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Эстония: Повреждения на газопроводе вызваны применением силы

Сергей Ромашенко
11 октября 2023 г.

Все указывает на то, что повреждения вызваны механическим воздействием, заявили в Таллине. В НАТО пообещали решительный ответ, если выяснится, что совершено нападение на объект критической инфраструктуры альянса.

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Газопровод Balticconnector
Газопровод Balticconnector Фото: Mikko Stig/Lehtikuva/picture alliance

Повреждения на газопроводе Balticconnector в Балтийском море между Финляндией и Эстонией вызваны применением большой силы. "Совершенно очевидно, что повреждения вызваны весьма мощным силовым воздействием", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в среду, 11 октября.

"Нам еще предстоит уточнить конкретный характер воздействия, но на данный момент это выглядит как механическое воздействие или механическое разрушение", - добавил он.  Премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё еще накануне заявил, что речь идет о прицельном воздействии на газопровод.

НАТО пригрозила решительным ответом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригрозил решительным ответом со стороны Североатлантического альянса. "Если выяснится, что речь идет о нападении на критическую инфраструктуру НАТО, то НАТО решительно отреагирует на это", - заявил он в ходе встречи министров обороны стран-членов альянса.

77-километровый газопровод Balticconnector соединяет Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Он проходит по Финскому заливу - части Балтийского моря, простирающейся до российских территориальных вод. В ночь на 8 октября операторы зафиксировали неожиданное падение давления и остановили газопровод.

Финская энергетическая компания Gasgrid сообщила, что на устранение повреждений потребуются месяцы. В то же время операторы завили, что потребности Эстонии и Финляндии в природном газе, в том числе и в зимний период, могут быть покрыты из других источников.

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