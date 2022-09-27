В Польше открыли газопровод Baltic Pipe

По новому газопроводу можно будет поставлять до 10 млрд кубометров газа из Норвегии. Его открытие назвали "концом российского доминирования в газовой сфере".

В польском городе Голенюв состоялась церемония открытия газопровода Baltic Pipe, газ по которому будет поступать из Норвегии в Польшу, Данию и соседние страны. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии во вторник, 27 сентября.

По новому газопроводу планируется ежегодно импортировать до 10 млрд кубометров газа из Норвегии в Польшу и транспортировать 3 млрд кубометров газа из Польши в Данию, сообщили в Еврокомиссии. Начало прокачки газа запланировано на 1 октября 2022 года.

Датская энергетическая компания Energinet утверждает, что газопровод сможет заработать в полную мощность уже к концу ноября.

"Конец эпохи российского доминирования в газовой сфере"

"Baltic Pipe - ключевой проект для обеспечения безопасности поставок в регион и результат политики ЕС, направленной на диверсификацию источников газа. Трубопровод сыграет важную роль в смягчении последствий нынешнего энергетического кризиса", - заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"Эпоха российского доминирования в газовой сфере подходит к концу. Эпоха, отмеченная шантажом, угрозами и вымогательством", - сказал на церемонии открытия премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий Euronews.

Неработающие "Северные потоки"

Да начала российского вторжения в Украину газ из России поступал в Европу по газопроводу "Северный поток". Кроме того, был достроен и готовился к запуску газопровод "Северный поток-2" из России в Германию. Он так и не был запущен, Германия остановила процесс сертификации в ответ на признание Россией независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

После начала войны поставки газа по "Северному потоку" продолжались, при этом Россия сначала снизила, а позднее и вовсе остановила прокачку газа по нему, сославшись на неисправности единственной рабочей турбины. В Европе заявили, что Россия использует газ для шантажа.

В конце сентября на обоих газопроводах, пролегающих по дну Балтийского моря, произошла утечка, в результате чего давление в них упало до нуля. Сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали мощные подводные взрывы в районе, где произошла утечка. Причина утечек пока не установлена, но некоторые данные указывают на возможность саботажа, заявили источники dpa в силовых структурах Дании и ФРГ, которые проводят расследование.

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