Газопровод Финляндия-Эстония поврежден. Кто будет мерзнуть?

Это похоже на подрыв "Северных потоков". Balticconnector выведен из строя на всю зиму. Пострадал и кабель связи. Политические последствия могут быть серьезнее экономических.

Год назад на Балтике были взорваны две нитки "Северного потока" и одна нитка "Северного потока-2". Теперь на том же море сильно поврежден другой подводный газопровод: Balticconnector. Оба раза важная для стран ЕС газотранспортная инфраструктура выведена из строя в начале отопительного сезона, перед долгой зимой: 26 сентября 2022 и 8 октября 2023. В первом случае был разрушен важнейший действующий маршрут для снабжения российским газом Германии и ряда государств Западной Европы, теперь пострадал единственный трубопровод, соединяющий Финляндию с Эстонией и тем самым с европейской системой газоснабжения. Таковы факты.

Это не техническая авария, это "внешнее воздействие"

Финские и эстонские власти больше двух суток воздерживались от заявлений о причинах зафиксированного в ночь на воскресенье, 8 октября, резкого падения давления в газопроводе, что обычно свидетельствует о значительной пробоине в подводной трубе и требует немедленной остановки ее работы. Лишь во вторник днем, 10 октября, президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что повреждение Balticconnector в финских территориальных водах, а также кабеля связи между двумя странами в эстонских территориальных водах, с большой долей вероятности вызвано "внешним воздействием".

Вечером того же дня сейсмологический институт Норвегии (Norsar) после изучения имеющихся данных сообщил, что обнаружил признаки "предполагаемого взрыва", произошедшего 8 октября в 01 час 20 минут по местному времени или в 0 часов 20 минут по среднеевропейскому.

Компрессорная станция в финском городе Инкоо. До сих пор отсюда по газопроводу Balticconnector газ прокачивался в Эстонию Фото: Mikko Stig/Lehtikuva/picture alliance

После этого в среду, 11 октября, министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что "повреждения вызваны весьма мощным силовым воздействием", уточнив при этом, что "на данный момент это выглядит как механическое воздействие или механическое разрушение". Иными словами, речь может идти как о непреднамеренном, так и о преднамеренном повреждении, в том числе, например, судовым якорем. Таковы первые оценки возможных причин случившегося.

Что же касается его последствий, то совершенно очевидно: политическая реакция будет зависеть от результатов идущего расследования. "Если выяснится, что речь идет о нападении на критическую инфраструктуру НАТО, то НАТО решительно отреагирует на это", - заявил 11 октября в Брюсселе в ходе встречи министров обороны стран-членов Североатлантического альянса его генеральный секретарь Йенс Столтенберг. В чем именно будет состоять реакция, он, правда, не уточнил, но можно предположить, что речь, в частности, пойдет о существенном увеличении военного присутствия альянса в Балтийском море с целью защиты энергетической и иной инфраструктуры.

Balticconnector избавил Финляндию от "Газпрома"

В то же время экономические последствия нетрудно спрогнозировать уже сейчас. Для этого нужно, прежде всего, уяснить задачи газопровода, выведенного теперь из строя, по меньшей мере, на несколько месяцев. Ведь вести ремонтные работы в открытом море в предстоящий период зимних штормов будет особенно трудно или даже невозможно.

Газопровод Balticconnector общей протяженностью 152 км, из которых 77 км проходят по дну Балтийского моря, был сдан в эксплуатацию 1 января 2020 года для того, чтобы, как подчеркивалось в Брюсселе, "положить конец изоляции Финляндии от газового рынка ЕС". Поэтому Евросоюз и взял на себя основную часть финансирования проекта.

Компрессорная станция в финском городе Иматра на границе с Россией с мая 2022 больше не получает газ из России Фото: VESA MOILANEN/AFP

Если раньше Финляндия могла получать голубое топливо только из России и, соответственно, полностью зависела от нее в этой сфере, то новая труба обеспечила ей альтернативный маршрут газоснабжения: по морю из Эстонии. А Эстония, в свою очередь, подключена к газотранспортной системе ЕС, в том числе к подземному газохранилищу в Инчукалнсе в Латвии и к СПГ-терминалу в Клайпеде в Литве.

Именно благодаря Balticconnector Финляндия могла позволить себе весной 2022 отказаться от того, что в Москве назвали тогда "оплатой газа в рублях", после чего в мае прошлого года "Газпром" полностью прекратил поставлять газ своему давнему клиенту вопреки действующему контракту.

СПГ-терминал обеспечит финскую промышленность

Но не означает ли это, что теперь, когда Balticconnector на неопределенный срок вышел из строя, Финляндия предстоящей зимой окажется без газа и будет вынуждена вновь просить его у России? Нет, не означает, поскольку еще в конце декабря 2022 в том самом порту Инкоо, рядом с которым Balticconnector уходит под воду с финской стороны, пришвартовалось арендованное совместно с Эстонией регазификационное судно Exemplar.

Инкоо, 28.12.2022. Прибытие плавучего СПГ-терминала Exemplar к берегам Финляндии Фото: Jussi Nukari/Lehtikuva/IMAGO

Мощности этого плавучего терминала по приему СПГ достаточно для того, чтобы не только полностью обеспечивать потребности Финляндии в голубом топливе, но и частично отправлять его в Эстонию. Тем более, что доля природного газа в финском энергобалансе составляет всего около 5%, и используют его главным образом промышленные предприятия.

Но нет ли тогда опасности, что с дефицитом газа столкнется теперь Эстония, поскольку на неопределенное время она оказалась отрезанной от совместного с Финляндией СПГ-терминала и, следовательно, не сможет получать оттуда запланированные объемы? Такой опасности нет, поскольку Эстония, как уже отмечалось, имеет техническую возможность получать дополнительные объемы из Латвии и Литвы.

Дефицита газа в Эстонии не будет благодаря проектам ЕС

А если этим странам, в случае особо холодной зимы, самим будет не хватать газа? Тогда они смогут увеличить поставки через Польшу, поскольку с мая 2022 Литва соединена с ней газопроводом GIPL (Gas Interconnection Poland - Lithuania), основным финансистом которого тоже выступил Евросоюз. А Польша снабжается норвежским трубопроводным газом по вошедшему в строй в конце сентября 2022 трубопроводу Baltic Pipe и к тому же имеет СПГ-терминал в Свиноуйсьце. Кроме того, при острой необходимости Польша имеет возможность получить газ из газохранилищ Германии или увеличить импорт через немецкие СПГ-терминалы.

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон и президенты Польши, Литвы и Латвии 5 мая 2022 вводят в строй газопровод GIPL Фото: David Ehl/DW

Таким образом, напрашивается вывод, что из-за повреждения газопровода Balticconnector придется "всего лишь" несколько изменить газовые потоки в северо-восточной части Евросоюза, благо сделать это позволяет созданная в последние годы странами ЕС при широкомасштабной финансовой поддержке Брюсселя газотранспортная инфраструктура. Однако изменение логистики не приведет к дефициту топлива ни в Финляндии, ни в Эстонии. Так что "мерзнуть" этим странам точно не придется.

Правда, газ в Европе может подорожать, в том числе из-за опасений новых ЧП на газопроводах. Собственно, цены на газ на этой неделе уже резко выросли. Но это связано еще и с тем, что Израиль на фоне войны с ХАМАС из соображений безопасности временно остановил добычу на одном из морских месторождений недалеко от сектора Газа. А с этого месторождения шли поставки на терминалы по сжижению газа в Египте, откуда СПГ направлялся главным образом в Европу.

Другой напрашивающийся вывод: куда серьезнее экономических последствий повреждения газопровода Balticconnector могут оказаться политические последствия случившегося, если появятся реальные основания подозревать, что в этом замешана Россия. Да и диверсии на "Северных потоках", расследование которых продолжается, наверняка предстанут теперь, после нового похожего инцидента на Балтике, причем недалеко от российских берегов, в несколько ином свете. Во всяком случае в Германии, где до сих пор шли в основном по так называемому "украинскому следу".

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