовы помочь Украине. Они стопроцентно сказали, что помощь будет оказана и в будущем. Немцы заявили, что в следующем году на 8 миллиардов окажут военную помощь Украине. Все страны готовы идти дальше. Некоторые вопросы и раньше были, например с Венгрией, но это не назначит, что другие не будут помогать. Конечно, будут. Нас в формате "Рамштайн" (контактная группа по обороне Украины. - Ред.) где-то 50 стран, и мы конкретно сказали, что будем с Украиной.

- Когда вы встречаетесь с венгерским коллегами, что они говорят в ответ, когда вы указываете на их позицию по Украине?

- Конечно, люди понимают, в чем суть войны. Это не только украинская война, эта война должна в будущем показать, какая будет архитектура безопасности в Европе. И венгерские политики это понимают. Но официальная позиция, сегодня такова, что они военную помощь не предоставляют. В Венгрии есть люди, которые понимают, что все-таки путь, который Венгрия выбрала, не самый правильный.

- Есть те, кто считает, что Дональд Трамп может стать следующим президентом США. Он очень скептически относится к НАТО. Какова вероятность, что под его руководством США выйдут из альянса?

- Во-первых, мы должны подождать еще год, многое еще может случиться. Я бы не делал этих спекуляций, и мы не знаем, какая будет ситуация на фронте через год. Трамп говорил в течение своего последнего срока, что все страны НАТО должны тратить на оборону как минимум 2% их ВВП. Это правильно. Мы сказали даже, что нужно поднять эту планку до 2,5%. Что касается того, хочет ли Трамп вывести США из НАТО или нет… Я лично в это не верю. Потому что все-таки для Соединенных Штатов важны их общие позиции в мире, чтобы быть уверенными, что эти позиции будут такими же, какими были в течение последних 75 лет. И для этого, да, США тоже должны быть членами НАТО.

- Какова должна быть стратегия Запада в отношении России?

- Это в первую очередь вопрос не к Западу. Это вопрос жителям России, к российским гражданам.

- Они молчат.

- Сегодня они молчат, но мы не знаем, что случится в будущем. Мы не знаем, что будет после Путина. Мы можем предполагать, что больших изменений, к сожалению, там не будет. Сейчас там диктатура, медиа контролируются Кремлем и так далее. Это решение Кремля, а не решение Запада, как Россия будет выглядеть в будущем.

- А повлиять Запад никак не может на происходящее в России?

- Если посмотрим на сегодняшнюю ситуацию в России, то мы поймем, что Кремль контролирует ситуацию стопроцентно. Если там даже были у кого-то идеи добиться большей демократии, то эти люди сейчас в тюрьме. Мы говорим об Алексее Навальном, Владимире Кара-Мурзе, о других людях.

- С другой стороны, был мятеж Евгения Пригожина. Понятно, что он был никакой не демократ, но разве это не показывает слабость системы? Можно как-то ее расшатывать?

- Нет, никак (нельзя. - Ред.)

- Путин может напасть на страны Балтии?

- Мы все делаем для того, чтобы у него даже такой мысли не было. Если мы посмотрим на последние 20 лет - на Грузию, на Крым, - то увидим, что, к сожалению, Путин не будет руководствоваться реальной ситуацией, его решения эмоциональные. И если он так решит, то так и будет. Мы как страна Евросоюза, как страна НАТО сделаем все, чтобы такой угрозы для эстонского народа не было.

- Вы уверены, что все союзники придут на помощь Эстонии, если Путин нападет?

- Так же как и мы придем на помощь Латвии и Финляндии. Это и есть цель НАТО - один за всех, все за одного.

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