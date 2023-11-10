Найденный у Balticconnector якорь принадлежит судну КНР

На поднятом со дна Балтийского моря якоре китайского грузового судна были обнаружены следы краски, которой выкрашен газопровод Balticconector.

Шеститонный якорь, найденный на месте повреждения финско-эстонского подводного газопровода Balticconector, принадлежит китайскому грузовому судну Newnew Polar Bear. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщило финское издание Yle.

"Сейчас можно констатировать, что якорь, поднятый со дна моря 24 октября, по техническим данным соотносится с якорем для Newnew Polar Bear", - отметили в полиции Финляндии. По словам инспектора уголовной полиции Ристо Лохи, на якоре были обнаружены следы краски, которой выкрашен газопровод.

Повреждение Balticconnector

В ночь на 8 октября 2023 года в идущем по Балтийскому морю газопроводе из-за повреждения резко упало давление, его перекрыли. Комментируя произошедшее, президент Финляндии заявил о "внешнем воздействии", а источники Yle в финских спецслужбах подозревали в инциденте Россию.

Спустя две недели со дна у места повреждения газопровода был поднят двухметровый якорь с отломанной частью. Тогда полиция Финляндии предположила, что виной утечки мог стать китайский корабль Newnew Polar Bear, который отметился на радарах в районе аварии и не отвечал на запросы финских властей в море

Газопровод Balticconector был открыт в декабре 2019 года. Трубопровод, подводная часть которого составляет 77 километров, предоставляет Финляндии доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе. Финская энергетическая компания Gasum после приостановки поставок газа из России на фоне западных санкций из-за войны в Украине, с мая 2022 года использует трубопровод Balticconnector для закупки его у других поставщиков.

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