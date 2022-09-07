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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (фото из архива)
Кришьянис Кариньш (фото из архива)Фото: Janis Laizans/REUTERS
ПолитикаЛатвия

Страны Балтии: ФРГ не должна поддаваться на шантаж России

Жан Рофе
44 мин. назад

В условиях подорожания энергоносителей и грозящей нехватки газа главы правительств Латвии, Эстонии и Литвы призвали немцев не идти на уступки Москве.

https://www.dw.com/ru/strany-baltii-germania-ne-dolzna-poddavatsa-na-santaz-rossii/a-63037565

Балтийские государства обратились к Германии с призывом не идти на уступки России, несмотря на рост цен на энергоносители и грозящую предстоящей зимой нехватку газа. "То, что некоторые говорят, что следует уступить шантажисту, крайне опасно", - заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, в интервью немецкой газете Die Welt, выдержки из которого опубликованы в ночь на среду, 7 сентября.

"В нашей стране инфляция составляет 25 процентов. Это военный налог, - сказала изданию глава правительства Эстонии Кая Каллас. - Мы платим им в евро, украинцы - в человеческих жизнях". Она призвала Германию, несмотря на рост цен, оставаться солидарной с Украиной.

"Кто-то верит в технические проблемы "Северного потока"?"

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, в свою очередь, раскритиковала требования ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток - 2" на фоне остановки "Северного потока - 1". По ее словам, даже при наличии реальных технических проблем с "Северным потоком - 1" Россия может отправлять свой газ по суше, например, по газопроводу "Ямал". "Неужели кто-то действительно верит, что у "Северного потока - 1" есть технические проблемы?" - добавила литовский премьер.

Российский "Газпром" отказался возобновить 3 сентября прокачку газа по "Северному потоку - 1", сославшись на утечку масла на компрессорной станции "Портовая". В ответ немецкая компания Siemens Energy AG заявила, что технические причины для прекращения эксплуатации газопровода "Северный поток - 1" отсутствуют.

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