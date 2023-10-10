Финский президент допустил повреждение Balticconnector извне

Газопровод Balticconnector, проходящий по дну Балтийского моря между Финляндией и Эстонией, был, вероятно, поврежден извне, заявил во вторник, 10 октября, президент Финляндии Саули Ниинистё. "Ущерб, нанесенный подводной инфраструктуре, был воспринят серьезно, - сказал он. - Вполне вероятно, что повреждение газопровода и телекоммуникационного кабеля является результатом внешнего воздействия".

По словам Ниинистё, точная причина повреждения пока не ясна, власти Финляндии и Эстонии продолжают расследование. "Мы также находимся в постоянном контакте с нашими союзниками и партнерами. Сегодня у меня состоялся разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. НАТО готова оказать помощь в расследовании", - сообщил финский президент, добавив, что это событие не повлияет на безопасность поставок газа.

Столтенберг подтвердил поддержку со стороны Североатлантического альянса. "НАТО обменивается информацией и готова поддержать пострадавших союзников", - написал он в соцсети X (ранее Twitter) после переговоров с Ниинистё.

Повреждение Balticconnector

О повреждении подводного газопровода Balticconnector стало известно 8 октября. Финский и эстонский операторы газопровода Gasgrid Finland и Elering заметили необычное падение давления в трубопроводе, после чего приняли решение перекрыть подачу газа. По данным Gasgrid Finland, если окажется, что давление действительно упало из-за утечки, связанной с повреждением трубопровода, ремонтные работы могут занять "как минимум несколько месяцев" в зависимости от характера повреждения.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на пресс-конференции в Хельсинки 10 октября призвал не делать слишком поспешных выводов о том, что стало причиной утечки на газопроводе. Однако, по предварительной оценке, повреждение не могло произойти в результате нормальной эксплуатации или колебаний давления, сказал он.

Трубопровод длиной около 80 км обеспечивает Финляндии доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе, а его пропускная способность составляет до 2,6 млрд кубометров в год. Норвежский институт сейсмических наблюдений Norsar заявил, что зафиксировал "возможный взрыв" в районе пролегания газопровода в Балтийском море незадолго до остановки подачи газа по нему.

Взрывы на "Северных потоках"

В конце сентября 2022 года были взорваны три из четырех нитей газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море, ведущих из России в Германию. Ни по одной из них на тот момент газ не транспортировался. "Северный поток" был практически остановлен Россией незадолго до взрывов, а "Северный поток - 2" так и не был введен в эксплуатацию на фоне военного вторжения России в Украину.

Никто не взял на себя ответственность за взрывы на газопроводах. Следователи из Германии все больше склоняются к версии о том, что за подрывом могут быть связанные с Украиной люди, писали немецкие СМИ со ссылкой на источники.

В частности, немецкое следствие считает, что для диверсий на газопроводах использовалась 15-метровая парусная яхта "Андромеда", которая была арендована некой компанией из Польши, принадлежащей двум украинцам. The Washington Post писала со ссылкой на источники, что европейские и американские спецслужбы еще в июне 2022 года знали о планах украинского спецназа атаковать "Северные потоки".

Смотрите также: