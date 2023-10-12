Финская полиция: Газопровод поврежден не из-за взрыва

Повреждения на газопроводе Baltic Connector, связывающем Финляндию и Эстонию, не являются результатом взрыва. "Ущерб, по всей видимости, вызван воздействием механической силы, а не взрывом", - заявил представитель финской полиции Ристо Лохи вечером в среду, 11 октября. При этом он отметил, что нельзя исключать никаких версий, но отказался уточнить, каким именно механическим воздействием мог быть поврежден газопровод.

Версия саботажа стала одной из приоритетных после подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в прошлом году. Власти в Хельсинки ранее заявили, что повреждения на Baltic Connector, по всей вероятности, вызваны "внешним воздействием". "Весьма вероятно, что повреждения на газопроводе и телекоммуникационном кабеле является следствием внешнего воздействия", - сказал президент Финляндии Саули Ниинистё.

НАТО заверяют Финляндию и Эстонию в поддержке

Газопровод Balticconnector, проложенный через Балтийское море и поставляющий газ из Эстонии в Финляндию, был закрыт 8 октября после резкого падения давления в трубопроводе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил союзников по альянсу Финляндию и Эстонию в поддержке на тот случай, если выяснится, что повреждение газопровода является результатом "преднамеренного нападения".

Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 октября также заявил, что США и союзники по НАТО твердо стоят на стороне Финляндии и Эстонии, расследующих причины повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море.

Смотрите также: