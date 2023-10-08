Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли

Газопровод Balticconnector, проходящий по дну Балтийского моря между Финляндией и Эстонией, был временно остановлен из-за подозрения на утечку, сообщили власти стран в воскресенье, 8 октября.

Финский и эстонский операторы газопровода Gasgrid Finland и Elering заявили, что заметили необычное падение давления в трубопроводе в ночь на воскресенье, после чего приняли решение перекрыть подачу газа.

"На основании наблюдений возникло подозрение, что морской трубопровод между Финляндией и Эстонией имеет утечку. Клапаны трубопровода теперь закрыты, и утечка, таким образом, остановлена", - говорится в заявлении Gasgrid Finland. Оператор не назвал причин предполагаемой утечки и заявил, что расследует инцидент вместе с Elering.

На ремонт в случае утечки уйдут месяцы

По данным Gasgrid Finland, если окажется, что давление действительно упало из-за утечки, связанной с повреждением трубопровода, ремонтные работы могут занять "как минимум несколько месяцев" в зависимости от характера повреждения.

Трубопровод длиной около 80 км обеспечивает Финляндии доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе, а его пропускная способность составляет до 2,6 млрд кубометров в год. В правительстве Финляндии заявили, что остановка прокачки газа не создает немедленных проблем для безопасности энергоснабжения.

Взрывы на "Северных потоках"

В конце сентября 2022 года были взорваны три из четырех нитей газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море, ведущих из России в Германию. Ни по одной из них на тот момент газ не транспортировался. "Северный поток" был практически остановлен Россией незадолго до взрывов, а "Северный поток - 2" так и не был введен в эксплуатацию на фоне военного вторжения России в Украину.

Никто не взял на себя ответственность за взрывы на газопроводах. Следователи из Германии все больше склоняются к версии о том, что за подрывом могут быть связанные с Украиной люди, писали немецкие СМИ со ссылкой на источники.

В частности, немецкое следствие считает, что для диверсий на газопроводах использовалась 15-метровая парусная яхта "Андромеда", которая была арендована некой компанией из Польши, принадлежащей двум украинцам. The Washington Post писала со ссылкой на источники, что европейские и американские спецслужбы еще в июне 2022 года знали о планах украинского спецназа атаковать "Северные потоки".

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