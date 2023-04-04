"Северный поток" разрушен, а его вновь застраховали. Зачем?

Крупнейшие немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили страхование контролируемого Россией газопровода "Северный поток", который был поврежден взрывами в сентябре прошлого года, а до этого на протяжении десятилетия являлся главным маршрутом поставок российского газа в Европу. Об этом 4 апреля сообщило обычно хорошо информированное агентство Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников.

Ни страховой гигант Allianz, ни зарегистрированный в Швейцарии оператор трубопровода Nord Stream AG на момент публикации этой статьи на запрос DW не ответили. Munich Re предельно коротко сообщила, что "принципиально не дает справок по проектам". Иными словами, все они не подтвердили, но и не опровергли сообщение Reuters, так что можно исходить из того, что оно соответствует действительности.

Речь может идти о подготовке к консервации газопровода

Тогда встает вопрос, что означает возобновление весной 2023 года страхования газопровода, обе нитки которого после диверсии 26 сентября 2022 года пришли в негодность и с тех пор бездействуют. "Я полагаю, что это чисто формальная процедура, ведь все еще есть газопровод, а также те, кому он официально принадлежит", - отметил в беседе с DW независимый берлинский эксперт по газовому рынку Германии и ЕС Хайко Ломан (Heiko Lohmann). Он не считает это "свидетельством подготовки каких-то работ".

Впрочем, работы могут ведь состоять не только в восстановлении, но и в элементарной консервации трубопровода, и такая деятельность тоже требует страхования. О том, что оператор "Северного потока" сосредоточился на изучении вопроса, как откачать воду из двух разрушенных ниток и как их затем законсервировать, чтобы "остановить их дальнейшую коррозию", сообщил в середине марта в ходе годовой пресс-конференции немецкого энергетического концерна E.on его финансовый директор Марк Шпикер (Marc Spieker).

Подводная съемка одной из ниток "Северного потока" в месте взрыва Фото: Trond Larsen/Expressen/TT/picture alliance

E.on является одним из европейских миноритарных акционеров компании Nord Stream AG, которая на 51% принадлежит "Газпрому". Немецкий концерн полностью списал свою долю в проекте "Северный поток", однако продолжает пользоваться правами акционера, подчеркнул тогда Марк Шпикер.

На письменные вопросы DW, согласовывал ли оператор газопровода с E.on возобновление страхования и участвует ли концерн в финансировании этой сделки, его пресс-служба кратко и весьма уклончиво ответила, что операторы инфраструктуры обычно обеспечивают страхование ключевых инвестиционных рисков, например страхование ответственности и собственности. "Это касается и "Северного потока-1". В данном случае за заключение страховых договоров отвечает оператор Nord Stream AG", - уточнили в пресс-службе. Это перекликается с тем, что предположил Хайко Ломан.

Сколько денег потратит "Газпром" на страховую премию?

О том, что речь может идти о весьма значительных суммах, говорит то, что в сделке, согласно сообщению Reuters, участвуют два крупных немецких страховщика различного профиля. Если Allianz специализируется на обычном страховании, то Munich Re - это перестраховочное общество, "страховщик страховщиков". К услугам таких компаний обычно прибегают при больших страховых суммах и сравнительно высоких рисках, которые, в частности, свойственны практически любым крупным инфраструктурным проектам.

Следовательно, та страховая премия, которую теперь будет платит "Газпром" в лице Nord Stream AG (при участии E.on и других европейских акционеров?) за возобновленное страхование бездействующего, не приносящего никакого дохода, и к тому же бесперспективного трубопровода, должна быть довольно существенной.

Зачем "Северный поток", если есть украинский транзит?

Но так ли уж бесперспективен "Северный поток"? Не являются ли возобновление страхования и одновременно упорное нежелание вероятных участников процесса что-либо сообщать об этом свидетельством того, что подспудно начались какие-то серьезные подвижки?

В Москве, похоже, так не считают. На просьбу журналистов прокомментировать возобновление страхования трубопровода немецкими компаниями и перспективы возобновления поставок российского газа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Во-первых, он (трубопровод. - Ред.) разрушен, во всяком случае, "Северный поток-1". А во-вторых, я воздержался бы от излишне оптимистических заключений".

Компрессорная станция на одном из украинских магистральных газопроводов Фото: Sergey Dolzhenko/dpa/picture-alliance

Приведем также высказывания уже упоминавшегося финансового директора E.on Марка Шпикера, который в середине марта подчеркивал, что вопрос о будущем ремонте "Северного потока" пока представляется "полностью спекулятивным". Это будет, по его словам, зависеть от многих факторов: политических, общественных, экономических.

В свою очередь, эксперт по газовому рынку Хайко Ломан в беседе с DW отметил, что в Германии в отраслевых кругах периодически обсуждается вариант возобновления поставок российского газа после окончания войны России против Украины в рамках всеобъемлющего послевоенного урегулирования. "Но я исхожу из того, - отметил он, - что в таком случае напрашивалось бы более широкое использование украинского транзита, которое могло бы как раз стать частью мирного договора".

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