Курс евро к доллару упал до самого низкого уровня за 20 лет

Впервые с конца 2002 года курс евро составляет 0,9881 доллара США. Единая европейская валюта дешевеет на фоне газового кризиса в Европе и последствий войны в Украине.

На фоне кризиса вокруг поставок газа в Европе курс единой европейской валюты упал до самого низкого уровня за последние почти 20 лет. Утром в понедельник, 5 сентября, один евро можно купить за 0,9881 доллар США. В последний раз евро стоил еще меньше в конце 2002 года.

Резкое снижение курса евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) 2 сентября установил базовую ставку на уровне 0,9993 доллара США. Единая европейская валюта постепенно дешевела в течение последнего года, а в июне резко упала в цене и в середине июля сравнялась с долларом. Эксперты связывают это с последствиями войны в Украине и нестабильными поставками природного газа из России. Европейским потребителям теперь придется платить больше за импортируемые товары, в то время как европейский экспорт станет более привлекательным на международных рынках.

Европейский центральный банк уже повысил ставки по кредитам и планирует делать это и дальше, чтобы сдержать инфляцию. При этом Федеральная резервная система США (ФРС) принимает аналогичные меры намного быстрее, что способствует укреплению доллара. Последний раз доллар и евро были в паритете в 2002 году, после ввода в обращение наличного евро.

Российский "Газпром" отказался возобновить 3 сентября прокачку газа по "Северному потоку - 1", заявив об утечке масла на компрессорной станции "Портовая". В ответ немецкая компания Siemens Energy AG заявила, что технические причины для прекращения эксплуатации газопровода "Северный поток" отсутствуют.

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