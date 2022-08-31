Почему евро упал ниже доллара, и что это значит

Слабый евро можно объяснить российским вторжением в Украину - но не только этим. Другие факторы также сильно влияют на курс единой европейской валюты. О них - DW.

Курс единой европейской валюты в августе неоднократно падал ниже отметки в 1 доллар - или, как говорят профессионалы, ниже паритета с американской валютой. В некоторые минуты торгов за евро давали лишь 0,9927 доллара, однако к концу торговой сессии евро отыгрывал дневные потери. Но тенденция очевидна: ослабление европейской валюты продолжается, и сейчас ее курс колеблется у самых низких уровней за последние 20 лет.

Евро падает из-за войны РФ против Украины?

Да, российское вторжение в Украину является актуальным поводом для падения евро. Прежде всего на валюту давит риск полного перекрытия Россией поставок газа европейским потребителям. Это приведет к еще большему снижению экономической активности в регионе, что вынуждает ряд экспертов предсказывать континенту болезненную экономическую рецессию - более существенную, чем ожидается в США. Все это негативно отражается на евровалюте.

Риск полного прекращения поставок газа по газопроводу Nord Stream вполне реален Фото: Sean Gallup/Getty Images

Впрочем, и без новых перебоев в поставках газа война уже существенно ухудшила настроение предприятий и потребителей в Европе, что снизило рост ВВП стран еврозоны. Так что как уже имеющиеся, так и ожидаемые последствия войны негативно влияют на курс евро.

Какие еще факторы снижают курс евро

Сильную поддержку доллару оказывает разница в учетных ставках в США и в еврозоне. Федеральная резервная система (ФРС) - американский аналог центробанка - в последние месяцы намного энергичнее боролась с инфляцией, чем Европейский центробанк (ЕЦБ). В итоге, с началом нынешнего витка инфляции ФРС уже повысила учетную ставку на 2,25%, в то время как европейцы - лишь на 0,5%.

"Деньги идут туда, где проценты выше", - объясняет Карстен Бржески, ведущий экономист по Германии и Австрии в банке ING. То есть, в данный момент - в Америку. Кроме того, переток денег из евро в доллары усиливает и традиционная репутация американской валюты как "надежной гавани" в эпохи мировых кризисов. Крупные международные инвесторы склонны в такие моменты продавать все прочие дензнаки и покупать доллары. Растущий спрос также повышает их курс.

Как слабый евро отражается на европейских потребителях

Дешевеющий евро добавит головной боли европейским домохозяйствам и бизнесу, которые и без того вынуждены мириться с высокой инфляцией - по крайне мере, высокой для европейских реалий. Низкий курс евро ведет к еще большему удорожанию импортных товаров, а если ими являются сырье или комплектующие, то в итоге цены растут на целый спектр продукции, в том числе, и производящейся в Европе.

Впрочем, дешевый евро традиционно играет на руку экспортерам, которых в Европе особенно много в Германии. Производство их продукции обходится дешевле, а продавать ее можно за дорогие доллары. Но в этот раз экспортеры тоже сталкиваются с проблемами - прежде всего, с растущими ценами на энергоносители и перебоями в цепочках поставок. "В текущей геополитической ситуации, я думаю, недостатки от слабого евро для экспортеров перевешивают преимущества", - полагает Бржески.

Сколько еще падать евро

Пока аналитики исходят из того, что падение евро продолжится вместе с продолжением энергетического кризиса в Европе. Эксперты японского банка Nomura International предсказывают единой европейской валюте падение до уровня 0,95 доллара. В американском Morgan Stanley ждут в этом квартале курсов вокруг отметки 0,97.

"Растущие траты Европы на приобретение энергоносителей будут оказывать негативное воздействие на курс евро, - пишет в своем аналитическом отчете и Deutsche Bank. - Мы ожидаем, что в сентябре евро не сможет подняться выше паритета с долларом".

Что означает слабый евро для Европейского центробанка

Слабый евро, еще более подстегивающий инфляцию в еврозоне, постепенно становится все большей проблемой для Европейского центробанка, который критики и без того уже обвиняют в слишком нерешительной борьбе с ростом цен на континенте. Особенно тревожно выглядит тот факт, что евро дешевеет не только к американскому доллару, но и к другим ведущим мировым валютам, например, к швейцарскому франку и японской иене.

Вероятно, этим давлением можно объяснить необычную решительность, с которой руководство ЕЦБ в июле - после долгих размышлений - повысило учетную ставку в еврозоне сразу на 0,5%. Притом что месяцем ранее банкиры упоминали лишь возможность роста ставки на 0,25%.

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